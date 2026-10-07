Φρούτο ή χυμός; Η επιλογή που φαίνεται να αγαπά περισσότερο η καρδιά

Ένα ολόκληρο φρούτο και ένα ποτήρι φυσικός χυμός μπορεί να ξεκινούν από το ίδιο σημείο, όμως διατροφικά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτή η διαφορά φαίνεται πως αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μιλάμε για την υγεία της καρδιάς.

Μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Current Developments in Nutrition εξέτασε δεδομένα από 371.038 ενήλικες στις ΗΠΑ, αναζητώντας πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στην κατανάλωση ολόκληρων φρούτων ή φυσικού χυμού και την καρδιαγγειακή υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πιο σταθερή θετική εικόνα για τα ολόκληρα φρούτα, ενώ στην περίπτωση του χυμού τα ευρήματα ήταν πιο σύνθετα.

Τα ολόκληρα φρούτα είχαν το προβάδισμα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από αμερικανική έρευνα του 2019, στην οποία οι συμμετέχοντες ανέφεραν πόσο συχνά κατανάλωναν φρούτα και φυσικούς χυμούς. Παράλληλα, κατέγραψαν εάν είχαν διαγνωστεί με υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη ή κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα.

Όσοι είχαν υπέρταση, αυξημένη χοληστερόλη, στεφανιαία νόσο ή ιστορικό εμφράγματος ανέφεραν μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης ολόκληρων φρούτων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη σχέση εξακολουθούσε να εμφανίζεται όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και το κάπνισμα.,

Στον φυσικό χυμό, όμως, η εικόνα δεν ήταν τόσο καθαρή. Τα αποτελέσματα άλλαζαν ανάλογα με το καρδιαγγειακό πρόβλημα που εξεταζόταν. Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι ο φυσικός χυμός είτε προστατεύει είτε επιβαρύνει συνολικά την καρδιά.

Γιατί το φρούτο δεν είναι το ίδιο με τον χυμό του

Η απάντηση μπορεί να κρύβεται, τουλάχιστον εν μέρει, στις φυτικές ίνες. Τρώγοντας ένα ολόκληρο φρούτο παίρνουμε τη σάρκα του και, όταν αυτή καταναλώνεται, τη φλούδα του. Όταν όμως το στύβουμε, σημαντικό μέρος των φυτικών ινών μένει πίσω μαζί με τα στερεά υπολείμματα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ο 100% φυσικός χυμός χωρίς πρόσθετη ζάχαρη δεν έχει την ίδια διατροφική σύσταση με το ολόκληρο φρούτο.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην πιο αργή απορρόφηση των σακχάρων. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τον πιθανό ρόλο των πολυφαινολών, φυτικών ενώσεων που μπορεί να επηρεάζονται από τον τρόπο επεξεργασίας του φρούτου.

Ωστόσο, εδώ χρειάζεται προσοχή. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν μέτρησε την πρόσληψη φυτικών ινών ή πολυφαινολών, επομένως αυτοί οι μηχανισμοί αποτελούν πιθανές εξηγήσεις και όχι αποδεδειγμένη αιτία των αποτελεσμάτων.

Τι σημαίνουν πραγματικά τα ευρήματα

Παρά το εντυπωσιακά μεγάλο δείγμα, η έρευνα έχει έναν σημαντικό περιορισμό. Κατέγραψε τις διατροφικές συνήθειες και την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, εάν κάποιος έτρωγε λιγότερα φρούτα πριν εμφανίσει καρδιαγγειακό πρόβλημα ή εάν άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες μετά τη διάγνωση. Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν πόσο συχνά κατανάλωναν οι συμμετέχοντες φρούτα και χυμούς, όχι τις ακριβείς ποσότητες.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, δεν είναι ότι ένα ποτήρι φυσικός χυμός αποτελεί κακή επιλογή. Η μελέτη δείχνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα ολόκληρα φρούτα παρουσίασαν πιο σταθερή συσχέτιση με ευνοϊκότερη καρδιαγγειακή εικόνα, ενώ για τους φυσικούς χυμούς χρειάζονται περισσότερα δεδομένα και μελέτες που θα παρακολουθούν τους ανθρώπους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με απλά λόγια, όταν υπάρχει η επιλογή ανάμεσα στο να φάμε το πορτοκάλι και να το στύψουμε, το ολόκληρο φρούτο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα που δεν πρέπει να υποτιμάμε: κρατά μαζί του και τις φυτικές του ίνες.