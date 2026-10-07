Η μόδα αυτή τη σεζόν παίζει με διαφορετικά mood!

Η μόδα έχει έναν ωραίο τρόπο να αλλάζει χαρακτήρα χωρίς να σου ζητά απαραίτητα να αλλάξεις ολόκληρη την ντουλάπα σου. Μια περίοδος μπορεί να σε πηγαίνει πίσω στα 2000s, μια άλλη να επαναφέρει πιο πρακτικά κομμάτια και κάπου ανάμεσα να χωράει ακόμη και το running στοιχείο που πλέον έχει ξεφύγει από τα στενά όρια του αθλητικού ντυσίματος. Οι νέες αφίξεις αυτής της περιόδου κινούνται ακριβώς σε αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις και σου δίνουν αρκετή έμπνευση για να κρατήσεις ό,τι πραγματικά ταιριάζει στο δικό σου στιλ.

Juicy Couture x Bershka: Τα 2000s επιστρέφουν με όλη τους τη λάμψη

Αν θυμάσαι τις βελούρ φόρμες, τα στρας, το ροζ και τα εμφανή λογότυπα ως βασικά συστατικά της Y2K αισθητικής, η νέα συνεργασία της Juicy Couture με την Bershka θα σου φανεί πολύ γνώριμη. Η capsule συλλογή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το casual glamour των 2000s, αυτή τη φορά προσαρμοσμένο στο σήμερα. Ροζ και μαύρες βελούρ φόρμες, low-rise denim, baby tees, crop ζακετάκια, γούνινες λεπτομέρειες και αξεσουάρ με στρας δημιουργούν μια συλλογή που δεν προσπαθεί καθόλου να είναι διακριτική. Και αυτό είναι τελικά το πιο διασκεδαστικό στοιχείο της.

Dickies x Pull&Bear: Το workwear περνά στην καθημερινή γκαρνταρόμπα

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος κινείται η πρώτη συνεργασία της Dickies με την Pull&Bear για τη FW26. Εδώ πρωταγωνιστεί το workwear, με την πρακτικότητα των ρούχων εργασίας να συναντά το σύγχρονο streetwear. Denim, φαρδιά παντελόνια, baby tees, εφαρμοστά tops, mini φούστες και δομημένα jackets συνθέτουν τη γυναικεία πλευρά της συλλογής, ενώ το χαρακτηριστικό Worker jacket εμφανίζεται ακόμη και σε κόκκινο, μουσταρδί και cow print. Είναι ουσιαστικά μια πιο φρέσκια ανάγνωση κομματιών που κάποτε σχεδιάστηκαν για να είναι πρωτίστως λειτουργικά και σήμερα έχουν αποκτήσει ξεκάθαρη θέση στο street style.

Oysho: Το running γίνεται ακόμη πιο τεχνικό

Η Oysho, από την άλλη, στρέφει την προσοχή της στην απόδοση με το OY/RC1000, το πιο προηγμένο running παπούτσι που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Το μοντέλο σχεδιάστηκε για αγώνες 10K και γρήγορους ρυθμούς, ύστερα από δύο χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Διαθέτει τον νέο αφρό IMPULSETECH, πλάκα από ανθρακονήματα και νάιλον και βάρος 192 γραμμάρια στο μέγεθος 37. Μάλιστα, έχει λάβει έγκριση από τη World Athletics για χρήση σε επίσημες διοργανώσεις. Εδώ λοιπόν η αισθητική περνά σε δεύτερο πλάνο και το ενδιαφέρον βρίσκεται στην τεχνολογία ενός παπουτσιού που δημιουργήθηκε για να τρέξει πραγματικά.

Τρεις διαφορετικές προτάσεις, τρεις εντελώς διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης μόδας. Από τη νοσταλγία των 2000s και το ανανεωμένο workwear μέχρι την τεχνολογία του running, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ποικιλία. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις τα πάντα. Αρκεί να βρεις εκείνο το στοιχείο που μπορεί να μπει φυσικά στο δικό σου στιλ.