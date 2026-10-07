Ανηδονία: Γιατί τίποτα δεν σε ευχαριστεί όπως παλιά

Υπάρχουν περίοδοι που δεν νιώθεις ακριβώς στενοχώρια, αλλά ούτε και χαρά. Κάνεις όσα έκανες πάντα, βλέπεις φίλους, δουλεύεις, βγαίνεις, όμως τίποτα δεν σου προκαλεί τον ίδιο ενθουσιασμό. Αυτό μπορεί να συνδέεται με την ανηδονία. Είναι ο όρος που περιγράφει τη δυσκολία ενός ανθρώπου να νιώσει ευχαρίστηση, ενδιαφέρον ή κίνητρο για πράγματα που παλιότερα του άρεσαν. Μπορεί, για παράδειγμα, να κανονίσεις κάτι που άλλοτε περίμενες με χαρά και τώρα να σου φαίνεται αδιάφορο. Ή να ακούσεις μια καλή είδηση και να καταλάβεις ότι δεν σου προκαλεί σχεδόν καμία αντίδραση. Η ανηδονία μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, το μετατραυματικό στρες αλλά και η επαγγελματική εξουθένωση.

Όταν φεύγει το άγχος αλλά δεν επιστρέφει η χαρά

Μια μελέτη εξέτασε μια θεραπευτική προσέγγιση που δεν επικεντρώνεται μόνο στη μείωση του άγχους ή της θλίψης. Δίνει έμφαση και στο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξαναβρεί θετικά συναισθήματα, ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στην καθημερινότητά του.

Στην έρευνα συμμετείχαν 98 ενήλικες με πολύ χαμηλά επίπεδα θετικού συναισθήματος και μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και έκαναν 15 εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες. Η προσέγγιση που στόχευε περισσότερο στην ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων έδειξε μεγαλύτερη συνολική βελτίωση, κυρίως στα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους.

Δεν χρειάζεται πάντα να έχεις διάθεση πρώτα

Ένα βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν περιμένεις πρώτα να σου έρθει η διάθεση για να κάνεις κάτι. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να βάλεις ξανά στη ζωή σου δραστηριότητες που παλιότερα σου άρεσαν, ακόμη κι αν στην αρχή δεν νιώθεις ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Η θεραπεία εστιάζει σε τρία πράγματα. Στην προσμονή μιας ευχάριστης εμπειρίας, στην απόλαυση της στιγμής και στο τι κρατάμε τελικά από αυτή. Παράλληλα, βοηθούν πράγματα όπως η άσκηση, η επαφή με άλλους ανθρώπους, οι νέες εμπειρίες και το να δίνουμε λίγο περισσότερη προσοχή στις καλές στιγμές που συμβαίνουν μέσα στην ημέρα.

Η ψυχική υγεία δεν είναι μόνο να μην νιώθεις άσχημα

Το σημαντικό είναι ότι η απουσία άγχους ή θλίψης δεν σημαίνει πάντα ότι υπάρχει και χαρά. Μπορεί κάποιος να αισθάνεται πιο ήρεμος και παρ’ όλα αυτά να μην έχει ξαναβρεί το ενδιαφέρον ή τον ενθουσιασμό του.

Η καλή ψυχική υγεία, λοιπόν, δεν αφορά μόνο το να μειώνονται όσα μας βαραίνουν. Αφορά και το να επιστρέφουν σταδιακά όσα μας κάνουν να νιώθουμε καλά, όπως η χαρά, η σύνδεση, η περιέργεια και η προσμονή για κάτι όμορφο.