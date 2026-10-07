Νέα προϊόντα ομορφιάς που αξίζει να μπουν στο beauty radar σου

Τα νέα προϊόντα ομορφιάς έχουν έναν τρόπο να μας βάζουν πάντα σε πειρασμό, ειδικά όταν δεν υπόσχονται απλώς ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αλλά κάνουν και τη διαδικασία του μακιγιάζ λίγο πιο εύκολη. Εξάλλου τις περισσότερες ημέρες δεν θέλεις να χρειάζεσαι δεκαπέντε προϊόντα και μισή ώρα μπροστά στον καθρέφτη. Θέλεις ωραία επιδερμίδα, λίγο χρώμα, ένα βλέμμα που μαγνητίζει και προϊόντα που μπορείς πραγματικά να χρησιμοποιήσεις στην καθημερινότητά σου. Αυτή ακριβώς τη λογική ακολουθούν και δύο νέες beauty αφίξεις που κινούνται ανάμεσα στη φυσικότητα, τη λάμψη και την πρακτικότητα.

M·A·C: Τα νέα προϊόντα ομορφιάς αγαπούν τη φυσική επιδερμίδα

Η M·A·C στρέφει το ενδιαφέρον στην επιδερμίδα με το νέο Studio Radiance Skin Tint Stick, ένα skin tint σε μορφή stick για ανάλαφρη κάλυψη που μπορείς να «χτίσεις» ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις. Η σύνθεσή του έχει υφή serum και προσφέρει sheer τελείωμα, ενώ περιέχει 73% συστατικά περιποίησης, μεταξύ των οποίων έλαιο σπόρων daikon και εκχυλίσματα açaí. Σύμφωνα με τη μάρκα, προσφέρει άμεση και 24ωρη ενυδάτωση, είναι ανθεκτικό στον ιδρώτα και την υγρασία και κυκλοφορεί σε 20 αποχρώσεις. Η μορφή του είναι ίσως και το πιο πρακτικό του στοιχείο, αφού μπορείς να το απλώσεις με τα δάχτυλα ή με πινέλο και να πετύχεις εκείνο το φυσικό, περιποιημένο αποτέλεσμα που δεν μοιάζει υπερβολικά «στημένο».

Bobbi Brown: Χρώμα εμπνευσμένο από το golden hour

Από την άλλη πλευρά, η Bobbi Brown μάς μεταφέρει νοερά στην Καλιφόρνια με τη Desert Dreamer by Hannah Murray, μια limited edition συλλογή εμπνευσμένη από το golden hour και το τοπίο της ερήμου. Γήινες, ουδέτερες και metallic αποχρώσεις πρωταγωνιστούν, με προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να απλώνονται και με τα δάχτυλα. Στη συλλογή βρίσκεις το Molten Metal Shadow Stick σε πέντε αποχρώσεις, αλλά και το Skin Enhancer Multi-Stick για ζυγωματικά και χείλη. Ξεχωρίζει επίσης το νέο Lip Tint Liner, που λειτουργεί ως liner και stain μαζί, προσφέροντας περίγραμμα και χρώμα σε ένα βήμα και διατίθεται σε έξι αποχρώσεις εμπνευσμένες από τους φυσικούς τόνους των χειλιών.

Τέλος, αν υπάρχει κάτι κοινό στα νέα προϊόντα ομορφιάς, είναι η στροφή προς ένα μακιγιάζ λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο προσαρμοσμένο στην πραγματική καθημερινότητα. Προϊόντα πολλαπλών χρήσεων, εύκολες υφές και φυσικό αποτέλεσμα δείχνουν πως τελικά δεν χρειάζεσαι απαραίτητα περισσότερα στο νεσεσέρ σου. Χρειάζεσαι εκείνα που θα χρησιμοποιείς πραγματικά.