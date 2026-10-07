Γιατί η Ζεντάγια δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν και προκάλεσε αντιδράσεις

Μια σύντομη χειραψία ήταν αρκετή για να βάλει τη Ζεντάγια στο επίκεντρο μιας μάλλον απρόσμενης συζήτησης στα social media. Η ηθοποιός παρακολούθησε από την πρώτη σειρά το fashion show της Louis Vuitton στο Παρίσι και κάποια στιγμή την πλησίασε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Αυτό που σχολιάστηκε έντονα ήταν ότι η Ζεντάγια την υποδέχθηκε παραμένοντας καθιστή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Paris Match, η Μπριζίτ Μακρόν πλησιάζει την ηθοποιό, η οποία κάθεται στην πρώτη σειρά της επίδειξης. Η Ζεντάγια τής δίνει το χέρι και της λέει «γεια, χαίρομαι που σας γνωρίζω», χωρίς όμως να σηκωθεί από τη θέση της. Και κάπως έτσι, μια στιγμή λίγων δευτερολέπτων μετατράπηκε σε θέμα συζήτησης.

«Δεν έχει τρόπους», σχολίασαν κάποιοι

Αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι η Ζεντάγια θα έπρεπε να είχε σηκωθεί, όχι απαραίτητα επειδή απέναντί της βρισκόταν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, αλλά επειδή κάποιος την πλησίασε όρθιος για να τη χαιρετήσει.

«Αγαπώ τη Ζεντάγια, αλλά αυτό δείχνει έλλειψη καλών τρόπων», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Κορίτσι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω».

Ανάλογες αντιδράσεις συγκέντρωσε το περιστατικό και στη Γαλλία. Το Public αναφέρθηκε στη συζήτηση που άνοιξε στα social media, με αρκετούς να αναρωτιούνται γιατί η ηθοποιός δεν σηκώθηκε. Κάποιοι, πάντως, έδωσαν μια πολύ πιο απλή εξήγηση, εκτιμώντας ότι ίσως αιφνιδιάστηκε ή δεν κατάλαβε αμέσως ποια την πλησίαζε.

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Υπήρξαν όμως και εκείνοι που την υπερασπίστηκαν

Η κριτική δεν ήταν καθολική. Πολλοί χρήστες δεν είδαν τίποτα προσβλητικό στη συμπεριφορά της Ζεντάγια και θεώρησαν υπερβολική τη συζήτηση που δημιουργήθηκε γύρω από το περιστατικό.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σηκωθεί», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλοι παραδέχθηκαν ότι το να σηκωθεί πιθανότατα θα ήταν πιο ευγενικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η επιλογή της να παραμείνει καθιστή αποτελεί κάποιο σοβαρό παράπτωμα.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της συλλογής Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στην Cour Carrée του Λούβρου στο Παρίσι, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η Ζεντάγια, η οποία είναι πρέσβειρα του γαλλικού οίκου, είχε φυσικά μία από τις πιο προβεβλημένες θέσεις στο show. Πέρα όμως από τη χειραψία που προκάλεσε τόσα σχόλια, την προσοχή τράβηξε και το νέο κοντό κούρεμά της, το οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στα Emmy τον Σεπτέμβριο.

Τελικά, το αν έπρεπε ή όχι να σηκωθεί μάλλον εξαρτάται από το πόσο αυστηρά αντιλαμβάνεται κανείς τους κανόνες κοινωνικής ευγένειας. Το σίγουρο είναι ότι τα social media κατάφεραν για ακόμη μία φορά να μετατρέψουν μερικά δευτερόλεπτα μιας αυθόρμητης συνάντησης σε ολόκληρο debate.