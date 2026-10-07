Ο νέος κύκλος της πρωτότυπης σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» κάνει πρεμιέρα 20 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+

Η πρωτότυπη σειρά «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων, με τίτλο, Η Κατάρα του Τιτάνα. Ο νέος κύκλος κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+. Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι τώρα διαθέσιμοι στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com



Στον τρίτο κύκλο «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ, καθώς ο Πέρσι βρίσκεται αντιμέτωπος με την ξαφνική εξαφάνιση της Άναμπεθ και την επικείμενη Μεγάλη Προφητεία του Μαντείου των Δελφών, η οποία καθορίζει την τύχη του Ολύμπου. Όπως προέβλεψε το Μαντείο των Δελφών, ένα παιδί-ημίθεος, είναι προορισμένο είτε να οδηγήσει τον Όλυμπο σε νέα ύψη είτε στην απόλυτη καταστροφή, με τη δική του ζωή να κρέμεται από μια κλωστή.

Η σειρά είναι μια δημιουργία των Rick Riordan και Jonathan E. Steinberg. Executive producers του τρίτου κύκλου «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» είναι οι Steinberg, Dan Shotz και Craig Silverstein, μαζί με τους Rick Riordan, Rebecca Riordan, την Ellen Goldsmith-Vein και τον Jeremy Bell από την The Gotham Group, καθώς και τους Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson και Tamara Becher-Wilkinson, ενώ η Jet Wilkinson είναι executive producer στα δύο τελευταία επεισόδια. Στον τρίτο κύκλο της σειράς πρωταγωνιστούν οι Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart και Levi Chrisopulos.



Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Shards» του FX, «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar και «Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm.



Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.