Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Άτομ με ψητές πιπεριές και γιαούρτι

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Το άτομ είναι ένα πικάντικο ντιπ με στραγγιστό γιαούρτι και ψητές κόκκινες πιπεριές. Σερβίρεται εύκολα ως ορεκτικό ή συνοδευτικό και μπορείς να το ετοιμάσεις από πριν.

Υλικά

  • 6 μακριές κόκκινες πιπεριές
  • 6 κόκκινες καυτερές πιπεριές τσίλι
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 450 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • Θαλασσινό αλάτι

Για το σερβίρισμα, προαιρετικά:

See also
  • Πουλ μπιμπέρ ή μπούκοβο
  • 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
  • 1 κουταλιά της σούπας μελάσα ροδιού

Εκτέλεση

  1. Ψήσε τις πιπεριές και τα τσίλι σε δυνατή φωτιά, στο μπάρμπεκιου ή στον φούρνο στην υψηλότερη θερμοκρασία. Είναι έτοιμα όταν μαλακώσουν και η φλούδα τους μαυρίσει και φουσκώσει σε αρκετά σημεία. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις λάδι ή καρυκεύματα.
  2. Άφησέ τα να κρυώσουν όσο χρειάζεται για να τα χειριστείς. Αφαίρεσε τις φλούδες και τους σπόρους και κόψε τις πιπεριές σε μικρά κομμάτια.
  3. Στράγγισέ τες καλά με χαρτί κουζίνας και βάλε τες σε ένα μπολ. Πρόσθεσε δύο γενναίες πρέζες θαλασσινό αλάτι, τρίψε μέσα τη σκελίδα σκόρδου και ανακάτεψε με το στραγγιστό γιαούρτι.
  4. Μετέφερε το άτομ σε πιατέλα. Αν θέλεις, πρόσθεσε πουλ μπιμπέρ, ελαιόλαδο και μελάσα ροδιού. Διατηρείται στο ψυγείο έως 3 ημέρες.

Καλή απόλαυση!

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