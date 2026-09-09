Μια νέα σελίδα φαίνεται πως έχει ανοίξει στην προσωπική ζωή του o Γιάννης Σπαλιάρας, λίγους μήνες μετά το τέλος της τετραετούς σχέσης του. Το 51χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι είναι ξανά ερωτευμένο, αυτή τη φορά με μία 28χρονη γυναίκα που δεν είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «OK!», ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε τόσο για τον χωρισμό του όσο και για τη νέα γνωριμία που ήρθε, όπως παραδέχεται, εντελώς απρόσμενα στη ζωή του.

Η νέα σχέση και η απόσταση

Ο ίδιος προτίμησε να κρατήσει κρυφή την ταυτότητα της νέας του συντρόφου, αποκάλυψε όμως μερικές λεπτομέρειες για τη σχέση τους. Ανάμεσά τους και το γεγονός ότι εκείνη δεν ζει στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι οι δυο τους καλούνται τώρα να βρουν τις ισορροπίες τους μέσα σε μία σχέση από απόσταση.

Όπως είπε: «Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση».

Παρότι έχει ήδη μοιραστεί στιγμιότυπα μαζί της στα social media, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως θέλει να αποκαλύψει ποια είναι.

«Επειδή την έδειξα στo Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο».

«Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα»

Η γνωριμία τους φαίνεται πως είχε από την πρώτη στιγμή ένταση. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό που έζησε μπορεί να χαρακτηριστεί κεραυνοβόλος έρωτας, δεν δίστασε να απαντήσει θετικά.

«Ναι, ήταν. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει».

Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι μετά τον προηγούμενο χωρισμό του δεν περίμενε καθόλου πως θα δημιουργούσε τόσο σύντομα μία νέα σχέση. Η μέχρι τώρα εμπειρία του τού είχε μάθει ότι συνήθως περνούσε αρκετός καιρός μέχρι να μπει ξανά κάποιος άνθρωπος στη ζωή του.

«Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια. Όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει».

Η δύσκολη περίοδος μετά τον χωρισμό

Ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν έκρυψε ότι το τέλος της προηγούμενης σχέσης του τον δυσκόλεψε αρκετά. Έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής ζωής και συγκατοίκησης, χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης. Μετά τον χωρισμό, πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο. Αλλά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος».

Παρά το τέλος της σχέσης, μίλησε με ιδιαίτερα ζεστά λόγια για την πρώην σύντροφό του και για όσα έμαθε μέσα από αυτή τη σχέση. Όπως εξήγησε, ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια σχέση του και εκείνη στην οποία αισθάνθηκε ότι αφέθηκε περισσότερο συναισθηματικά.

«Ήταν η μόνη σχέση που δόθηκα απόλυτα. Πρέπει να σου πω ότι η πρώην σύντροφός μου μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί, με έμαθε να αγαπάω ολοκληρωτικά. Είναι όμως άλλο τα συναισθήματα και άλλο η συμβατότητα δύο ανθρώπων».