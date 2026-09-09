Αν αγαπάς τον σολομό και ψάχνεις ένα χορταστικό φαγητό για όλη την οικογένεια, αυτή η πίτα είναι από εκείνες τις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσεις. Ο σολομός συνδυάζεται με μπρόκολο και μια κρεμώδη σάλτσα με τυρί και λεμόνι, ενώ από πάνω μπαίνει αφράτος πουρές πατάτας που ψήνεται μέχρι να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Υλικά

Για τη γέμιση

600 ml γάλα

½ μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 μεγάλο φύλλο δάφνης

2 φιλέτα φρέσκου σολομού, περίπου 280 γρ. συνολικά

35 γρ. βούτυρο

35 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. ώριμο τσένταρ, χοντροτριμμένο

ξύσμα από ½ μικρό ακέρωτο λεμόνι

περίπου 10 γρ. άνηθο, χοντροκομμένο, προαιρετικά

200 γρ. μπρόκολο, κομμένο σε μικρές φουντίτσες

θαλασσινό αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τον πουρέ

900 γρ. πατάτες κατάλληλες για πουρέ, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια 3 με 4 εκ.

50 γρ. βούτυρο

100 ml γάλα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζουμε αρκετό νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα, τη σκεπάζουμε και το αφήνουμε να πάρει βράση. Προσθέτουμε τις πατάτες και τις βράζουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά χωρίς όμως να αρχίσουν να διαλύονται.

Παράλληλα, ρίχνουμε τα 600 ml γάλα σε μια μεσαία κατσαρόλα και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το φύλλο δάφνης. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει, ανακατεύοντας περιστασιακά.

Τοποθετούμε προσεκτικά τα φιλέτα σολομού μέσα στο ζεστό γάλα, με την πέτσα προς τα πάνω. Τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτά, χωρίς να αφήσουμε το γάλα να βράσει δυνατά. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, τη σκεπάζουμε και αφήνουμε τον σολομό μέσα για περίπου 10 λεπτά.

Στραγγίζουμε τις πατάτες και τις επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το βούτυρο και τις λιώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε έναν λείο πουρέ. Ρίχνουμε σταδιακά τα 100 ml γάλα, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι σύμφωνα με τη γεύση μας.

Σε ξεχωριστή κατσαρόλα βράζουμε το μπρόκολο για περίπου 2 λεπτά και στη συνέχεια το στραγγίζουμε πολύ καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στις αντιστάσεις ή στους 200°C στον αέρα.

Βγάζουμε τον σολομό από το γάλα και σουρώνουμε το γάλα σε ένα μπολ, ώστε να απομακρύνουμε το κρεμμύδι και τη δάφνη. Κρατάμε το γάλα, καθώς θα το χρησιμοποιήσουμε για τη σάλτσα.

Λιώνουμε τα 35 γρ. βούτυρο σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια αρχίζουμε να προσθέτουμε σταδιακά το γάλα στο οποίο μαγειρέψαμε τον σολομό. Ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα μέχρι η σάλτσα να γίνει λεία και χωρίς σβόλους.

Μόλις αρχίσει να σιγοβράζει, προσθέτουμε το τριμμένο τσένταρ, το ξύσμα λεμονιού και, αν θέλουμε, τον άνηθο. Ανακατεύουμε για περίπου 2 λεπτά σε μέτρια φωτιά, μέχρι η σάλτσα να γίνει παχύρρευστη και κρεμώδης. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Αφαιρούμε την πέτσα και τυχόν κόκαλα από τον σολομό και τον χωρίζουμε σε μεγάλα κομμάτια. Τον προσθέτουμε απαλά στη σάλτσα μαζί με το μπρόκολο και ανακατεύουμε προσεκτικά για να μη διαλυθεί το ψάρι.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 1 λίτρου ή σε 3 με 4 μικρότερα ατομικά σκεύη.

Απλώνουμε τον πουρέ πατάτας από πάνω, ξεκινώντας από τις άκρες και προχωρώντας προς το κέντρο, ώστε να καλύψουμε ολόκληρη τη γέμιση.

Τοποθετούμε το σκεύος πάνω σε ένα ταψί και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια του πουρέ να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και η γέμιση να αρχίσει να κοχλάζει στις άκρες.

Σερβίρουμε την πίτα ζεστή, αφήνοντάς τη για λίγα λεπτά να σταθεί μόλις βγει από τον φούρνο.

Καλή απόλαυση!