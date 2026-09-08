Μετά από χρόνια κυριαρχίας του μινιμαλισμού, των ουδέτερων χρωμάτων και των σχεδόν άδειων χώρων, η διακόσμηση αρχίζει ξανά να αποκτά χαρακτήρα. Η Art Deco επιστρέφει στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί της γεωμετρικά σχέδια, καμπύλες, βαθιά χρώματα και μεταλλικές λεπτομέρειες. Ευτυχώς, η σύγχρονη εκδοχή της δεν απαιτεί να μετατρέψεις το σπίτι σου σε κινηματογραφικό σκηνικό της δεκαετίας του 1920. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Good Homes, οι αναζητήσεις για Art Deco εσωτερικούς χώρους στο Houzz αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται στα μπάνια. Η τάση συνδέεται με τη γενικότερη ανάγκη για σπίτια πιο προσωπικά, τολμηρά και λιγότερο αποστειρωμένα. Μετά την απόλυτη κυριαρχία του μπεζ, πολλοί θέλουν πλέον λίγο περισσότερο χρώμα, πολυτέλεια και θεατρικότητα στην καθημερινότητά τους.

Τι χαρακτηρίζει πραγματικά την Art Deco

Η Art Deco άνθησε διεθνώς κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ενώ το όνομά της συνδέθηκε με τη Διεθνή Έκθεση Μοντέρνων Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1925. Όπως εξηγεί το Victoria and Albert Museum, πρόκειται για ένα ύφος παιχνιδιάρικο και πολυτελές, το οποίο συνδυάζει τη γεωμετρία με έντονα χρώματα, περίτεχνα μοτίβα και εντυπωσιακά υλικά.

Στους Art Deco εσωτερικούς χώρους συναντάμε συμμετρία, επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχέδια, βελούδο, καθρέφτες, γυαλί, μάρμαρο και γυαλιστερά μέταλλα. Το σκούρο πράσινο, το μπλε, το μπορντό και το μαύρο συχνά συνδυάζονται με χρυσές ή μπρούτζινες λεπτομέρειες. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά μαζί. Για την ακρίβεια, αν τα βάλεις όλα στο ίδιο δωμάτιο, το πιθανότερο είναι ότι το αποτέλεσμα θα δείχνει βαρύ και κουραστικό.

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Ξεκίνα από ένα αντικείμενο που τραβά το βλέμμα

Ο πιο ασφαλής τρόπος να υιοθετήσεις την τάση είναι να επιλέξεις ένα βασικό αντικείμενο με Art Deco αναφορές. Ένας μεγάλος καθρέφτης με χρυσό γεωμετρικό πλαίσιο, ένα φωτιστικό με γυάλινες μπάλες ή μια πολυθρόνα από βελούδο μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα χωρίς να χρειαστείς ολική ανακαίνιση.

Άφησε αυτό το αντικείμενο να λειτουργήσει ως πρωταγωνιστής και κράτησε την υπόλοιπη διακόσμηση πιο ήρεμη. Η Art Deco αγαπά την πολυτέλεια, αλλά η σύγχρονη προσέγγισή της χρειάζεται ισορροπία. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι έχει μεγαλύτερη δύναμη από πέντε διαφορετικά αντικείμενα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

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Πρόσθεσε καμπύλες και γεωμετρικά σχήματα

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τους τοίχους με έντονα μοτίβα. Μπορείς να εντάξεις τη γεωμετρία μέσα από ένα χαλί, τα πλακάκια του μπάνιου, τα πόμολα ενός επίπλου ή τη βάση ενός φωτιστικού. Σχήματα που θυμίζουν βεντάλια, αψίδα, ηλιακές ακτίνες και ζιγκ ζαγκ παραπέμπουν αμέσως στην αισθητική της εποχής. Παράλληλα, οι καμπύλες κάνουν το αποτέλεσμα πιο απαλό και σύγχρονο. Ένας στρογγυλός καθρέφτης, ένας καναπές με καμπυλωτή πλάτη ή ένα τραπεζάκι με στρογγυλεμένες γωνίες μπορούν να δώσουν την απαραίτητη θεατρικότητα χωρίς να μοιάζει το σπίτι παλιομοδίτικο.

Δώσε βάρος στα χρώματα και τα υλικά

Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα, επίλεξε ένα βαθύ χρώμα για έναν μόνο τοίχο. Το κυπαρισσί, το πετρόλ, το δαμασκηνί και το σκούρο μπλε δημιουργούν το κατάλληλο φόντο για καθρέφτες, έργα τέχνης και μεταλλικές λεπτομέρειες. Αν προτιμάς πιο φωτεινούς χώρους, κράτησε τους τοίχους ουδέτερους και πρόσθεσε χρώμα μέσα από μαξιλάρια, κουρτίνες ή μία βελούδινη πολυθρόνα.

Τα υλικά παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Το Victoria and Albert Museum αναφέρει ότι οι αυθεντικοί Art Deco εσωτερικοί χώροι αξιοποιούσαν υλικά όπως χρωμιωμένο ατσάλι, αλουμίνιο, καθρέφτη, χρωματιστό γυαλί και πολυτελή ξύλα. Σήμερα μπορείς να πετύχεις την ίδια αίσθηση με πιο προσιτές επιλογές, όπως ένα βοηθητικό τραπεζάκι με όψη μαρμάρου, ένα γυάλινο βάζο ή ένα φωτιστικό σε μπρούτζινη απόχρωση.

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Μην αντιμετωπίσεις το σπίτι σαν θεματικό ξενοδοχείο

Το μεγαλύτερο λάθος είναι η πιστή αντιγραφή μιας ολόκληρης εποχής. Η Art Deco λειτουργεί καλύτερα όταν συνομιλεί με σύγχρονα έπιπλα και αντικείμενα που ήδη αγαπάς. Δεν χρειάζεσαι σετ επίπλων ούτε χρυσές λεπτομέρειες σε κάθε γωνία. Η επιστροφή της συγκεκριμένης αισθητικής δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την άνεση ή την απλότητα. Σημαίνει ότι μπορείς να επιτρέψεις στο σπίτι σου να αποκτήσει λίγο περισσότερο δράμα, λάμψη και προσωπικότητα. Ένας καθρέφτης, ένα φωτιστικό ή ένα βαθύ χρώμα αρκούν για να κάνεις την αρχή. Το ζητούμενο δεν είναι να αναπαραστήσεις τη δεκαετία του 1920, αλλά να κρατήσεις ό,τι πιο γοητευτικό είχε και να το φέρεις στο σήμερα.