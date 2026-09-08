Υπάρχουν φωτογραφίες που δεν προσπαθούν να κάνουν τη ζωή πιο όμορφη απ’ όσο είναι. Κρατούν τη στιγμή όπως έρχεται, λίγο αμήχανη, λίγο άγρια, συχνά τρυφερή και γι’ αυτό σε κάνουν να κοιτάξεις δεύτερη φορά. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Tomorrow Never Comes, η έκθεση του Ed Templeton που φέρνει στο προσκήνιο περισσότερες από τρεις δεκαετίες νεανικής κουλτούρας, καθημερινότητας και σκέιτ ζωής. Και αυτή τη φορά, η αφορμή για να συναντηθούν όλα αυτά σε έναν χώρο έρχεται μέσα από το project Aries x Bershka.

Μια έκθεση που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό ημερολόγιο

Αν περιμένεις στιλιζαρισμένες εικόνες και απόλυτα ελεγχόμενες πόζες, εδώ μάλλον θα βρεις κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο Templeton φωτογραφίζει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Σκέιτμπορντερς, φίλους, ζευγάρια, αγνώστους και τοπία προαστίων. Το βλέμμα του μένει κοντά στους ανθρώπους και παρακολουθεί όλα εκείνα που συνήθως περνούν απαρατήρητα, όπως μια σχέση, μια αμήχανη στιγμή, την αλλαγή μιας ηλικίας ή απλώς την αίσθηση ότι μεγαλώνεις.

Στο Tomorrow Never Comes συναντιούνται διαφορετικές περίοδοι αυτής της διαδρομής. Ανάμεσά τους βρίσκεται το Wires Crossed, το μακρόχρονο project μέσα από το οποίο κατέγραψε περισσότερες από δύο δεκαετίες σκέιτ κουλτούρας, αλλά και το Suburbia, που στρέφει το βλέμμα στην αμερικανική εφηβεία και στα προάστια.

Το Tomorrow Never Comes συναντά τη μόδα

Η πιο πρόσφατη πλευρά της έκθεσης συνδέεται με την καμπάνια Εδέμ του Aries x Bershka, την οποία ο Templeton φωτογράφισε στη Huntington Beach τον Φεβρουάριο του 2026. Η καμπάνια δανείζεται τον μύθο του Αδάμ και της Εύας και χρησιμοποιεί την έξοδο από τον Παράδεισο σαν εικόνα ενηλικίωσης, επιθυμίας και αναζήτησης όσων υπάρχουν πέρα από το γνώριμο.

Ακριβώς εκεί αποκτά ενδιαφέρον η συνάντηση τέχνης και μόδας. Δεν βλέπεις απλώς μια fashion καμπάνια, αλλά εικόνες που μπαίνουν φυσικά μέσα στο ήδη αναγνωρίσιμο σύμπαν του φωτογράφου. Μπορείς επίσης να δεις την επίσημη συλλογή της συνεργασίας, ενώ το δεύτερο drop του Aries x Bershka Εδέμ ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Βαρκελώνη γίνεται μέρος της ιστορίας

Η έκθεση φιλοξενείται στο Espai Metrònom στη Βαρκελώνη από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με δωρεάν είσοδο. Την επιμέλεια υπογράφει η Elisa Medde, διευθύντρια της Foto Colectania, ενώ η ίδια η πόλη εμφανίζεται και στις φωτογραφίες, δημιουργώντας έναν ακόμη σύνδεσμο με τα τοπία που παρατηρεί ο Templeton εδώ και χρόνια.

Γιατί αξίζει να κρατήσεις το Tomorrow Never Comes

Γιατί τελικά δεν σου δείχνει μια εξιδανικευμένη νεότητα. Σου θυμίζει περισσότερο πώς είναι πραγματικά να είσαι νέος, να ψάχνεσαι, να αλλάζεις, να ερωτεύεσαι και να θέλεις να φύγεις λίγο πιο πέρα από όσα ήδη γνωρίζεις. Και ίσως γι’ αυτό το Tomorrow Never Comes δεν λειτουργεί μόνο ως έκθεση φωτογραφίας. Λειτουργεί σαν μια υπενθύμιση ότι οι πιο ενδιαφέρουσες εικόνες είναι συχνά εκείνες που δεν προσπάθησαν ποτέ να γίνουν τέλειες.