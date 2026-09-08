Το σπίτι σου δεν χρειάζεται να ακολουθεί κατά γράμμα κάποια τάση για να είναι όμορφο. Συνήθως, μάλιστα, οι χώροι που μας τραβούν περισσότερο είναι εκείνοι που έχουν προσωπικότητα. Ένα ιδιαίτερο φωτιστικό, ένας καναπές που δεν μοιάζει με όλους τους άλλους ή ακόμη και ένα άρωμα μπορούν να αλλάξουν εντελώς την αίσθηση ενός δωματίου. Σε αυτή ακριβώς τη λογική κινείται και η BAISI GUADAGNINO for Zara Home, η νέα μεγάλη συνεργασία της Zara Home.

BAISI GUADAGNINO for Zara Home με περισσότερα από 200 κομμάτια

Ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino και ο production designer και αρχιτέκτονας Stefano Baisi συνεργάζονται εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Αυτή τη φορά αφήνουν για λίγο τα κινηματογραφικά σκηνικά και μεταφέρουν την αισθητική τους στο σπίτι.

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 200 κομμάτια. Θα βρεις έπιπλα, φωτιστικά, καθρέφτες, χαλιά, υφάσματα, είδη σερβιρίσματος και αρωματικά κεριά, αλλά και μια ολοκληρωμένη ready to wear πρόταση.

Ένα mix από διαφορετικές εποχές

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συλλογή δεν ακολουθεί μία μόνο αισθητική. Παίρνει στοιχεία από το Art Deco, τον βραζιλιάνικο μοντερνισμό, τη Βιεννέζικη Απόσχιση και το ιταλικό Radical Design και τα φέρνει όλα μαζί με έναν αρκετά παιχνιδιάρικο τρόπο.

Έτσι, τα αντικείμενα έχουν καμπύλες, έντονους όγκους και ιδιαίτερες φόρμες. Ακόμη και τα ονόματά τους, όπως Purkersdorf, Nape και Sacred Spring, δείχνουν ότι οι δημιουργοί θέλησαν να δώσουν σε κάθε κομμάτι τη δική του ταυτότητα.

Και η μόδα μπαίνει στο παιχνίδι

Η συνεργασία δεν μένει μόνο στη διακόσμηση σπιτιού. Περιλαμβάνει και ρούχα με χαλαρές γραμμές, κοστούμια με πιο άνετες αναλογίες, τουίντ, μάλλινα υφάσματα και γλυπτικά φορέματα. Η λογική της συλλογής ξεφεύγει από τον αυστηρό διαχωρισμό ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο και παίζει περισσότερο με τη σιλουέτα.

Το λανσάρισμα θα συνοδεύσει και μια ταινία μικρού μήκους του Guadagnino, με πρωταγωνιστές τους Jamie Bell, Chase Sui Wonders, Michael Stuhlbarg και Patricia Arquette.

Η BAISI GUADAGNINO for Zara Home θα είναι διαθέσιμη από τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 στο Zara Home, στο Zara και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως. Είναι από εκείνες τις συλλογές που αξίζει να χαζέψεις ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να αλλάξεις όλο σου το σπίτι, γιατί σίγουρα μπορεί να σου δώσει μερικές πολύ ωραίες ιδέες.