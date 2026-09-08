Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:00–22:00

Διάρκεια έκθεσης: 17 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2026

CL Art Gallery | Χάρητος 10, Κολωνάκι, Αθήνα

Η CL Art Gallery παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Ελληνοκαναδή σύγχρονη ζωγράφο Johanna Stavrakaki, με τη νέα της ατομική έκθεση PULSES, μια ενότητα έργων αφιερωμένη στους πολλαπλούς «παλμούς» της ανθρώπινης ψυχής.

Γεννημένη στην Οτάβα του Καναδά, με έντεκα χρόνια ζωής στο Λος Άντζελες και σπουδές Καλών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, η Johanna Stavrakaki φέρνει στην Αθήνα έναν προσωπικό και έντονα συναισθηματικό εικαστικό κόσμο, όπου το χρώμα, η συμβολική εικόνα και η ανθρώπινη μορφή αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Στο επίκεντρο του PULSES βρίσκεται η καρδιά — όχι μόνο ως ανατομικό όργανο, αλλά ως εσωτερικός τόπος όπου κατοικούν η αγάπη, η επιθυμία, το πένθος, ο φόβος, ο θυμός, η νοσταλγία, η μνήμη, η ελπίδα, η απώλεια και η χαρά. Το PULSES μιλά για τους πολλαπλούς «παλμούς» της ανθρώπινης ψυχής και για όσα αισθανόμαστε πριν ακόμη μπορέσουμε να τα εκφράσουμε με λόγια.

Με έντονα βασικά χρώματα, δυναμικές γραμμές, εκφραστικές πινελιές και συμβολικές μορφές, η Stavrakaki δημιουργεί έναν προσωπικό χάρτη συναισθημάτων. Ανθρώπινες μορφές, λουλούδια, τόποι, αναμνήσεις και προσωπικά σύμβολα συνυπάρχουν μέσα και γύρω από την καρδιά, σαν θραύσματα εμπειριών που μεταμορφώνονται πάνω στον καμβά.

Οι μορφές κινούνται ανάμεσα στην αναπαράσταση και την αφαίρεση, ενώ χρώματα που μοιάζουν αρχικά να μην ανήκουν μαζί δημιουργούν μια ένταση που αναζητά την ισορροπία της. Το φως και το σκοτάδι δεν λειτουργούν ως αντίθετα, αλλά ως συνυπάρχουσες καταστάσεις: η αγάπη μπορεί να συνυπάρχει με το πένθος, η ομορφιά με τον πόνο και η ελπίδα με τον φόβο.

Η σχέση της με την τέχνη και το χρώμα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, μέσα από πρώιμες εμπειρίες εικαστικής θεραπείας, όπου έμαθε να συνδέει το χρώμα με το συναίσθημα. Σπούδασε Καλές Τέχνες στη Νέα Υόρκη, αποκτώντας πτυχίο BFA. Η μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης και καλλιτεχνών όπως οι Frida Kahlo, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Henri Matisse και Francis Bacon, μαζί με τη σύνδεσή της με τον Γερμανικό Εξπρεσιονισμό, διαμόρφωσαν την εικαστική της γλώσσα.

Τα έντεκα χρόνια στο Λος Άντζελες, μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, επηρέασαν βαθιά τη δουλειά της. Η ομορφιά και η υπερβολή, η φιλοδοξία και η ευαλωτότητα, η σύνδεση και η απομόνωση, μαζί με τις μνήμες από τους διαφορετικούς τόπους όπου έζησε, μεταμορφώνονται στους πίνακές της μέσα από το χρώμα και τον συμβολισμό. Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο Λος Άντζελες, στον Καναδά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Πάνω απ’ όλα, θέλω να σε κάνει να νιώσεις»

«Πάντα ένιωθα τα συναισθήματα με μεγάλη ένταση. Ως καλλιτέχνις, η ζωγραφική υπήρξε πάντοτε ο χώρος όπου τοποθετώ όλα εκείνα που δεν μπορώ πάντα να εξηγήσω με λόγια. Εκφράζω το συναίσθημα μέσα από το χρώμα, τον συμβολισμό και το ένστικτο.»

Για τη Stavrakaki, η καρδιά χτυπά, αιμορραγεί, καίγεται, σπάει, θεραπεύεται και συνεχίζει. Τα έργα δεν επιδιώκουν να υπαγορεύσουν στον θεατή τι πρέπει να αισθανθεί· του αφήνουν χώρο να συναντήσει τα δικά του συναισθήματα.

«Θέλω αυτά τα έργα να σας κάνουν να νιώσετε κάτι. Μπορεί να δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό: σοκ, αγάπη, φόβο, θλίψη, παρηγοριά, επιθυμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να νιώσουμε. Γιατί πριν κατανοήσουμε ένα συναίσθημα, πριν βρούμε τις λέξεις για να το εκφράσουμε, πρώτα το νιώθουμε.»

Η έκθεση PULSES εγκαινιάζεται την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 22:00, στην CL Art Gallery, Χάρητος 10, Κολωνάκι, και θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου 2026.

Εγκαίνια:Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:00 – 22:00

Διάρκεια:έως 17 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία:CL Art Gallery, Χάρητος 10, Κολωνάκι

Ώρες λειτουργίας – CL Art Gallery Athens

Τρίτη: 16:00-20:00

Τετάρτη: 12:00-20:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 12:00-20:00

Σάββατο: 11:00-16:00

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