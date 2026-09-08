Η δημιουργία μιας αυθεντικής πίτσας με πεντανόστιμη κρατσανιστή βάση, κυψελωτή δομή στη ζύμη και τέλειο λαχταριστό λιώσιμο στα τυριά ανέκαθεν αποτελούσε μια πρόκληση για την οικιακή κουζίνα, καθώς οι κοινοί φούρνοι της αγοράς σταματούν συνήθως στους 250°C. Αυτό το θερμικό όριο είναι και ο κύριος λόγος που η σπιτική πίτσα σπάνια πλησιάζει την ποιότητα μιας επαγγελματικής πιτσαρίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από έρευνες της AEG, σύμφωνα με τις οποίες σχεδόν τρεις στους πέντε Ευρωπαίους θα μαγείρευαν από το μηδέν πολύ πιο συχνά, αν εξασφάλιζαν σταθερό αποτέλεσμα με ποιότητα… εστιατορίου.

Στη διεθνή έκθεση IFA 2026 του Βερολίνου, η αγαπημένη εταιρεία έδωσε την οριστική λύση παρουσιάζοντας τον νέο 3-in-1 Φούρνο Πίτσας με Air Fry (PizzaExpert). Επίσημος ξεναγός σε αυτό το τεχνολογικό και γευστικό ταξίδι ήταν ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος ως πρέσβης του αγαπημένου και κορυφαίου brand στις οικιακές συσκευές έδωσε το δικό του στίγμα, τονίζοντας ότι το μυστικό κρύβεται στην ισορροπία μεταξύ μιας σωστά ωριμασμένης ζύμης και της κατάλληλης θερμοκρασίας που θα την «παγιδεύσει» και θα την ψήσει ακαριαία, κάνοντας τη γαστρονομία προσβάσιμη και διασκεδαστική για όλη την οικογένεια. O κορυφαίος Έλληνας Chef, παρουσίασε όλα τα στάδια της παρασκευής πίτσας, ξεκινώντας από την προετοιμασία και την επιλογή των υλικών, το άνοιγμα της ζύμης και το ζύμωμα, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που οφείλεται στον φούρνο PizzaExpert.

Επαγγελματικές επιδόσεις, χωρητικότητα και έξυπνο ψήσιμο!

Η εντυπωσιακή ικανότητα της συσκευής να ψήνει αυθεντική πίτσα σε μόλις δυόμισι λεπτά βασίζεται στην ισχύ της να αγγίζει τους 340°C, ανταγωνιζόμενη ευθέως τις συνθήκες ενός παραδοσιακού ξυλόφουρνου με ένα κλάσμα του κόστους. Μάλιστα, διαθέτει ειδικό μαντεμένιο ταψί καθώς και φτυάρι πίτσας για εύκολη πρόσβαση στον φούρνο. Όπως μας έδειξε και ο Άκης Πετρετζίκης στη παρουσίαση του, η όλη διαδικασία της προετοιμασίας της πίτσας γίνεται πανεύκολα ακολουθώντας τις step-by-step οδηγίες μέσω της touch TFT οθόνης: EXCite. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο φούρνος Pizza Expert 3-in-1, διαθέτει την επίσημη έγκριση από τη Scuola Italiana Pizzaioli, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς για την ξεχωριστή τέχνη της πίτσας.

Παράλληλα, το προηγμένο σύστημα διπλής θερμικής κατανομής εκπέμπει ενισχυμένη θερμότητα τόσο από το πάνω μέρος όσο και από τη βάση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο λιώσιμο των υλικών την ίδια στιγμή που η ειδικά σχεδιασμένη πυρίμαχη πλάκα απορροφά την υγρασία από το κάτω μέρος της ζύμης, δημιουργώντας το ιδανικό φούσκωμα στην περίμετρο.

Ο θάλαμος των 13 λίτρων είναι ιδανικά μελετημένος για να χωράει μια πίτσα 30 εκατοστών, ενώ τα διπλά παράθυρα επίβλεψης επιτρέπουν στον χρήστη να παρακολουθεί την εξέλιξη της κρούστας χωρίς να ανοίγει την πόρτα και να χάνει πολύτιμη θερμότητα. Επίσης, για να αφαιρεθεί εντελώς η ανάγκη για δοκιμές και λάθη, ο φούρνος ενσωματώνει πέντε προεπιλεγμένες λειτουργίες που καλύπτουν τα πιο δημοφιλή στυλ (Romana, Sicilian, Bianca, Calzone και κατεψυγμένη), ρυθμίζοντας αυτόματα το ιδανικό προφίλ ψησίματος με τη βοήθεια έξυπνων αισθητήρων υγρασίας που προστατεύουν το φαγητό από το στέγνωμα, εξασφαλίζοντας τέλεια γεύση και υφή.

Πολυλειτουργικότητα Air Fry και… κορυφαίο Design!

Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς πέρα από το απόλυτο ψήσιμο πίτσας, η συσκευή μετατρέπεται σε ένα πραγματικά ευέλικτο εργαλείο καθημερινής χρήσης χάρη στην επαναστατική τεχνολογία υγιεινού μαγειρέματος με κυκλωνική ροή αέρα. Ένας εξελιγμένος ανεμιστήρας υψηλής ταχύτητας στο πίσω μέρος του θαλάμου αναγκάζει τον υπέρθερμο αέρα να κυκλοφορεί με ταχύτητα γύρω από το φαγητό, επιτυγχάνοντας το απόλυτα τραγανό αποτέλεσμα των τηγανητών με ελάχιστο λάδι σε έναν όγκο που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα Air Fryers της αγοράς. Αυτή η υψηλή απόδοση συνδυάζεται υποδειγματικά με την αισθητική, καθώς ο φούρνος έχει ήδη τιμηθεί με το διεθνές βραβείο Red Dot Design Award για την κομψή του παρουσία στον πάγκο, ενώ η τεχνολογία SafeTouch και η τριπλή υάλωση στην πόρτα εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, κρατώντας τη συσκευή κρύα στην αφή και εξαιρετικά οικονομική.

Η «Τέχνη της Φιλοξενίας» ξεκινάει από τη… ζύμη!

Με κεντρικό άξονα τη φιλοσοφία για την «Τέχνη της Φιλοξενίας» (Art of Hosting) που κυριάρχησε στην παρουσίαση της AEG στην IFA 2026, ο Άκης Πετρετζίκης ανέδειξε με live demonstrations πώς η premium τεχνολογία συναντά τη χαρά του να προσφέρεις στους καλεσμένους σου μια αχνιστή, επαγγελματική πίτσα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αλλάζοντας μια για πάντα τα δεδομένα του σπιτικού φαγητού. Άλλωστε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να ετοιμάζεις μια πίτσα επαγγελματικού επιπέδου, μέσα σε ελάχιστα λεπτά (και όλα αυτά από την άνεση της δική σου κουζίνας)! Και πιστέψτε μας (εμείς που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσαμε στο Hall της AEG), σας το εγγυόμαστε δεν πρόκειται να βρείτε πιο νόστιμη και λαχταριστή σπιτική πίτσα, όσο κι εάν ψάξετε!