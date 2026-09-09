Η επιστροφή στη σχολική ρουτίνα φέρνει πίσω τα πρωινά ξυπνήματα, τις σχολικές τσάντες, τις απογευματινές δραστηριότητες και το καθημερινό ερώτημα «τι θα φάμε σήμερα;». Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές διατροφικές ανάγκες επηρεάζει όλο και περισσότερο τις επιλογές των οικογενειών. Με ένα ευρύ portfolio προϊόντων, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ προτείνει πρακτικές λύσεις για διαφορετικές στιγμές της ημέρας, από το πρωινό μέχρι το καθημερινό τραπέζι.

Πρωινό και μαγείρεμα: Περισσότερες επιλογές για τη γλυκιά γεύση

Οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ, με 30% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τις συμβατικές μαρμελάδες, συνοδεύουν ψωμί, φρυγανιές ή γιαούρτι, διατηρώντας τον πλούσιο φρουτώδη χαρακτήρα τους, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει και μαρμελάδες με στέβια. Για τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, η ΖΩΓΡΑΦΟΣ διαθέτει επίσης τα γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων Slim Line και Sucraline, φρουκτόζη, σιρόπι αγαύης, την καστανή ζάχαρη Demerara και τη μαύρη ζάχαρη Muscovado, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε οικογένειας.

Σχολικό snack: H νέα υγιεινή επιλογή για την τσάντα

Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ πρόσφατα λανσάρισε τις νέες μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών 2good!, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία του healthy snacking. Με έως 93% φρούτα και ξηρούς καρπούς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και 100% φυσικά συστατικά, αποτελούν πηγή φυτικών ινών και είναι κατάλληλες και για vegan διατροφή — μια πρακτική επιλογή για το σχολείο, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και κάθε στιγμή της ημέρας. Κυκλοφορούν σε τέσσερις γεύσεις: Μάνγκο & Αμύγδαλα · Μήλο, Κανέλα, Σταφίδες & Κάσιους · Κόκκινα Φρούτα & Κάσιους · High Protein Μπανάνα, Κακάο & Αμύγδαλα.

Καθημερινό γεύμα: Αγαπημένα πιάτα με περισσότερη πρωτεΐνη

Τα Ζυμαρικά ΖΩΓΡΑΦΟΣ, με 80% περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τα συμβατικά ζυμαρικά, προσφέρουν μια διαφορετική επιλογή για το καθημερινό τραπέζι, διατηρώντας την ευκολία και την ευελιξία ενός από τα πιο αγαπημένα οικογενειακά γεύματα.

Το back to school δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να αλλάξουν από την πρώτη ημέρα. Ένα οργανωμένο πρωινό, ένα πρακτικό κολατσιό και λίγος προγραμματισμός μπορούν να κάνουν την επιστροφή στη ρουτίνα πιο εύκολη. Γιατί οι καλές συνήθειες χτίζονται σταδιακά, μέσα από τις μικρές επιλογές της καθημερινότητας. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά, το παράδειγμα ξεκινά από εμάς. Και η εταιρεία Ζωγράφος με τις διατροφικές της επιλογές μας βοηθάει να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εαυτό!

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