Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών FIBA 2026 διεξάγεται αυτόν τον Σεπτέμβριο στο Βερολίνο, με τις κορυφαίες εθνικές ομάδες γυναικείου μπάσκετ από όλο τον κόσμο να διεκδικούν τον τίτλο στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος. Ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της FIBA, η TCL φέρνει στο προσκήνιο την πρωτοβουλία TCLforHer μέσα από μια σειρά τεχνολογικά εμπλουτισμένων εμπειριών για τους φιλάθλους, δίνοντας τη δυνατότητα στις κορυφαίες επιδόσεις των γυναικών αθλητριών να προβάλλονται, να γίνονται ευρύτερα γνωστές και να αναγνωρίζονται από το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών FIBA 2026 να διεξάγεται στο Βερολίνο παράλληλα με την IFA 2026, η TCL αξιοποιεί αυτή τη μοναδική συνύπαρξη του παγκόσμιου αθλητισμού και της τεχνολογίας, συνδέοντας τη δυναμική του γηπέδου με το μέλλον της έξυπνης καθημερινότητας.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάδειξη της αυτοπεποίθησης, της ανθεκτικότητας και του ομαδικού πνεύματος που χαρακτηρίζουν το γυναικείο μπάσκετ», δήλωσε ο Wei Xue, Vice President και ESG Director της TCL Technology και Chairman του TCL Charity Foundation. «Μέσα από την πρωτοβουλία TCLforHer και τη συνεργασία μας με τη FIBA, αξιοποιούμε την τεχνολογία όχι μόνο για να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των φιλάθλων, αλλά και για να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στις ιστορίες και τα επιτεύγματα των γυναικών αθλητριών, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για ακόμη περισσότερες γυναίκες σε όλο τον κόσμο».



TCLforHer: Στηρίζει τις γυναίκες στον αθλητισμό, εντός και εκτός γηπέδου



Στη διάρκεια των 36 αγώνων της διοργάνωσης, το βραβείο TCL Player of the Game θα απονέμεται στις αθλήτριες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους, αναγνωρίζοντας την αγωνιστική ικανότητα, τη δύναμη, την ηγετική παρουσία και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν στο γήπεδο.

Η δέσμευση της TCL για την ανάδειξη των επιτευγμάτων των γυναικών ξεπερνά τα όρια του γηπέδου, μέσα από το TCLforHer, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και συνδυάζει την τεχνολογία, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, με στόχο να στηρίξει την προσωπική εξέλιξη των γυναικών. Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας «Her World, Her Rules» της FIBA, η TCL ενθαρρύνει κορίτσια και γυναίκες να πιστέψουν περισσότερο στις δυνατότητές τους, να ξεπεράσουν τα όρια και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσα από τον αθλητισμό.

Από το παρκέ στο σαλόνι: Η TCL φέρνει τον κορυφαίο αθλητισμό πιο κοντά στους φιλάθλους

Στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, η TCL έχει δυναμική παρουσία μέσα από διαφημιστικές πινακίδες περιμετρικά του γηπέδου, ειδικές σημάνσεις στο παρκέ, media backdrops, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό περίπτερο για τους φιλάθλους στην Berlin Arena. Ενέργειες όπως το TCL Lucky Frame, η εντυπωσιακή προβολή γιγαντιαίου TIFO και οι κληρώσεις τηλεοράσεων εμπλουτίζουν την εμπειρία των αγώνων και δημιουργούν ξεχωριστές στιγμές για το κοινό.

Πέρα από το γήπεδο, η TCL μεταφέρει τον ενθουσιασμό της διοργάνωσης στην οικιακή ψυχαγωγία και στις mobile εμπειρίες, μέσα από τις τηλεοράσεις της, τα γυαλιά RayNeo και τις φορητές συσκευές της. Είτε παρακολουθούν τους αγώνες σε μια μεγάλη οθόνη στο σαλόνι, είτε επιλέγουν μια πιο προσωπική εμπειρία θέασης μέσω wearable συσκευών, είτε παρακολουθούν και μοιράζονται στιγμές από τη διοργάνωση μέσω του κινητού τους, οι φίλαθλοι μπορούν να ζήσουν την ενέργεια του αγώνα με περισσότερους τρόπους, μέσα από μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης.

Inspiring Greatness μέσα από τον παγκόσμιο αθλητισμό



Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής της TCL και μια κοινή γλώσσα μέσα από την οποία η εταιρεία δημιουργεί ουσιαστικούς δεσμούς με το κοινό σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Με παρουσία σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το κρίκετ, το αυστραλιανό ποδόσφαιρο και τα esports, μεταξύ άλλων, η TCL αναπτύσσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στον κορυφαίο αθλητισμό.

Ως Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμιος Συνεργάτης της FIBA, η TCL φέρνει τις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις πιο κοντά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, μέσα από τις τεχνολογίες οθόνης, τις έξυπνες οικιακές συσκευές και τις λύσεις smart living που διαθέτει. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεσή της με τους φιλάθλους σε τοπικό επίπεδο μέσα από ποδοσφαιρικές συνεργασίες με κορυφαίες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες και συλλόγους, όπως η Arsenal F.C., δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για το κοινό να έρχεται πιο κοντά στα αγαπημένα του αθλήματα και τις ομάδες του. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η TCL φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στους αγαπημένους τους αθλητές και ομάδες, δημιουργώντας καθημερινά περισσότερες στιγμές που υποστηρίζουν το όραμα της εταιρείας «Inspire Greatness».