Καθώς οι θερμοκρασίες σταθεροποιούνται και οι μέρες μεγαλώνουν, ο δρόμος ξαναγίνεται προορισμός. Για χιλιάδες αναβάτες στην Αττική, η μοτοσυκλέτα παραμένει ο ταχύτερος και πιο ελεύθερος τρόπος να αφήσεις πίσω το μποτιλιάρισμα και να βρεθείς, μέσα σε λίγες ώρες, σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Οι σύντομες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου κερδίζουν συνεχώς έδαφος, και η γεωγραφία γύρω από την πρωτεύουσα προσφέρει επιλογές για κάθε διάθεση, από τη θάλασσα μέχρι τα ορεινά περάσματα.

Η πιο εύκολη διαφυγή ξεκινά μέσα από την ίδια την πόλη. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η ακτογραμμή των περίπου 70 χιλιομέτρων που ξεδιπλώνεται από τον Πειραιά ως το ακρωτήριο του Σουνίου, καλύπτεται άνετα σε μία ώρα οδήγησης. Με ένα αξιόπιστο κράνος και τον ήλιο να χαμηλώνει πάνω στον Σαρωνικό, ο επιβλητικός Ναός του Ποσειδώνα προσφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά ηλιοβασιλέματα της Αττικής, ένα ιδανικό φινάλε για μια απογευματινή βόλτα.

Λίγο πιο μακριά, η Χαλκίδα αποδεικνύεται ο πιο εύκολος προορισμός εκτός Αττικής. Απέχει γύρω στα 80 χιλιόμετρα και προσεγγίζεται σε περίπου μία ώρα, με το φαινόμενο των παλιρροϊκών ρευμάτων στον πορθμό του Ευρίπου να παραμένει το μεγάλο θέαμα. Η παραλιακή της Εύβοιας, με τις ταβέρνες και τα ουζερί, δικαιολογεί απόλυτα το ταξίδι. Πριν ξεκινήσεις, μια σωστή ένδυση αναβάτη κάνει τη διαφορά στις πρωινές, δροσερές διαδρομές.

Για όσους αναζητούν βουνό, η Αράχωβα και οι Δελφοί συνθέτουν την πιο κλασική ορεινή απόδραση. Οι Δελφοί απέχουν περίπου 180 χιλιόμετρα και το ταξίδι ολοκληρώνεται σε δύο έως δυόμισι ώρες, με την Αράχωβα να βρίσκεται μόλις δώδεκα χιλιόμετρα πριν. Το πέρασμα του Παρνασσού είναι απολαυστικό, όμως απαιτεί προσοχή. Μια μπαγκαζιέρα λύνει τα χέρια όταν κουβαλάς ρούχα για τη διανυκτέρευση, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, ο «ομφαλός της γης», δικαιώνει κάθε στροφή.

Στην Πελοπόννησο, το Ναύπλιο παραμένει ασυναγώνιστο για ένα ρομαντικό διήμερο. Η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα, δηλαδή κάτω από δύο ώρες μέσω της Ολυμπίας Οδού. Τα καλντερίμια της Παλιάς Πόλης, το Παλαμήδι με τα εμβληματικά του σκαλοπάτια και το Μπούρτζι στο λιμάνι δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει ιταλική πόλη. Για την πλοήγηση στα στενά, μια σταθερή βάση κινητού στο τιμόνι αποδεικνύεται πολύτιμη.

Πιο κοντά, η Ακροκόρινθος συνδυάζει ιστορία και θέα. Το συμπαγές βραχοβούνι με τα ενετικά τείχη υψώνεται στα 575 μέτρα και απέχει μόλις 90 χιλιόμετρα από την Αθήνα, περίπου μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. Από την κορυφή, το βλέμμα αγκαλιάζει ταυτόχρονα τον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό. Καθώς αφήνεις τη μηχανή στη βάση για να ανέβεις με τα πόδια στα τείχη, μια αξιόπιστη κλειδαριά δισκόφρενου προσφέρει ηρεμία για όση ώρα εξερευνάς τον χώρο.

Τέλος, για τους πιο εξερευνητές, η λίμνη Δόξα στον Φενεό της ορεινής Κορινθίας είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή επιλογή. Η τεχνητή λίμνη, με το γραφικό εκκλησάκι στη χερσόνησό της, βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και θέλει δύο έως δυόμισι ώρες. Οι τελευταίες στροφές μέσα στα έλατα είναι από τις ωραιότερες οδηγικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, γι’ αυτό και τα ελαστικά σε καλή κατάσταση δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση ασφάλειας.

Ανεξάρτητα από τον προορισμό, η προετοιμασία είναι αυτή που ξεχωρίζει ένα ανέμελο ταξίδι από μια ταλαιπωρία. Ένας βασικός έλεγχος πριν την εκκίνηση, με πίεση ελαστικών, στάθμη υγρών και φρέσκα λιπαντικά, μειώνει δραστικά τις πιθανότητες απρόοπτου στη μέση του πουθενά. Για τα πολλά χιλιόμετρα στην εθνική, ένα καλό παρμπρίζ μειώνει αισθητά την κόπωση από τον αέρα και κάνει τη διαδρομή πιο ξεκούραστη.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις διαδρομές δεν είναι μόνο η απόσταση αλλά η αίσθηση. Με μικρές, γρήγορες αποδράσεις μέσα σε μία ή δύο ώρες από την πρωτεύουσα, κάθε ελεύθερο Σαββατοκύριακο μπορεί να κρατήσει ζωντανή τη σεζόν για λίγο ακόμη. Αρκεί λίγος προγραμματισμός, σεβασμός στον δρόμο και καλή διάθεση.