Το έργο είναι γνωστό. Γυρίζεις στο σπίτι μετά από μια γεμάτη μέρα, το μυαλό σου είναι «μακαρονάδα» και η μόνη κίνηση που αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις είναι να πέσεις στον καναπέ και να πιάσεις το κινητό. Υπόσχεσαι στον εαυτό σου ένα δεκάλεπτο χαλάρωσης, αλλά ξαφνικά έχει περάσει μια ολόκληρη ώρα. Το σώμα παραμένει ακινητοποιημένο, ο αντίχειρας κινείται μηχανικά και τα μάτια στεγνώνουν μπροστά στην οθόνη. Το πιο παράδοξο από όλα είναι ότι όταν τελικά αφήνεις τη συσκευή στην άκρη, δεν νιώθεις καθόλου αναζωογονημένος. Αντίθετα, νιώθεις μια περίεργη πνευματική θολούρα και μια αδιόρατη κούραση που δυσκολεύεσαι να εξηγήσεις.

Η παγίδα της ψηφιακής αδράνειας

Πιστεύουμε λανθασμένα ότι το scroll είναι ξεκούραση επειδή δεν απαιτεί σωματική προσπάθεια. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια συνεχή επεξεργασία πληροφοριών. Κάθε βίντεο, κάθε είδηση, κάθε εικόνα που προσπερνάς αναγκάζει τον εγκέφαλο να πάρει μια αστραπιαία απόφαση, να συναισθανθεί, να συγκρίνει ή να αξιολογήσει. Αυτή η συνεχής ροή ερεθισμάτων κρατά το νευρικό σύστημα σε εγρήγορση, εμποδίζοντας την πραγματική αποσυμπίεση. Δεν ξεκουράζεσαι, απλώς μουδιάζεις.

Η ομορφιά της μη παραγωγικότητας

Το αντίδοτο σε αυτή την ψηφιακή παγίδα δεν είναι να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με νέες, «παραγωγικές» συνήθειες, όπως το να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να οργανώσεις το σπίτι. Η λύση βρίσκεται στην επανευρεση της αληθινής αδράνειας. Δοκίμασε να περάσεις αυτή την ώρα χωρίς κανέναν απολύτως σκοπό. Άνοιξε το παράθυρο και κοίταξε τον δρόμο χωρίς να σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις μετά. Φτιάξτε ένα ζεστό ρόφημα και πιες το κοιτάζοντας τον απέναντι τοίχο, αφήνοντας τις σκέψεις σου να περιπλανηθούν ελεύθερα. Άκουσε ένα μουσικό κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς παράλληλα να απαντάς σε μηνύματα. Η πραγματική ξεκούραση απαιτεί χώρο και σιωπή, στοιχεία που η οθόνη εξαφανίζει. Όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να βαρεθεί για λίγα λεπτά, το μυαλό αρχίζει να επεξεργάζεται την κούραση της ημέρας και να ανασυντάσσεται.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να πετάξεις το κινητό σου ούτε να υιοθετήσεις αυστηρούς κανόνες ψηφιακής αποτοξίνωσης. Αρκεί να αναγνωρίσεις ότι η οθόνη προσφέρει ψυχαγωγία ή αποσπασματική ενημέρωση, αλλά σχεδόν ποτέ ξεκούραση. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις την ανάγκη να αποσυνδεθείς από την πραγματικότητα, χάρισε στον εαυτό σου το πολυτελές δώρο της απόλυτης, αδιαπραγμάτευτης αδράνειας.