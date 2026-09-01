Η Bang & Olufsen Παρουσιάζει Το Beosound A9 Σε Χρώμα Sienna Brown Με Το Νέο, Ειδικά Σχεδιασμένο Ύφασμα Woolscape Της Kvadrat

Η Bang & Olufsen Παρουσιάζει Το Beosound A9 Σε Χρώμα Sienna Brown Με Το Νέο, Ειδικά Σχεδιασμένο Ύφασμα Woolscape Της Kvadrat

Η Bang & Olufsen διευρύνει τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο δανέζικο οίκο υφασμάτων Kvadrat, παρουσιάζοντας το Woolscape για το Beosound A9. Το νέο πλεκτό ύφασμα, που δημιουργήθηκε ειδικά για την Bang & Olufsen στο πλαίσιο ενός project συνεργασίας μεταξύ της Kvadrat Febrik —του brand πλεκτών υφασμάτων της Kvadrat— και του σουηδικού σχεδιαστικού διδύμου Front, φέρνει στο εμβληματικό ηχείο υφές, δομές και χρώματα εμπνευσμένα από το φυσικό κόσμο, συνδέοντας την εκφραστικότητα των υλικών με τη φιλοσοφία Beautiful Sound της Bang & Olufsen.

Για την Bang & Olufsen, η φιλοσοφία «Beautiful Sound» σήμαινε ανέκαθεν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που ενεργοποιεί τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ακουστική ακρίβεια, προσεγμένο σχεδιασμό και εξαιρετική χειροτεχνία. Με το Woolscape, αυτή η φιλοσοφία επεκτείνεται και στην υλική έκφραση του Beosound A9, μέσα από ένα κάλυμμα ηχείου που έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προσφέρει εξαιρετικό ήχο, αλλά και για να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον του.

Μια νέα έκφραση: Sienna Brown και Woolscape Mineral Red

Το νέο φινίρισμα Sienna Brown προσφέρει μια ζεστή και εκλεπτυσμένη ερμηνεία της εμβληματικής σιλουέτας. Ο βαθύς καφέ τόνος εκτείνεται σε όλο το ηχείο, καθώς και στα πόδια του από βουρτσισμένο αλουμίνιο, δημιουργώντας μια ενιαία αισθητική που αποπνέει ταυτόχρονα σύγχρονο και διαχρονικό χαρακτήρα.

Σε συνδυασμό με το Woolscape Mineral Red, ένα πλούσιο κάλυμμα πολλαπλών στρώσεων που δημιουργήθηκε από τέσσερις συμπληρωματικές αποχρώσεις, η νέα αυτή έκφραση ισορροπεί την ακρίβεια του βουρτσισμένου αλουμινίου με την απαλότητα και την υφή του πλεκτού υφάσματος. Μαζί, τα χρώματα και τα υλικά προσδίδουν βάθος, υφή και ζεστασιά στη γλυπτική μορφή του ηχείου.

«Με το Sienna Brown και το Woolscape, θελήσαμε να προσδώσουμε στο Beosound A9 ένα νέο χαρακτήρα μέσα από το διάλογο μεταξύ χρώματος, υλικού και μορφής. Η ζεστασιά του φινιρίσματος Sienna Brown συμπληρώνει την πλούσια, απτική ποιότητα του Woolscape της Kvadrat, ενώ τα αλουμινένια πόδια δημιουργούν μια μελετημένη αντίθεση με τη ζεστασιά των χρωμάτων και την απαλότητα του υφάσματος. Η σύνθεση αυτή αντανακλά την εξειδίκευση της Bang & Olufsen στο συνδυασμό υφασμάτων με πλούσια υφή και εκλεπτυσμένου αλουμινίου. Αυτή η αλληλεπίδραση των υλικών επιτρέπει στο χαρακτηριστικό σχήμα του A9 να παραμένει στο επίκεντρο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που αποπνέει μια αίσθηση ταυτόχρονα προσεκτικά μελετημένη και φυσική, προσδίδοντας μια νέα αίσθηση βάθους στο ηχείο», δηλώνει ο Kresten Bjørn Krab-Bjerre, Senior Director of Design της Bang & Olufsen.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη φύση

Εμπνευσμένο από τις υφές, τις δομές και τα χρώματα που συναντώνται στα σουηδικά δάση, στα χιονισμένα τοπία και στις όχθες των λιμνών, το ύφασμα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο στοιχεία του φυσικού κόσμου μπορούν να επανερμηνευθούν για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους.

Για τη δημιουργία του υφάσματος, η Front φωτογράφισε και σάρωσε σε 3D φυσικές υφές και μορφές, προτού τις μετατρέψει σε ένα διπλό πλεκτό ύφασμα. Η επιφάνεια που προκύπτει, που παραπέμπει σε ταπισερί, έχει μια πλούσια αίσθηση βάθους και ποικιλίας, με λεπτές μεταβολές στην υφή και τον τόνο που αποκαλύπτουν διαφορετικές αποχρώσεις καθώς αλλάζει το φως και το περιβάλλον γύρω της.

Η ενσωμάτωση της εξατομικευμένης εκδοχής του υφάσματος στο Beosound A9 απαίτησε στενή συνεργασία μεταξύ της Kvadrat και της Bang & Olufsen, προκειμένου να διασφαλιστεί η άψογη συνύπαρξη των οπτικών και ακουστικών ιδιοτήτων του. Το υλικό, η ύφανση, η κατασκευή και το χρώμα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος διαπερνά το κάλυμμα, καθιστώντας τη διαδικασία ανάπτυξης μια ακριβή ισορροπία μεταξύ του σχεδιασμού του υφάσματος και της ακουστικής απόδοσης.

Μέσα από στενή συνεργασία, το Woolscape δοκιμάστηκε και τελειοποιήθηκε, ώστε να διατηρήσει το χαρακτηριστικό βάθος και την απτική του αίσθηση, ικανοποιώντας παράλληλα τις ακουστικές απαιτήσεις του Beosound A9. Με αυτόν τον τρόπο, το ύφασμα συμπληρώνει το σχεδιασμό του ηχείου χωρίς να υποβαθμίζει την ηχητική του απόδοση.

«Με αυτό το ύφασμα, θέλαμε να διερευνήσουμε πώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στοιχεία του φυσικού κόσμου στο οικιακό μας περιβάλλον. Αυτό το νέο ύφασμα μεταφέρει τις υφές, τα χρώματα και την πολυπλοκότητα που εντοπίσαμε στη φύση σε μια υφασμάτινη επιφάνεια που μεταβάλλεται ανάλογα με το περιβάλλον της, δημιουργώντας μια αίσθηση ανακάλυψης και σύνδεσης με τα τοπία που την ενέπνευσαν», λέει η Renee Mercks, Διευθύντρια Δημιουργικού της Kvadrat Febrik.

Περισσότεροι τρόποι για να ανακαλύψει κανείς το Woolscape

Τα νέα καλύμματα Woolscape θα διατίθενται επίσης ως αξεσουάρ σε χρώματα Black Anthracite, Gold Tone και Natural Aluminium, προσφέροντας επιπλέον τρόπους για να ενσωματωθεί το ύφασμα στη συλλογή Beosound A9. Μέσω αυτής της διευρυμένης συνεργασίας, η Bang & Olufsen και η Kvadrat συνεχίζουν να διερευνούν πώς το υλικό, το χρώμα και ο ήχος μπορούν να διαμορφώσουν την εμπειρία του σπιτιού, συνδυάζοντας τις αισθητηριακές ιδιότητες του σύγχρονου σχεδιασμού υφασμάτων με τη διαχρονική εμπειρία του Beautiful Sound.

Το Beosound A9 σε χρώμα Sienna Brown με κάλυμμα Woolscape Mineral Red θα είναι διαθέσιμο από την 1η Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα της Bang & Olufsen και στο bang-olufsen.com.

Στην Ελλάδα, η B&O διανέμεται από την ASBIS Mediterranean Region, με κύριο μοντέλο διάθεσης τα monobrand καταστήματα πώλησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.