Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Persil έδωσε το δικό του fashion statement στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, συμμετέχοντας ως επίσημος χορηγός της διοργάνωσης, με ένα εντυπωσιακό runway show που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου. Στην καρδιά της πιο βιώσιμης Εβδομάδας Μόδας παγκοσμίως, το Νο1 προϊόν καθημερινής φροντίδας για σκούρα και χρωματιστά ρούχα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή του στην υπεύθυνη και βιώσιμη μόδα, προωθώντας μια πιο συνειδητή καταναλωτική στάση.

Υπάρχουν ήδη αρκετά ρούχα στον πλανήτη για να ντύσουν τις επόμενες έξι γενιές. Κι όμως, η βιομηχανία της μόδας, που ευθύνεται για έως και το 8% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, συνεχίζει να παράγει περισσότερα, ενώ αμέτρητα κομμάτια παραμένουν αφόρετα στις ντουλάπες μας. Από το 2018, το Persil προωθεί μια διαφορετική προσέγγιση, αναδεικνύοντας την αξία της φροντίδας και της ανανέωσης των ρούχων που ήδη έχουμε.

Την δέσμευση αυτή έφερε στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης μέσα από την «The Comeback Collection», μια συλλογή που επιμελήθηκε η Victoria Lee, Fashion Director του Persil. Σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου από μεταχειρισμένα, second-hand κομμάτια και αντλώντας έμπνευση από εμβληματικά looks που σημάδεψαν τη μόδα από τη δεκαετία του 1920 έως και τη δεκαετία του 2010, η συλλογή έδωσε νέα ζωή σε διαχρονικά σχέδια, αποδεικνύοντας ότι η μόδα δεν σταματά ποτέ να επανεφευρίσκει τον εαυτό της. «Η μόδα κάνει κύκλους. Ό,τι φορούσαν οι γιαγιάδες μας επιστρέφει σήμερα στην πασαρέλα. H ‘The Comeback Collection’ τιμά ακριβώς αυτή την ιδέα. Κάθε ρούχο έχει τη δική του ιστορία και, με τη σωστή φροντίδα, μπορεί να αποκτήσει ένα νέο κεφάλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Victoria Lee.

Το fashion show της συλλογής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, στο TAP1, το πρώην βιομηχανικό αποστακτήριο που έχει μετατραπεί σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους εκδηλώσεων της Κοπεγχάγης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πασαρέλα ήταν και η Brand Ambassador του Persil στην Ελλάδα, Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία συμμετείχε στο catwalk εκπροσωπώντας τη χώρα και μεταφέροντας το μήνυμα της συλλογής για μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη προσέγγιση στη μόδα.

Πέρα από το runway, το Persil μετέτρεψε το μήνυμά του σε δράση, υποστηρίζοντας με δωρεά το Fashion Revolution, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού για τη μόδα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό εργαλείο που θα προσφέρει σε νέους ηλικίας 16-29 ετών σε όλη την Ευρώπη πρακτικές συμβουλές για πιο βιώσιμες επιλογές μόδας, από την αγορά έως και το τέλος του κύκλου ζωής ενός ρούχου.

Η Theresa Divivier, Director of Brand Innovation & Communication, Fabric Care Henkel, δήλωσε: «Πάντα πιστεύαμε ότι το καλύτερο ρούχο είναι αυτό που ήδη έχουμε. Η ‘The Comeback Collection’ ζωντανεύει αυτή την πεποίθηση στην πασαρέλα, ενώ με τη συνεργασία μας με το Fashion Revolution πάμε ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας στη νέα γενιά τα εργαλεία για να κάνει αυτή την ιδέα πράξη».

Η παρουσία του Persil στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης ξεπέρασε τα όρια της πασαρέλας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τη βιώσιμη μόδα. Στις 4 Αυγούστου, το brand υποδέχθηκε περισσότερους από 300 καλεσμένους από 18 ευρωπαϊκές χώρες στο TAP1, σε ένα immersive brand experience αφιερωμένο στη διαχρονική αξία της φροντίδας και ανανέωσης των ρούχων. Την επόμενη ημέρα, στις 5 Αυγούστου, συμμετείχε ως συνδιοργανωτής του fashion show του brand Stine Goya, ολοκληρώνοντας δυναμικά μια ακόμη χρονιά παρουσίας στην πιο πρωτοποριακή πλατφόρμα βιώσιμης μόδας της Ευρώπης.

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη φροντίδα των ρούχων, το Persil συνεχίζει να πρωτοπορεί χάρη στην προηγμένη σύνθεσή του, όπου ανανεώνει και προστατεύει την ένταση των χρωμάτων, λειαίνει τις ίνες και επιδιορθώνει τις μικροφθορές. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και ένα ρούχο που έχει φορεθεί πολλές φορές μπορεί, μέσα σε μόλις δέκα πλύσεις, να δείχνει ξανά σαν καινούργιο.

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Καινούργιο; Όχι, έχει πλυθεί με Persil!