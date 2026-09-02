Το κάνουμε σχεδόν μηχανικά. Βγαίνουμε από το ντους, σκουπιζόμαστε στα γρήγορα, βάζουμε αποσμητικό και συνεχίζουμε την ετοιμασία μας. Δεν υπάρχει και πολύς λόγος να το σκεφτούμε περισσότερο. Κι όμως, αν το δέρμα στις μασχάλες είναι ακόμη νωπό, το αποσμητικό ή το αντιιδρωτικό μπορεί να μην προλαβαίνει καν να κάνει σωστά τη δουλειά του.

Ο Ισπανός φαρμακοποιός Eduardo Palomera έχει εξηγήσει ότι η εφαρμογή του προϊόντος πάνω σε βρεγμένο δέρμα, αλλά και σε δέρμα που εξακολουθεί να ιδρώνει μετά τη γυμναστική, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι εκείνο το γρήγορο πέρασμα με το roll on μόλις βγεις από το μπάνιο ίσως δεν είναι τελικά η καλύτερη ιδέα.

Αποσμητικό και αντιιδρωτικό δεν είναι ακριβώς το ίδιο

Πριν φτάσουμε στο πότε πρέπει να το βάζουμε, υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Όταν λέμε «αποσμητικό», συχνά εννοούμε οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιούμε στις μασχάλες. Στην πραγματικότητα, όμως, άλλο αποσμητικό και άλλο αντιιδρωτικό.

Το αποσμητικό έχει κυρίως στόχο να περιορίσει τη δυσάρεστη μυρωδιά, δρώντας στα βακτήρια που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν σταματά τον ιδρώτα. Το αντιιδρωτικό, από την άλλη, περιέχει συνήθως άλατα αλουμινίου και σκοπός του είναι να μειώσει προσωρινά την ποσότητα ιδρώτα που φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος.

Βέβαια, πολλά προϊόντα που έχουμε σήμερα στο μπάνιο μας συνδυάζουν και τις δύο λειτουργίες. Γι’ αυτό μπορεί να λες ότι χρησιμοποιείς απλώς «ένα αποσμητικό», ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς και αντιιδρωτικό.

Γιατί πρέπει πρώτα να στεγνώσει καλά το δέρμα

Όταν η επιδερμίδα είναι βρεγμένη, τα δραστικά συστατικά του προϊόντος αραιώνονται και δεν μένουν πάνω στο δέρμα με τον τρόπο που πρέπει.

Στην περίπτωση του αντιιδρωτικού αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί τα άλατα αλουμινίου χρειάζονται χρόνο για να δράσουν στους αγωγούς του ιδρώτα. Αν υπάρχει νερό ή συνεχής εφίδρωση στην περιοχή, μέρος του προϊόντος μπορεί να φύγει πριν προλάβει να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το ίδιο ισχύει και μετά τη γυμναστική. Το να περάσεις αποσμητικό πάνω από ιδρωμένο δέρμα μπορεί να σου δώσει για λίγο μια αίσθηση φρεσκάδας, αλλά δεν είναι η ιδανική συνθήκη για να δουλέψει το προϊόν. Καλύτερα πρώτα να καθαρίσεις την περιοχή και να περιμένεις μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Με άλλα λόγια, το «καθαρό και στεγνό δέρμα» δεν είναι απλώς μια οδηγία που υπάρχει πάνω στη συσκευασία για τυπικούς λόγους.

Πρωί ή βράδυ τελικά;

Και κάπου εδώ έρχεται η επόμενη απορία. Αφού δεν είναι ιδανικό να βάζουμε αντιιδρωτικό πάνω σε νωπό δέρμα αμέσως μετά το ντους, ποια είναι τελικά η καλύτερη στιγμή; Ο Eduardo Palomera προτείνει την εφαρμογή το πρωί, αφού πρώτα η περιοχή έχει στεγνώσει καλά. Έτσι, το προϊόν έχει χρόνο να δράσει πριν ξεκινήσει η έντονη εφίδρωση της ημέρας.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη προσέγγιση, ειδικά όταν μιλάμε για αντιιδρωτικά. Κάποιοι φαρμακοποιοί προτείνουν να τα χρησιμοποιούμε το βράδυ, επειδή κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ιδρωτοποιοί αδένες είναι λιγότερο ενεργοί. Έτσι τα δραστικά συστατικά έχουν περισσότερο χρόνο να δράσουν χωρίς να τα «διώχνει» συνεχώς ο ιδρώτας.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να αρχίσεις να κοιτάς με καχυποψία κάθε αποσμητικό που δεν σου κρατά μέχρι το βράδυ. Μπορεί το θέμα να μην είναι το ίδιο το προϊόν, αλλά ο τρόπος που το χρησιμοποιείς.

Η μικρή αλλαγή που αξίζει να δοκιμάσεις

Την επόμενη φορά που θα βγεις από το ντους, μην πιάσεις κατευθείαν το αποσμητικό. Σκούπισε καλά τις μασχάλες σου και δώσε στην επιδερμίδα λίγα λεπτά να στεγνώσει πραγματικά. Μετά εφάρμοσε το προϊόν.

Δεν είναι κάποια περίπλοκη beauty συμβουλή ούτε χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου. Είναι απλώς μια μικρή λεπτομέρεια που μάλλον αγνοούμε επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε τα πάντα βιαστικά το πρωί. Και τελικά, μερικές φορές το προϊόν που θεωρούμε ότι «δεν μας πιάνει» μπορεί απλώς να μην το χρησιμοποιούμε στις σωστές συνθήκες.