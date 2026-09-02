Στην αγαπημένη του Κέρκυρα βρέθηκε ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος επισκέφθηκε το Toula’s Seaside, έναν από τους ξεχωριστούς γαστρονομικούς προορισμούς του νησιού.

Εκεί συναντήθηκε με τον Νίκο Βεργέτη και την Αγάθη Βεργέτη, που συνεχίζουν με αγάπη και δημιουργικότητα την ιστορία του εστιατορίου, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση της οικογένειας και εξελίσσοντάς την μέσα από μια σύγχρονη γαστρονομική ματιά.

Το Toula’s Seaside δημιουργήθηκε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες από την αυτοδίδακτη Head Chef, κ. Τούλα, με αφετηρία την αγάπη της για την ελληνική κουζίνα και την Κέρκυρα. Παραδοσιακές συνταγές, σύγχρονες τεχνικές και εκλεκτές πρώτες ύλες συνθέτουν σήμερα ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό αποτέλεσμα.

Με σημαντικές διακρίσεις από κορυφαίους θεσμούς της ελληνικής γαστρονομίας, το Toula’s Seaside συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την υψηλή γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία στην Κέρκυρα.