Ποιότητα στην καθημερινότητα: Η Bosch παρουσιάζει νέες οικιακές λύσεις στην IFA 2026

Ποιότητα στην καθημερινότητα: Η Bosch παρουσιάζει νέες οικιακές λύσεις στην IFA 2026

Η καθημερινότητα συχνά περιλαμβάνει τον συνδυασμό επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων, καθαριότητας, φροντίδας ρούχων, υγιεινής διατροφής και των ατομικών αναγκών ολόκληρης της οικογένειας – μια πραγματική πρόκληση. Στην έκθεση IFA, η Bosch δείχνει πώς οι οικιακές συσκευές εντάσσονται σε αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα και δημιουργούν ουσιαστική προστιθέμενη αξία μέσα από απλές λύσεις: αξιόπιστες, καλοσχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να αντέχουν στον χρόνο. Στο «Bosch Factory of Quality» στο χώρο της έκθεσης, παρουσιάζονται προϊόντα που διευκολύνουν την καθημερινότητα, προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα και ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα στις ανάγκες των καταναλωτών.

Περισσότερος χώρος για αποθήκευση τροφίμων

Ο νέος Ελεύθερος Καταψύκτης προσφέρει περισσότερο χώρο για την καθημερινή αποθήκευση τροφίμων. Η σχεδιαστική φιλοσοφία Flex-Door αξιοποιεί για πρώτη φορά την πόρτα ως ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο: τα ράφια της πόρτας μπορούν να επανατοποθετηθούν αυτόνομα, ώστε να χωρούν κατεψυγμένα τρόφιμα κάθε μεγέθους. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερος ωφέλιμος όγκος, διατηρώντας παράλληλα τις τυπικές εξωτερικές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει περισσότερος χώρος για προμήθειες τροφίμων, μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα και καλύτερη οργάνωση, χωρίς να καταλαμβάνεται ούτε ένα εκατοστό περισσότερος χώρος στο δάπεδο.

Η κουζίνα ως η καρδιά της καθημερινότητας

Η Bosch επεκτείνει τη σειρά συσκευών Air Fryer με νέα μοντέλα. Για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα, στη Σειρά 6 το μοντέλο Double Stack διαθέτει δύο συρτάρια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Με χωρητικότητα 12 λίτρων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συσκευές air fryer στην αγορά. Επιπλέον προσθήκες στη σειρά αποτελούν 2 μοντέλα Air Fryer, Σειρά 4: το Double Drawer, που προσφέρει δύο ανεξάρτητα συρτάρια 4,5 λίτρων το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ το μοντέλο Double Flex διαθέτει ένα ενιαίο συρτάρι 10 λίτρων που μπορεί, αν χρειαστεί, να χωριστεί σε δύο ζώνες μαγειρέματος. Νέα προσθήκη στην κουζίνα αποτελεί επίσης η HomeCafé Σειρά 4 – η πρώτη ημιαυτόματη μηχανή espresso της Bosch. Ο ενσωματωμένος μύλος αλέθει φρέσκους κόκκους καφέ με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ οι 30 ρυθμίσεις άλεσης και οι 5 επιλογές δοσολογίας προσφέρουν πλήρη έλεγχο της γεύσης, μετατρέποντας τον πρωινό σας καφέ ή το απογευματινό cappuccino σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η γκάμα της κουζίνας ολοκληρώνεται με την περαιτέρω εξέλιξη της σειράς Green Collection: η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει πλέον φούρνους καθώς και ψυγειοκαταψύκτες. Ο φούρνος της σειράς Green Collection κατασκευάζεται με υλικά που έχουν κατά 20% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά παραγωγής που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχα βασικά μοντέλα. 1

Καθαροί χώροι με ένα μόνο πέρασμα

Το να διατηρείς ένα σπίτι καθαρό απαιτεί χρόνο – ειδικά με παιδιά ή κατοικίδια, και όταν το πρόγραμμα είναι ήδη φορτωμένο. Η ηλεκτρική σκούπα Bosch OneFlow Wet-and-Dry βοηθά στην αντιμετώπιση αυτής ακριβώς της πρόκλησης. Συνδυάζει το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα σε ένα μόνο βήμα. Με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας, καθαρίζει έως και 150 m² δαπέδου – αξιόπιστα, ακόμη και σε ξεραμένους λεκέδες ή χυμένα υγρά. Η βρωμιά οδηγείται απευθείας στο ξεχωριστό δοχείο ακάθαρτου νερού. Η πατενταρισμένη τεχνολογία MicroClean εντοπίζει και απομακρύνει ακόμη και αόρατα σωματίδια ρύπων. Η κυλινδρική βούρτσα σφουγγαρίσματος αυτοκαθαρίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού – απλώς πιέστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού για να καθαριστεί και να στεγνώσει στη βάση της.

Η Φροντίδα των ρούχων γίνεται εύκολη

Ελάχιστη προσπάθεια, μέγιστη ικανοποίηση: αυτό πρεσβεύει το νέο Πλυντηριοστεγνωτήριο με αντλία θερμότητας Σειρά 8. Με εξοικονόμηση νερού έως και 20 λίτρα2 και εξοικονόμηση ενέργειας 55%3 σε σύγκριση με τα συμβατικά πλυντηριοστεγνωτήρια με τεχνολογία συμπύκνωση, η τεχνολογία αντλίας θερμότητας στο νέο μοντέλο της Bosch συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Το αποτέλεσμα είναι κορυφαία ενεργειακή απόδοση: A -20% στην πλύση (δηλαδή 20% πιο αποδοτικό από την Ενεργειακή Κλάση Α4) και Κλάση A στο στέγνωμα. Διαθέτει επίσης αυτοκαθαριζόμενο συμπυκνωτή, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες συντήρησης.

Παράλληλα με αυτά τα κορυφαία προϊόντα, η Bosch παρουσιάζει στην IFA πολλές ακόμη καινοτόμες συσκευές που σας βοηθούν να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

1 Σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο φούρνο Bosch που κατασκευάζεται με συμβατικά υλικά παραγωγής (HBG7764B1). Ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα των υλικών παραγωγής (χωρίς τη συσκευασία) βασίζεται στο πρότυπο ISO 14067. Οι μειώσεις εκπομπών CO₂ που επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων μείωσης των προμηθευτών κατά τις παραγωγικές διαδικασίες αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένες παραδοθείσες ποσότητες. Στην παραγωγή μας, το υλικό με μειωμένο CO₂ αναμιγνύεται εν μέρει με συμβατικό υλικό, αλλά κατανέμεται στον φούρνο Bosch Green Collection υπολογιστικά μέσω της μεθόδου ισοζυγίου μάζας (mass balancing) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22095-2. Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν που βασίζεται στο ισοζύγιο μάζας μπορεί, σε καθαρά φυσικό επίπεδο, να περιέχει λιγότερα ή ακόμη και καθόλου υλικά με μειωμένο CO₂. Επαληθευμένο και επιβεβαιωμένο από την TÜV Rheinland.

2 Εξοικονόμηση νερού ενός πλυντηριοστεγνωτηρίου Bosch με αντλία θερμότητας (WLB244040) με 53 λίτρα (κατανάλωση νερού ανά κύκλο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014) σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντηριοστεγνωτήριο (WNC254A40) με 75 λίτρα (κατανάλωση νερού που επίσης προσδιορίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014).

3 Εξοικονόμηση ενέργειας ενός πλυντηριοστεγνωτηρίου Bosch με αντλία θερμότητας (WLB244040) με 136 kWh (κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014) σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλυντηριοστεγνωτήριο (WNC254A40) με 305 kWh (κατανάλωση ενέργειας που επίσης προσδιορίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014).

4 20% πιο αποδοτικό (42 kWh/100 κύκλους) από την οριακή τιμή (53 kWh/100 κύκλους) της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της ΕΕ 2019/2014.