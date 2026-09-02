Η μόδα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να επιστρέφει εκεί όπου κάποτε ένιωθε πιο ελεύθερη. Στις γειτονιές, στα skate parks, στα φαρδιά τζιν, στα φούτερ που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο styling και στα looks που μοιάζουν σαν να τα φόρεσες χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτή ακριβώς την αίσθηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο η Bershka x Zoo York, μέσα από μια συνεργασία που κοιτάζει κατευθείαν στη Νέα Υόρκη και στη street κουλτούρα της.

Η Bershka x Zoo York ξαναπιάνει το νήμα του αυθεντικού streetwear

Η Zoo York δεν μπήκε τυχαία σε αυτή τη συνεργασία. Η ιστορία της είναι δεμένη με το skate, το graffiti, το hip hop και την underground πλευρά της Νέας Υόρκης. Η Bershka παίρνει αυτή την ταυτότητα και τη μεταφέρει σε μια συλλογή που πατά στη νοσταλγία, χωρίς όμως να μοιάζει με μεταμφίεση άλλης εποχής.

Το αποτέλεσμα θυμίζει έντονα 90s και αρχές 2000s. Oversized και χαλαρές γραμμές, λογότυπα, έντονα γραφικά, denim και sportswear αναφορές μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι, αυτή τη φορά μέσα από το φίλτρο μιας πιο σύγχρονης γενιάς.

Τα κομμάτια που δίνουν τον τόνο

Αν σου αρέσουν τα looks που έχουν χαρακτήρα χωρίς να δείχνουν υπερπροσπάθεια, εδώ θα βρεις αρκετές επιλογές. Wide leg jeans, graphic T-shirts, hoodies, καρό πουκάμισα, varsity jackets, cargo παντελόνια, αντιανεμικά και φόρμες χτίζουν τη βασική εικόνα της συλλογής. Υπάρχουν ακόμη κομμάτια με αναφορές στο χόκεϊ, αλλά και πόλο που ισορροπούν ανάμεσα στο sporty και το urban.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε navy blue, μαύρο, λευκό, γκρι, κόκκινο και κρεμ, ενώ τα καπέλα, τα πλεκτά σκουφάκια και τα retro sneakers ολοκληρώνουν την εικόνα.

Ο Evan Mock δίνει πρόσωπο στην καμπάνια

Στη φωτογράφιση πρωταγωνιστεί ο Evan Mock, skateboarder, μοντέλο, ηθοποιός και δημιουργός, ένα πρόσωπο που κινείται φυσικά ανάμεσα στη μόδα, το skate και την αστική κουλτούρα. Και κάπως έτσι, η καμπάνια δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα για να πείσει ότι ανήκει στον κόσμο που θέλει να εκπροσωπήσει.

Bershka x Zoo York σημαίνει νοσταλγία χωρίς στολή εποχής

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στη Bershka x Zoo York είναι ότι δεν σου ζητά να ντυθείς σαν να ζεις ξανά στο 1998. Παίρνει στοιχεία που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη streetwear εποχή και τα αφήνει να λειτουργήσουν στο σήμερα. Αν αγαπάς τις χαλαρές σιλουέτες, το denim και τα κομμάτια που μοιάζουν λίγο «δανεισμένα» από skate video της Νέας Υόρκης, αυτή είναι μια συνεργασία που αξίζει να δεις.