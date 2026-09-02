Ο Σεπτέμβριος έχει κάτι από δύο εποχές. Από τη μία κρατά ακόμη λίγη από τη γλύκα του καλοκαιριού και από την άλλη αρχίζει να γεμίζει το τραπέζι μας με τις πρώτες φθινοπωρινές γεύσεις. Αυτή η μικρή διατροφική μετάβαση είναι και μια καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε από τις ίδιες επιλογές και να βάλουμε περισσότερη ποικιλία στην καθημερινότητά μας. Άλλωστε, δεν χρειάζονται περίπλοκοι κανόνες για να γίνει η διατροφή μας λίγο πιο ισορροπημένη. Μερικές φορές αρκεί να ακολουθήσουμε την εποχή και να επιλέξουμε όσα φρούτα βρίσκονται αυτή την περίοδο στα καλύτερά τους.

Σύκα, η γλυκιά πλευρά του πρώτου φθινοπώρου

Τα σύκα είναι από εκείνα τα φρούτα που δεν μένουν για πολύ μαζί μας, γι’ αυτό και ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή στιγμή να τα απολαύσουμε όσο ακόμη υπάρχουν. Η φυσικά γλυκιά γεύση τους συνοδεύεται από ένα ενδιαφέρον διατροφικό προφίλ.

Περιέχουν κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, χαλκό και βιταμίνη Κ, μαζί με φυτικές ενώσεις που έχουν αντιοξειδωτική δράση. Οι φυτικές ίνες τους βοηθούν το πεπτικό σύστημα να λειτουργεί φυσιολογικά και ενισχύουν τον κορεσμό. Παράλληλα, το κάλιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και στη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, ενώ ασβέστιο και μαγνήσιο συμμετέχουν στη διατήρηση της υγείας των οστών.

Τα αχλάδια επιστρέφουν στην καθημερινότητα

Με τη χαρακτηριστική ζουμερή υφή τους, τα αχλάδια είναι μια από τις πιο εύκολες επιλογές για ένα γρήγορο snack. Ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την πέψη και μας βοηθούν να νιώθουμε χορτάτες για περισσότερο χρόνο.

Παράλληλα, περιέχουν αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Α, η οποία σχετίζεται με τη φυσιολογική υγεία της επιδερμίδας και των μαλλιών. Και επειδή τρώγονται εύκολα χωρίς καμία προετοιμασία, χωρούν πολύ εύκολα ακόμη και στις πιο πιεσμένες ημέρες.

Το μήλο γίνεται ξανά το πιο εύκολο snack

Μπορεί να υπάρχει σχεδόν όλο τον χρόνο στην αγορά, όμως το μήλο έχει έντονα φθινοπωρινό χαρακτήρα και τον Σεπτέμβριο αρχίζει να επιστρέφει δυναμικά στο καθημερινό μας τραπέζι.

Οι φυτικές ίνες που περιέχει υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ η κατανάλωση μήλων έχει συνδεθεί και με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, βέβαια, είναι και πρακτικό. Μπαίνει εύκολα στην τσάντα, τρώγεται σκέτο και μπορεί να συνδυαστεί με γιαούρτι ή να προστεθεί στο πρωινό.

Τα τελευταία πεπόνια μάς κρατούν λίγο ακόμη στο καλοκαίρι

Ο Σεπτέμβριος δεν κόβει απότομα τις καλοκαιρινές γεύσεις. Στις πρώτες ημέρες του μήνα μπορούμε ακόμη να βρούμε πεπόνι, το οποίο αποτελεί μια δροσερή και ιδιαίτερα ενυδατική επιλογή.

Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε νερό, μαζί με τους ηλεκτρολύτες που περιέχει, το κάνουν ιδανικό για τις ημέρες που η ζέστη επιμένει. Παράλληλα, προσφέρει θρεπτικά συστατικά που συμμετέχουν στη διατήρηση της υγείας των οστών και μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή που υποστηρίζει τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Δαμάσκηνα για περισσότερες φυτικές ίνες

Τα δαμάσκηνα μπορεί να μην έχουν πάντα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φρουτοπωλείο, όμως αξίζουν μια θέση στο καλάθι μας. Περιέχουν βιταμίνες Α, C και Κ, καθώς και σημαντική ποσότητα φυτικών ινών.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχουν συνδεθεί με την καλύτερη λειτουργία του εντέρου και μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας. Η βιταμίνη C και οι αντιοξειδωτικές ενώσεις που περιέχουν συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Στο διατροφικό τους προφίλ συναντάμε επίσης πολυφαινόλες, φλαβονοειδή, κάλιο, σίδηρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Το κάλιο συμμετέχει στη φυσιολογική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενώ ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι βιταμίνες Β, από την άλλη, συμμετέχουν στις διαδικασίες μέσω των οποίων ο οργανισμός αξιοποιεί τα θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή ενέργειας.

Βανίλιες, μικρές αλλά πλούσιες σε αντιοξειδωτικά

Με το βαθύ κόκκινο ή μωβ χρώμα τους, οι βανίλιες ξεχωρίζουν εύκολα. Πρόκειται για ποικιλία δαμάσκηνου και η έντονη απόχρωση της φλούδας τους προέρχεται από τις ανθοκυανίνες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση.

Προσφέρουν ακόμη φυτικές ίνες, βιταμίνες Α, C και Κ και κάλιο. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, ενώ μπορούν να υποστηρίξουν την πέψη και να βοηθήσουν όταν υπάρχει τάση για δυσκοιλιότητα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι ο σχετικά χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης, γεγονός που σημαίνει ότι η γλυκόζη στο αίμα αυξάνεται πιο σταδιακά μετά την κατανάλωσή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να καταναλώνονται χωρίς μέτρο, καθώς η μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική ενόχληση.

Μύρτιλα για λίγο περισσότερο χρώμα στο πρωινό

Τα μύρτιλα είναι από τα φρούτα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με πολλούς τρόπους. Ταιριάζουν στο γιαούρτι, στα overnight oats, μπορούν να καταναλωθούν σκέτα ή να γίνουν βάση για μια σπιτική μαρμελάδα.

Περιέχουν φυτικές ίνες και αποτελούν έναν απλό τρόπο να προσθέσουμε ακόμη μία διαφορετική επιλογή μέσα στην ημέρα. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η ποικιλία στα φρούτα είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα.

Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις; Να μην τρως κάθε μέρα τα ίδια

Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φρούτο που θα αλλάξει από μόνο του τη διατροφή σου. Η πραγματική αξία βρίσκεται στην εναλλαγή. Ένα μήλο σήμερα, λίγα σύκα αύριο, δαμάσκηνα ή μύρτιλα στο πρωινό και πεπόνι όσο ακόμη προλαβαίνουμε.

Ο Σεπτέμβριος προσφέρεται ακριβώς γι’ αυτό, επειδή φέρνει στο ίδιο τραπέζι καλοκαιρινά και φθινοπωρινά φρούτα. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία έχουμε μέσα στην εβδομάδα και όσο περισσότερο ακολουθούμε την εποχικότητα, τόσο πιο εύκολα χτίζουμε μια διατροφή που δεν είναι μόνο θρεπτική, αλλά και πραγματικά απολαυστική.