Η Τέχνη της Διαχρονικής Πολυτέλειας: Η Νέα Χειροποίητη Δημιουργία 18Κ του Αριστείδη Μίχα με Ορυκτό Σμαράγδι

Η Τέχνη της Διαχρονικής Πολυτέλειας: Η Νέα Χειροποίητη Δημιουργία 18Κ του Αριστείδη Μίχα με Ορυκτό Σμαράγδι

Η αληθινή κομψότητα δεν ακολουθεί τις τάσεις· τις δημιουργεί. Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Αριστείδης Μίχας συνεχίζει να δημιουργεί κοσμήματα υψηλής αισθητικής, συνδυάζοντας τη διαχρονική σχεδιαστική προσέγγιση με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Κάθε δημιουργία φέρει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα και έχει σχεδιαστεί με στόχο να αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας, συνοδεύοντάς την στις σημαντικότερες και πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

Ξεχωριστή θέση στις δημιουργίες του Αριστείδη Μίχα κατέχει το εντυπωσιακό αυτό χειροποίητο κόσμημα από χρυσό 18 καρατίων, που αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την ένωση της παραδοσιακής δεξιοτεχνίας με τη σύγχρονη αισθητική.

Το κεντρικό κρεμαστό στοιχείο διαθέτει περίτεχνο, ανάγλυφο σχέδιο, ενώ στο επίκεντρό του δεσπόζει ένα ορυκτό σμαράγδι σε βαθύ πράσινο χρώμα, προσδίδοντας στο κόσμημα ένταση, χαρακτήρα και ξεχωριστή λάμψη.

Η λεπτομέρεια της χειροποίητης κατασκευής αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του κοσμήματος, ενώ η ζεστή απόχρωση του χρυσού 18Κ δημιουργεί μια αρμονική σύνθεση που αποπνέει πολυτέλεια, φινέτσα και διαχρονικότητα.

Πρόκειται για ένα κόσμημα που μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο μιας ιδιαίτερης εμφάνισης, αλλά και ένα statement κομμάτι που προσθέτει χαρακτήρα στην καθημερινή κομψότητα.

Η συλλογή του Αριστείδη Μίχα συμπληρώνεται από μοναδικά κοσμήματα με μπριγιάν, καθώς και από ρολόγια υψηλής ποιότητας, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις σε όσους αναζητούν εκλεπτυσμένο design, ποιότητα και διαχρονική κομψότητα.

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