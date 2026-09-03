Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Πώς μια βιντεοκλήση με AI την έπεισε να στείλει χρήματα!

Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Πώς μια βιντεοκλήση με AI την έπεισε να στείλει χρήματα!

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα βίντεο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απόδειξη ότι ο άνθρωπος που βλέπουμε στην οθόνη είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Σήμερα, όμως, ούτε αυτό αρκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τα deepfake βίντεο τόσο πειστικά, ώστε ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανίζεται να μιλά, να κινείται και να απευθύνεται σε κάποιον χωρίς κάν να το ξέρει!

Μια γυναίκα στην Πάτρα το διαπίστωσε με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, όταν πίστεψε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τελικά έστειλε χρήματα σε απατεώνα.

Η επικοινωνία που φαινόταν αληθινή

Η γυναίκα, γνωστή ως κυρία Νικολίτσα, ήρθε αρχικά σε επαφή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με ένα άτομο που παρουσιαζόταν ως ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής. Και επειδή ένα απλό μήνυμα από έναν παγκόσμιο σταρ θα ήταν λογικό να προκαλέσει υποψίες, ο δράστης φρόντισε να κάνει την ιστορία του πολύ πιο πειστική.

Χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο εμφανιζόταν ο Ρονάλντο μέσα σε λευκό πολυτελές αυτοκίνητο και έδινε την εντύπωση ότι μιλούσε ο ίδιος στη γυναίκα. Αυτό ακριβώς ήταν και το στοιχείο που, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, την έκανε να πιστέψει ότι η επικοινωνία ήταν πραγματική.

Η υπόσχεση οικονομικής βοήθειας και τα 100 ευρώ

Σύμφωνα με την αφήγησή της στην εφημερίδα «Γνώμη», ο άνθρωπος που παρουσιαζόταν ως Κριστιάνο Ρονάλντο της είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει οικονομικά στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου.

Για να προχωρήσει όμως η υποτιθέμενη διαδικασία, της ζήτησε πρώτα χρήματα. Η γυναίκα κατέβαλε συνολικά 100 ευρώ, σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω IRIS, έχοντας λάβει την υπόσχεση ότι το ποσό θα της επέστρεφε πολλαπλάσιο. Τα χρήματα φυσικά δεν επέστρεψαν ποτέ. Λίγο αργότερα αντιλήφθηκε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε δεν ήταν ο Ρονάλντο και ότι το βίντεο που είχε δει αποτελούσε μέρος της απάτης.

Γι’ αυτό και στην εποχή των deepfakes, το «τον είδα με τα μάτια μου» δεν έχει πια την ίδια αξία που είχε κάποτε. Ένα βίντεο, ακόμη και όταν φαίνεται απολύτως αληθινό, δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση ότι ο άνθρωπος στην οθόνη είναι πραγματικότητα.