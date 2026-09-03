Μια ακόμη έμπρακτη κίνηση στήριξης του καταναλωτή, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας απέναντι στην ακρίβεια.
Η στήριξη των καταναλωτών αποτελεί για τη Lidl Ελλάς μια σταθερή στρατηγική κατεύθυνση και διαχρονική δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει τη νέα της πρωτοβουλία «Δώρο ο ΦΠΑ», δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών που σκοπό έχουν να στέκεται δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, καλύπτοντας τις καθημερινές του ανάγκες.
Από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Lidl Ελλάς προχωρά σε μείωση τιμών στο ράφι ίση με την αξία του ΦΠΑ σε περισσότερα από 70 προϊόντα βασικής ανάγκης. Στόχος της ενέργειας είναι η ουσιαστική ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού και η διασφάλιση ποιοτικών επιλογών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
Βασικά σημεία της ενέργειας:
- Κάλυψη ΦΠΑ σε πάνω από 70 βασικά αγαθά: Η έκπτωση εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε τύπου καταναλωτή.
- Διάρκεια όλο τον Σεπτέμβριο: Οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς πανελλαδικά για όλο τον Σεπτέμβριο εξασφαλίζοντας διαρκή εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές.
Η ενέργεια «Δώρο ο ΦΠΑ» έρχεται να προστεθεί στις διαρκείς πρωτοβουλίες της Lidl Ελλάς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και να απαντά με πράξεις — προσφέροντας πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
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Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
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