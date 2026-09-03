Η ψυχαγωγία στο σπίτι έχει αλλάξει. Οι βραδιές ταινιών, οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις, το gaming και η καθημερινή παρακολούθηση περιεχομένου απαιτούν πλέον μια εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα εικόνας, έξυπνες δυνατότητες και σχεδιασμό που ταιριάζει στον σύγχρονο χώρο. Η LG QNED87B 4K έρχεται να αναβαθμίσει την καθημερινή θέαση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας που μετατρέπει το σαλόνι στο επίκεντρο κάθε στιγμής.

Χάρη στην τεχνολογία Dynamic QNED Color Pro[1] και τον φωτισμό Mini LED, η LG QNED87B αποδίδει ζωντανά χρώματα, εντυπωσιακή αντίθεση και υψηλή λεπτομέρεια σε κάθε σκηνή[2]. Παράλληλα, ο επεξεργαστής α8 AI Processor 4K Gen3[3] αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύει το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο και να βελτιστοποιεί αυτόματα εικόνα και ήχο, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης.

Η εμπειρία θέασης ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από λειτουργίες που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη. Οι λειτουργίες AI Picture Pro[4] και AI Sound Pro[5] βελτιώνουν αυτόματα την ποιότητα εικόνας και δημιουργούν πιο πλούσιο και καθηλωτικό ήχο, ενώ το νέο AI Button στο AI Magic Remote MR26 προσφέρει άμεση πρόσβαση στο AI Hub, όπου λειτουργίες όπως το AI Voice ID[6], το AI Search[7], και το AI Concierge[8], εξατομικεύουν την εμπειρία χρήσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε μέλους του σπιτιού.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί και πιο εξελιγμένες λύσεις. Με το ανανεωμένο webOS Re:NewProgram[9], η LG QNED87B προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές, ενώ η ενσωμάτωση των Google Gemini και Microsoft Copilot[10] κάνει την αναζήτηση και την αλληλεπίδραση ακόμη πιο εύκολη και φυσική. Παράλληλα, η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση ταιριάζει αρμονικά σε κάθε σύγχρονο χώρο, ενώ το LG Shield συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Από μια βραδιά ταινίας με φίλους μέχρι έναν αγώνα που συγκεντρώνει όλη την παρέα ή μια συναρπαστική gaming εμπειρία, η LG QNED87B 4K[11] δημιουργεί τις συνθήκες για στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι.

[1] Η QNED evo διαθέτει ευρύτερη γκάμα χρωμάτων σε σύγκριση με την QNED.

[2] Το Display Color Gamut Volume (CGV) είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το CGV του χρωματικού χώρου DCI-P3 όπως επιβεβαιώνει η ανεξάρτητη εταιρεία Intertek.

[3] Σε σύγκριση με τον επεξεργαστή 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2, με βάση τη σύγκριση εσωτερικών προδιαγραφών.

[4] Το AI Picture Pro λειτουργεί με περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε υπηρεσίες OTT.

Οι εικόνες αναβαθμίζονται σε ποιότητα τύπου έως και 4K. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση της πηγής.

[5] Πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού λειτουργίας ήχου. Και ο ήχος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ακρόασης.

[6] Μπορεί να εμφανίζεται μειωμένο ή περιορισμένο περιεχόμενο ανάλογα με την περιοχή και τη συνδεσιμότητα δικτύου.

*Η υποστήριξη φωνητικού αναγνωριστικού ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή και χώρα και είναι διαθέσιμη στις τηλεοράσεις OLED, QNED, NANO 4K UHD που κυκλοφόρησαν από το 2024 και μετά, καθώς και στις τηλεοράσεις MRGB και FHD που κυκλοφόρησαν από το 2026.

*Λειτουργεί μόνο με εφαρμογές που υποστηρίζουν τον λογαριασμό Voice ID.

*Το κλείδωμα μπορεί να ξεκλειδωθεί από κάποιον με παρόμοια φωνή και, αν η φωνή αλλάξει για λόγους υγείας ή άλλους παράγοντες, η αναγνώριση μπορεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά.

*Τα widget που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα και υπόκεινται σε αλλαγή ή διακοπή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

*Το My Page ισχύει για τις τηλεοράσεις OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

[7] ο AI Search (Copilot) είναι διαθέσιμο στα μοντέλα webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων που κυκλοφόρησαν από το 2022 και μετά.

Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες AI συνεργατών ενδέχεται να αλλάξουν ή να απαιτήσουν συνδρομή.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή και μοντέλο και δεν είναι διαθέσιμη σε χώρες όπου δεν παρέχεται υποστήριξη LLM.

[8] Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες περιοχές ή μοντέλα.

Τα μενού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν κατά την κυκλοφορία.

Οι προτάσεις λέξεων-κλειδιών διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή και την ώρα της ημέρας.

Η κάρτα «In This Scene» είναι διαθέσιμη σε χώρες που υποστηρίζουν το EPG (Οδηγός Ηλεκτρονικού Προγράμματος).

Η κάρτα «On Now» δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Netflix και άλλες εφαρμογές CP (Πάροχος Περιεχομένου), επομένως η κάρτα δεν θα εμφανίζεται.

Η κάρτα «Generative AI» είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές ή μοντέλα.

[9] Το webOS Re:New είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού και είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο αριθμός των αναβαθμίσεων και η διάρκεια υποστήριξης Re:New ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή.

Το χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων, καθώς και ορισμένων χαρακτηριστικών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

Οι διαθέσιμες δυνατότητες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να ποικίλλουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή.