Με την τουριστική σεζόν στην Κέρκυρα να συνεχίζεται, ο Σεπτέμβριος προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψει κανείς το νησί με έναν πιο αυθεντικό και χαλαρό ρυθμό. Σε αυτό το ξεχωριστό σκηνικό, το Angsana Corfu συνεχίζει να υποδέχεται τους επισκέπτες του, συνδυάζοντας σύγχρονη πολυτέλεια, αυθεντική ελληνική φιλοξενία και εμπειρίες εμπνευσμένες από τον χαρακτήρα της Κέρκυρας.

Χτισμένο σε προνομιακή πλαγιά με πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, το resort προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμπειριών που φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά στη φύση, τον πολιτισμό και τη γαστρονομική παράδοση του νησιού. Πεζοπορίες μέσα από ελαιώνες και γραφικά μονοπάτια, πολιτιστικές διαδρομές, γευσιγνωσίες τοπικών craft beers, καθώς και εμπειρίες ευεξίας εμπνευσμένες από ασιατικές παραδόσεις και την ελληνική φιλοσοφία, δημιουργούν ένα διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την Κέρκυρα.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικές ημερήσιες κρουαζιέρες στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, με προορισμούς όπως οι Παξοί και οι Αντίπαξοι, καθώς και στιγμές χαλάρωσης στις εγκαταστάσεις ευεξίας του resort, που περιλαμβάνουν θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα 25 μέτρων, yoga deck με πανοραμική θέα και σύγχρονους χώρους fitness.

Η ξεχωριστή εμπειρία του Angsana Corfu προσέλκυσε πρόσφατα και τον γνωστό Γιώργο Ντάβλα, ο οποίος επισκέφθηκε το resort μαζί με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία, τις εγκαταστάσεις και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό της Κέρκυρας.

«Στο Angsana Corfu στόχος μας είναι να δημιουργούμε κάτι περισσότερο από μια απλή διαμονή· προσφέρουμε μια αυθεντική αίσθηση του τόπου. Η Κέρκυρα συνεχίζει να αποτελεί έναν προορισμό γεμάτο ομορφιά, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες και αυτή την περίοδο του χρόνου. Θέλουμε οι επισκέπτες μας να ανακαλύπτουν το νησί μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες εμπειρίες, εξαιρετική εξυπηρέτηση και γνήσια φιλοξενία», δήλωσε ο Κώστας Μπιμπλής, General Manager του Angsana Corfu.

Η γαστρονομία αποτελεί βασικό κομμάτι της εμπειρίας στο Angsana Corfu, με οκτώ εστιατόρια και bars. Στο Sofrito αναδεικνύεται η αυθεντική κερκυραϊκή κουζίνα με τοπικά προϊόντα, ενώ το Oribu προτείνει σύγχρονες ασιατικές γεύσεις. Στο Emerald by Beach, η ελληνική γαστρονομική παράδοση συνδυάζεται με ζωντανή μουσική με μπουζούκι, σε ένα μοναδικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Με 37 Mediterranean private pool villas, όλες με θέα στη θάλασσα, και 159 δωμάτια και σουίτες, το Angsana Corfu, μέλος του Banyan Group και το πρώτο Angsana στην Ευρώπη, συνεχίζει να αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν χαλάρωση, ευεξία και αυθεντικές εμπειρίες στην Κέρκυρα.

Πληροφορίες & κρατήσεις:

+30 26614 42110

reservations-corfu@angsana.com

Πληροφορίες & κρατήσεις

Τηλέφωνο: +30 26614 42110

Email: reservations-corfu@angsana.com