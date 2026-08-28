Η επιστροφή στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί ένα νέο πρόγραμμα, νέες συνήθειες και, για πολλούς φοιτητές, την πρώτη εμπειρία ζωής σε ένα δικό τους σπίτι. Σε ένα μικρό διαμέρισμα ή studio, κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει σημασία και οι συσκευές καλούνται να προσφέρουν πρακτικές λύσεις χωρίς να επιβαρύνουν τον χώρο. Η LG Slim[1] γκάμα πλυντηρίων ρούχων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων καλύπτει ακριβώς αυτήv την ανάγκη, προσφέροντας περισσότερες από μία επιλογές, από αμιγή πλυντήρια ρούχων έως συσκευές 2 σε 1 που πλένουν και στεγνώνουν, για κάθε φοιτητική καθημερινότητα.

Το slim design της LG γκάμας επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση ακόμη και στους πιο περιορισμένους χώρους, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη χωρητικότητα. Ανάλογα με το μοντέλο, τα πλυντήρια ρούχων της σειράς πλένουν από 7 έως 9 κιλά, ενώ τα πλυντήρια-στεγνωτήρια συνδυάζουν πλύση έως 8 κιλά και στέγνωμα σε έως 5 κιλά σε μία και μόνο συσκευή. Έτσι καλύπτονται άνετα οι ανάγκες μιας ολόκληρης εβδομάδας, από τα καθημερινά ρούχα και τις πετσέτες μέχρι τα σεντόνια.

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο διαλέξεις και εργασίες, ο χρόνος για τις δουλειές του σπιτιού είναι συνήθως περιορισμένος. Η τεχνολογία TurboWash™[2], διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας, καθαρίζει τα ρούχα σε 39 λεπτά, ενώ η δυνατότητα πλύσης και στεγνώματος με το πάτημα ενός κουμπιού απλοποιεί ακόμη περισσότερο τη διαδικασία, χωρίς μετακινήσεις ρούχων ή απλώστρες που καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο.

Η τεχνολογία AI DD™[3] ανιχνεύει το βάρος και την απαλότητα των υφασμάτων, επιλέγοντας τις κατάλληλες κινήσεις του κάδου για πιο προσαρμοσμένη φροντίδα σε όλα τα μοντέλα της Slim γκάμας. Παράλληλα, η τεχνολογία LG Steam™[4][5] συμβάλλει στη μείωση των αλλεργιογόνων και των ζαρών, ενώ η λειτουργία προσθήκης είδους[6] επιτρέπει την τοποθέτηση ενός ξεχασμένου ρούχου αφού έχει ξεκινήσει ο κύκλος. Ο κινητήρας Inverter Direct Drive™, ολοκληρώνει το πακέτο αξιοπιστίας που συνοδεύει κάθε συσκευή της σειράς.

Μέσω της εφαρμογής LG ThinQ™[7], οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη συσκευή τους από το smartphone τους, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην απαιτητική καθημερινότητα των φοιτητών.

Με τη Slim γκάμα πλυντηρίων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, η LG προσφέρει ευελιξία, χωρητικότητα και έξυπνες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης φοιτητικής ζωής, ακόμη και στους πιο περιορισμένους χώρους.

[1] Τα μοντέλα που είναι slim είναι τα πλυντήρια: F2WV3S7N3E, F2R5008TSWW, F2X50S8TLB, F2R5008TSMB, F2X50S8TBB, F2R5009TSWB, F2X50S9TLB, F2R5009TSMB, F2X50S9TBB, F2R7009TSSB, F2R9009TPWC και τα πλυντήρια-στεγνωτήρια D2R3S08NSWW, D2R5009TSMB

[2] Δοκιμασμένο από την Intertek, με βάση το πρότυπο IEC 60456 : έκδοση 5.0. Πρόγραμμα TurboWash39 με 5 kg φορτίου IEC σε σύγκριση με Συμβατικό κύκλο βαμβακερών με την επιλογή TurboWash™ (F4V9RWP2W σε σύγκριση με FC1450S2W).

[3] Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Μάρτιο του 2019. Κύκλος βαμβακερών με 2 κιλά εσωρούχων σε σύγκριση με τον συμβατικό κύκλο βαμβακερών της LG (F4V9RWP2W έναντι FC1450S2W). Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας.

[4] Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Δεκέμβριο του 2018, με βάση το πρότυπο AATCC. Κύκλος βαμβακερών στην επιλογή «Φροντίδα για Ζάρες» (3 πουκάμισα) σε σύγκριση με τον κύκλο βαμβακερών χωρίς καμία επιλογή. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.

Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας.

[5] Ο κύκλος για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων ουσιών πιστοποιήθηκε από τον BAF (Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών) μειώνει έως και 99,9% τα αλλεργιογόνα όπως τα ακάρεα οικιακής σκόνης.

[6] Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας

[7] Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας και απαιτείται η σύνδεση σε WiFi.