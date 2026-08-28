Αν θέλεις ένα εύκολο αλλά χορταστικό πιάτο για brunch, ελαφρύ μεσημεριανό ή βραδινό, αυτές οι αλμυρές κρέπες με μανιτάρια είναι μια πολύ καλή επιλογή. Η κρεμώδης γέμιση με crème fraîche και μουστάρδα Dijon δίνει πλούσια γεύση, ενώ τα φρέσκα κρεμμυδάκια προσθέτουν φρεσκάδα.

Υλικά

Για 2 κρέπες θα χρειαστείς:

1 μεγάλο αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

160 ml γάλα

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

λίγο ανάλατο βούτυρο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

200 γρ. μανιτάρια καφέ, κομμένα σε φέτες

2 κουταλιές της σούπας crème fraîche με μειωμένα λιπαρά

½ κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό μπολ χτύπησε το αυγό μαζί με το γάλα μέχρι να ενωθούν καλά.

Βάλε το αλεύρι σε ένα μεγαλύτερο μπολ και πρόσθεσε αρκετό αλάτι και πιπέρι. Κάνε μια μικρή λακκούβα στο κέντρο και ρίξε σταδιακά το μείγμα αυγού και γάλακτος. Ανακάτευε συνεχώς με σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος χυλός χωρίς σβόλους. Άφησέ τον στην άκρη.

Ζέστανε λίγο βούτυρο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Μόλις αρχίσει να αφρίζει, πρόσθεσε τα περισσότερα φρέσκα κρεμμυδάκια, κρατώντας λίγα από τα πράσινα μέρη για το σερβίρισμα.

Σόταρε τα κρεμμυδάκια μέχρι να μαλακώσουν και στη συνέχεια πρόσθεσε τα μανιτάρια. Μαγείρεψέ τα μέχρι να μαλακώσουν και να χάσουν τα περισσότερα υγρά τους.

Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι, την crème fraîche και τη μουστάρδα Dijon. Ανακάτεψε καλά μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης γέμιση. Μετέφερέ τη σε ένα μπολ, σκέπασέ τη και κράτησέ τη ζεστή.

Πώς θα ψήσεις τις κρέπες

Καθάρισε το τηγάνι και πρόσθεσε ακόμη λίγο βούτυρο. Μόλις ζεσταθεί, ρίξε τη μισή ποσότητα του χυλού στο κέντρο και κούνησε το τηγάνι κυκλικά ώστε να απλωθεί σε όλη την επιφάνεια.

Ψήσε την κρέπα μέχρι να πάρει ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα από κάτω. Γύρισέ τη προσεκτικά και ψήσε και από την άλλη πλευρά.

Επανάλαβε τη διαδικασία με τον υπόλοιπο χυλό για να φτιάξεις και τη δεύτερη κρέπα.

Σερβίρισμα

Τοποθέτησε τις κρέπες σε πιάτα και μοίρασε τη γέμιση με τα μανιτάρια στο κέντρο τους. Δίπλωσε πρώτα το κάτω μέρος και στη συνέχεια τις υπόλοιπες πλευρές προς τα μέσα, ώστε να σχηματίσεις ένα μικρό τετράγωνο πακέτο.

Πασπάλισε με τα φρέσκα κρεμμυδάκια που κράτησες και σέρβιρε τις κρέπες όσο είναι ακόμα ζεστές.

Καλή απόλαυση!