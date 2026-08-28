Μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλο το σπίτι για να νιώσεις ότι ο χώρος σου ανανεώθηκε. Ένα ωραίο βάζο, λίγα λουλούδια και μια όμορφη γωνιά μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα απ’ όσο νομίζεις. Τα λουλούδια έχουν έτσι κι αλλιώς αυτό το ταλέντο να δίνουν ζωή και χαρά σε έναν χώρο. Και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται η νέα συνεργασία Zara Home και Studio Mary Lennox.

Zara Home και Studio Mary Lennox σε μια διαφορετική συνεργασία

Η Zara Home συνεργάζεται με το Studio Mary Lennox, ένα δημιουργικό στούντιο ανθοδετικής με έδρα το Βερολίνο, που ιδρύθηκε από τη Ruby Barber. Το studio έχει γίνει γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τα λουλούδια με την τέχνη, το design και την αρχιτεκτονική.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει δοχεία, βάζα, εργαλεία ανθοδετικής, ποτιστήρια και διακοσμητικά αντικείμενα. Στόχος της δεν είναι μόνο να δείχνει όμορφη, αλλά να κάνει πιο εύκολο και το στήσιμο μιας ανθοσύνθεσης στο σπίτι.

Όμορφα αντικείμενα που έχουν και πρακτικό ρόλο

Στη συλλογή θα βρεις αντικείμενα από υλικά όπως πορσελάνη, stoneware, ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό και όνυχα. Οι γραμμές είναι απλές και καθαρές, όμως οι λεπτομέρειες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά τα λουλούδια να στέκονται καλύτερα μέσα στα δοχεία.

Κάποια βάζα έχουν ενσωματωμένα πλέγματα, ενώ υπάρχουν και ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανθοδετική. Με λίγα λόγια, πράγματα που συνήθως βλέπεις σε ένα επαγγελματικό floral studio περνούν τώρα μέσα στο σπίτι και γίνονται πιο εύκολα στη χρήση.

Τα λουλούδια ως μέρος της καθημερινότητας

Η ιδέα πίσω από τη συλλογή είναι αρκετά απλή και ίσως αυτό είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα. Να μη βλέπεις τα λουλούδια μόνο ως μια διακόσμηση που αγοράζεις και βάζεις σε ένα βάζο, αλλά ως μια μικρή διαδικασία που μπορεί να σε χαλαρώσει. Να διαλέξεις τα λουλούδια σου, να τα κόψεις, να τα συνδυάσεις όπως σου αρέσει και να τα τοποθετήσεις στο σπίτι χωρίς να σε νοιάζει αν η σύνθεση είναι «τέλεια».

Η συνεργασία Zara Home και Studio Mary Lennox φέρνει τελικά κάτι πολύ απλό στο προσκήνιο. Λίγη περισσότερη φύση μέσα στο σπίτι, όμορφα αντικείμενα και μια αφορμή να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν έναν χώρο να νιώθει πιο ζωντανός.