Κάποιες συνεργασίες στη μόδα μοιάζουν πολλές φορές με μια τοποθέτηση ονόματος πάνω σε μια ετικέτα αλλά άλλες καταφέρνουν να δημιουργήσουν ολόκληρο mood. Αυτές είναι συνήθως και οι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί δεν σου λένε απλώς τι να φορέσεις, αλλά σου δίνουν εικόνα, ήχο και διάθεση. Κάπου ανάμεσα σε ένα βραδινό live, ένα αυθόρμητο road trip και εκείνο το outfit που δείχνει ανεπιτήδευτο ενώ έχεις σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια, βρίσκεται η νέα Bershka x Marina Sena συνεργασία.

Bershka x Marina Sena, όταν το boho συναντά το utility

Η capsule collection κινείται γύρω από το concept «boho meets utility» και, ευτυχώς, δεν μεταφράζει το boho με τον αναμενόμενο τρόπο. Δεν θα βρεις απλώς ρομαντικά φορέματα και χαλαρές γραμμές. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι cargo στοιχεία, bomber jackets, ξεβαμμένο denim και πιο πρακτικές σιλουέτες.

Το μπορντό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το γκρι, το εκρού και οι ουδέτερες αποχρώσεις κρατούν την ισορροπία. Το αποτέλεσμα μπορείς εύκολα να το φανταστείς τόσο σε μια βραδινή έξοδο όσο και μέσα στην καθημερινότητά σου.

Και κάπου εδώ έρχονται τα κρόσσια, που μάλλον δεν σκοπεύουν να φύγουν σύντομα από τη μόδα. Σατινέ τοπ, φούστες με έντονη κίνηση, flare jeans με αγκράφες, graphic T shirts και πιο θεατρικές λεπτομέρειες κάνουν τη συλλογή να δείχνει αρκετά ελεύθερη χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της.

Δεν είναι μόνο μια fashion συνεργασία

Εδώ όμως βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο. Η Bershka x Marina Sena δεν σταματά στα ρούχα. Μέσα από το BERSHKA MUSIC, η συνεργασία συνοδεύεται από το νέο τραγούδι της Marina Sena, «TAIOBEIRAS» (folha grande), το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για το project και έκανε πρεμιέρα στις 26 Αυγούστου μέσα από το επίσημο κανάλι της μάρκας στο YouTube κανάλι.

Η επιλογή της Marina Sena, άλλωστε, ταιριάζει αρκετά με αυτή την αισθητική. Η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και συνθέτρια κινείται μουσικά ανάμεσα σε samba, reggae, MPB, dancehall και pop, ενώ η εικόνα της έχει την ίδια αίσθηση ελευθερίας που βλέπεις και στα looks της καμπάνιας.

Μόδα που θέλει να έχει και soundtrack

Ίσως αυτό είναι τελικά που κάνει τη συγκεκριμένη συνεργασία πιο ενδιαφέρουσα. Δεν προσπαθεί απλώς να σου πουλήσει ένα ακόμη trend. Προσπαθεί να ενώσει τον τρόπο που ντύνεσαι με τη μουσική που ακούς και τη διάθεση με την οποία βγαίνεις έξω.

Τέλος, η Bershka x Marina Sena capsule collection είναι διαθέσιμη από τις 26 Αυγούστου online και σε επιλεγμένα καταστήματα. Και ναι, αν αγαπάς το boho αλλά το θέλεις λίγο πιο σύγχρονο, λίγο πιο sexy και αρκετά λιγότερο προβλέψιμο, μάλλον μόλις βρήκες τη νέα σου αισθητική εμμονή.