Η McDonald’s και οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από την πρωτοβουλία «Όνειρα στην Πράξη», στο πλαίσιο του στρατηγικού μνημονίου συνεργασίας τους προσφέροντας σε νέους ανθρώπους ευκαιρίες πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δύο τυχεροί νικητές του διαγωνισμού θα εξασφαλίσουν υποτροφίες σπουδών για ένα έτος, με ελεύθερη επιλογή ως προς την ειδικότητα και την πόλη φοίτησης.

Με κοινό όραμα να διευρύνουν τις ευκαιρίες πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, η McDonald’s και οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, δίνουν τη δυνατότητα στους νέους, αλλά και σε όποιον επιθυμεί να βρεθεί και πάλι στο θρανίο, να επιλέξουν το αντικείμενο σπουδών που τους εκφράζει και να επενδύσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να άρει εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν το επόμενο βήμα. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει το ρόλο της εκπαίδευσης ως αφετηρίας για νέες επαγγελματικές διαδρομές, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης του καθενός.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απλή και πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα των Ανώτερων Σχολών ΔΕΛΤΑ 360 (https://www.delta360.gr/mcdonalds-contest), ενώ οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση. Όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα εξασφαλίσουν ειδικά προνομιακά δίδακτρα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής διαγωνισμού: 27/8 – 17/9



Ανακοίνωση νικητών: 23/9



Παράλληλα, η McDonald’s επεκτείνει την πρωτοβουλία και στους ανθρώπους της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυσή της στην ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Απασχολώντας πάνω από 1600 εργαζομένους στην Ελλάδα με την πλειονότητα να είναι κάτω των 30 ετών, προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της τη δυνατότητα να διεκδικήσει μία υποτροφία μονοετούς φοίτησης στις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360.

«Οι άνθρωποι μας αποτελούν τη μεγαλύτερη αξία και για αυτό η McDonald’s βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στη νέα γενιά, την κατανοεί και έχει χτίσει έναν δικό της κώδικα επικοινωνίας μαζί της. Γι’ αυτό και την παρακινούμε να έχει φιλοδοξίες και όνειρα, γνωρίζοντας ότι μέσα από συνεργασίες σαν κι αυτή με τις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Η γνώση αποτελεί την εφαλτήρια δύναμη για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, και είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά σε αυτό το ταξίδι.», δήλωσε η Σοφία Θωμαΐδου, HR Director της McDonald’s.

Η κα. Όλγα Κριτσιμά, Γενική Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 ανέφερε: «Στις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 πιστεύουμε ότι η γνώση ανοίγει πόρτες και ορίζοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. Διαθέτουμε τα εφόδια και τις υποδομές για να βοηθήσουμε τους νέους να πετύχουν τους στόχους τους, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία στη γνώση και συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους προετοιμασία. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη McDonald’s Ελλάδας, στόχος μας είναι να προτρέψουμε κάθε νέο να κάνει το επόμενο βήμα και να εισέλθει στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο.»

Η συνεργασία της McDonald’s Ελλάδας με τις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, μέσα από την πρωτοβουλία «Όνειρα στην Πράξη», σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ενεργειών με στόχο την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, παρέχοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη.

Η Premier Capital Hellas

Η Premier Capital Hellas αναπτύσσει και διαχειρίζεται τη McDonald’s στην Ελλάδα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands εστίασης παγκοσμίως, με στόχο να προσφέρει μέσα από τη συνολική εμπειρία που παρέχει στους επισκέπτες καθημερινά «απολαυστικές στιγμές εύκολα για όλους».

Από το 2011, όταν ανέλαβε το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης η Premier Capital Hellas ακολουθεί σταθερά πορεία ανάπτυξης. Έχει επανατοποθετήσει δυναμικά το brand στην ελληνική αγορά, επενδύοντας πάνω από €54 στην ανάπτυξη του δικτύου, στην ποιότητα, την καινοτομία, στους ανθρώπους της και την καθημερινή αξία για τον επισκέπτη.

Σήμερα, η Premier Capital Hellas λειτουργεί ένα δίκτυο 34 εστιατορίων στην Ελλάδα, απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους και υποδέχεται πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός δυναμικού οργανισμού στον κλάδο της εστίασης.

Παράλληλα, λειτουργώντας με γνώμονα την επιχειρηματική υπευθυνότητα, δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συμβολή στην απασχόληση μέσω της συμπερίληψης, ανάπτυξης και ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, μέσω μεταξύ άλλων της υποστήριξης της Στέγης Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα.

Η Premier Capital Hellas, ως μέλος της Premier Capital plc, της Developmental Licencee της McDonald’s σε έξι ευρωπαϊκές αγορές – Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία συνεχίζει να αναπτύσσεται με μακροπρόθεσμη δέσμευση στη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους και τις κοινότητες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας καθημερινά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες της.

Οι Ανώτερες Σχολές Δέλτα 360

Οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους Εκπαιδευτικούς Ομίλους Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα με εκπαιδευτήρια σε 8 πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντας περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών , με άμεση ζήτηση στην αγορά εργασίας. Παραμένοντας , ο τεχνολογικά πρωτοπόρος Εκπαιδευτικός Όμιλος και με μια διαδρομή 5 δεκαετιών, οι Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, αναβαθμίζουν την επαγγελματική κατάρτιση, παρέχοντας πρακτικές σπουδές και εξειδίκευση, με τις συνθήκες που κάθε νέος επαγγελματίας θα συναντήσει στην πραγματική αγορά.