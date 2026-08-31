Η Barbie® παρουσιάζει τη νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature™, αφιερωμένη στη Marilyn Monroe και στη διαχρονική επιρροή της ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα είδωλα του Hollywood. Η ξεχωριστή αισθητική της, η φιλοδοξία και η πρωτοποριακή καλλιτεχνική της πορεία συνεχίζουν να εμπνέουν και να συναρπάζουν γενιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή την 100ή επέτειο από τη γέννηση της Marilyn Monroe, η νέα συλλεκτική κούκλα αποτελεί φόρο τιμής στη σημαντική και διαχρονική συνεισφορά της στον κινηματογράφο, τη μόδα και την ποπ κουλτούρα. Γεννημένη ως Norma Jeane Mortenson, ξεκίνησε από τα χαμηλά και κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο εμβληματικές σταρ του Hollywood. Εκτός από την επιτυχημένη πορεία της ως ηθοποιός και τραγουδίστρια, υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες στον χώρο του Hollywood που ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία παραγωγής, τη Marilyn Monroe Productions, αφήνοντας το αποτύπωμά της και ως πρωτοποριακή επιχειρηματίας.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Marilyn Monroe αποτυπώνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της, αντλώντας έμπνευση από την ερμηνεία της στο “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” στην ταινία Gentlemen Prefer Blondes. Η κούκλα φορά ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα με έναν μεγάλο φιόγκο, κομψά γάντια και λαμπερά κοσμήματα εμπνευσμένα από διαμάντια, παραπέμποντας σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η κούκλα δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με το The Estate of Marilyn Monroe LLC. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, η ομάδα της Barbie εργάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα τη χαρακτηριστική λάμψη, το ξεχωριστό στιλ και τη δυναμική προσωπικότητα της Marilyn Monroe.

«Η Barbie έχει διαχρονικά αναδείξει το εμβληματικό στιλ της Marilyn Monroe τόσο ως είδωλο της μόδας όσο και ως αγαπημένη ηθοποιό. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, σχεδιάσαμε αυτή τη συλλεκτική κούκλα ως φόρο τιμής στην Marilyn, αντλώντας έμπνευση από τη ροζ σατέν τουαλέτα και τα εντυπωσιακά διαμάντια που φόρεσε στο Gentlemen Prefer Blondes. Με αυτή την αξέχαστη εμφάνιση ως πηγή έμπνευσης, τιμούμε την Marilyn ως μια πραγματική πρωτοπόρο – μια διορατική παραγωγό, επιχειρηματία και καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της. Η κούκλα αυτή τιμά το σύνολο της σπουδαίας παρακαταθήκης της.» ανέφερε ο Robert Best, Vice President, Dolls Design Creative Director, Mattel.

Η νέα κούκλα Barbie Signature έρχεται να προστεθεί στη διαχρονική σχέση της Barbie με την Marilyn Monroe, ακολουθώντας μια σειρά από συλλεκτικές κούκλες που κυκλοφόρησαν μεταξύ του 1997 και του 2009 και ήταν εμπνευσμένες από μερικούς από τους πιο αξέχαστους κινηματογραφικούς ρόλους και τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της. Η νέα συλλεκτική κούκλα παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο καλούπι προσώπου και μια νέα εμφάνιση, προσφέροντας στους συλλέκτες μια φρέσκια εκδοχή της θρυλικής σταρ του Hollywood.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Marilyn Monroe θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε καταστήματα παιχνιδιών και online.