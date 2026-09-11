Οι Stiletto Strut και οι Case Zero αναδείχθηκαν νικητές των 2 πρώτων προκριματικών – Ραντεβού την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου για την 3η βραδιά και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για τον Μεγάλο Τελικό!

Με εκρηκτική ενέργεια, γεμάτο κατάστημα και έναν μοναδικό παλμό από το αθηναϊκό κοινό ξεκίνησαν οι live προκριματικές βραδιές του Hard Rock Rising στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens!

Η αρχή έγινε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όπου οι Stiletto Strut (@stiletto_strut) κέρδισαν τις εντυπώσεις και την ψήφο του κοινού, παίρνοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τοπικό τελικό. Η συνέχεια ήταν εξίσου δυναμική την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τους Case Zero (@casezeroband) να ξεσηκώνουν το κοινό και να αναδεικνύονται οι μεγάλοι νικητές της 2ης βραδιάς!

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και η μάχη για την τελευταία θέση του τελικού αναμένεται συναρπαστική! Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:00, τρία ακόμα εξαιρετικά σχήματα ανεβαίνουν στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens:

KiDALEY (@kidaley)

(@kidaley) Φώτης Ρωμανίδης (@fotis_romanidis)

(@fotis_romanidis) The Ruckus Habit (@theruckushabit)

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι νικητές των τριών προκριματικών θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens στον Μεγάλο Τελικό, διεκδικώντας τον τίτλο του Τοπικού Νικητή, δυνατότητα 3μηνου residency και πάνω από όλα το εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό, που οδηγεί στο Coke Studio στο Λος Άντζελες και το Hard Rock Live στο Ορλάντο!

Γίνετε μέρος της εμπειρίας – Εσείς αποφασίζετε!

Ελάτε στο Hard Rock Cafe Athens, ζήστε την ατμόσφαιρα των live, απολαύστε το αποκλειστικό Limited-Time Menu με signature cocktails/mocktails Coca-Cola και shareable πιάτα, και γίνετε οι κριτές της βραδιάς! Μέσω ειδικού QR code που θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά εντός του καταστήματος, οι θεατές συνδέονται στην online εφαρμογή και ψηφίζουν απευθείας το αγαπημένο τους σχήμα, αναδεικνύοντας τον νικητή της βραδιάς!

Οι δύο επόμενες live βραδιές διεξάγονται στο Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι) με ώρα έναρξης τις 20:00 και είσοδο 10€, η οποία περιλαμβάνει κατανάλωση (κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό).

Γίνετε μέρος της εμπειρίας!

Many will perform. One will rise!