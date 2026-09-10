Τα κρατάς όλα μέσα σου; Γιατί αυτό δεν σε κάνει τόσο ψύχραιμη όσο νομίζεις

Τα κρατάς όλα μέσα σου; Γιατί αυτό δεν σε κάνει τόσο ψύχραιμη όσο νομίζεις

Απαντάς στα μηνύματα, τελειώνεις τη δουλειά σου, ρωτάς τους άλλους πώς πέρασαν τη μέρα τους. Κάτι σε έχει στενοχωρήσει, αλλά πού να το πιάσεις τώρα; Ίσως αργότερα, όταν θα έχεις χρόνο και λιγότερες υποχρεώσεις. Προς το παρόν, λες «δεν είναι τίποτα» και συνεχίζεις. Το δύσκολο αρχίζει όταν αυτό το αργότερα δεν έρχεται ποτέ και το να προσπερνάς όσα νιώθεις γίνεται ο συνηθισμένος τρόπος σου να βγάζεις τη μέρα. Δεν χρειάζεται να εκφράζεις κάθε συναίσθημα τη στιγμή που εμφανίζεται. Ούτε να ανοίγεις την καρδιά σου σε όποιον σε ρωτά αν είσαι καλά. Ωστόσο, άλλο να επιλέγεις πότε και σε ποιον θα μιλήσεις και άλλο να μην επιτρέπεις ούτε στον εαυτό σου να παραδεχτεί ότι κάτι τον δυσκολεύει.

Η ψυχραιμία δεν απαιτεί να ακυρώνεις όσα νιώθεις

Σκέψου μια συνάντηση στη δουλειά όπου κάποιος σε εκνευρίζει. Μπορείς να αναγνωρίσεις τον θυμό σου και να αποφασίσεις ότι θα συζητήσεις το θέμα όταν ηρεμήσεις. Δίνεις χρόνο στον εαυτό σου και επιλέγεις την αντίδρασή σου, χωρίς να αρνείσαι αυτό που συμβαίνει μέσα σου.

Όταν, αντίθετα, η πρώτη σου σκέψη είναι «δεν πρέπει να θυμώνω» ή «δεν έχω λόγο να στενοχωριέμαι», βάζεις και έναν δεύτερο καβγά πάνω στον πρώτο. Δεν σε απασχολεί πια μόνο αυτό που σε πλήγωσε. Αρχίζεις να κρίνεις και τον εαυτό σου επειδή πληγώθηκε. Το «πρέπει να το ξεπεράσω» ακούγεται αποφασιστικό, αλλά δεν σε βοηθά απαραίτητα να καταλάβεις τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις.

Η διαχείριση των συναισθημάτων περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης, ακόμη και την προσωρινή συγκράτηση της έκφρασής τους. Το ζητούμενο είναι να έχεις ευελιξία. Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί να σε εξυπηρετεί. Το να απαιτείς από εσένα να μη νιώθεις ποτέ τίποτα δυσάρεστο σε πιέζει περισσότερο.

Το χαμόγελο δεν σημαίνει πάντα ηρεμία

Μπορεί να δείχνεις ήρεμη και παράλληλα να επαναλαμβάνεις μια συζήτηση στο μυαλό σου όλο το απόγευμα. Να μιλάς ευγενικά, αλλά να νιώθεις ένταση. Η προσπάθεια να μη φανεί τίποτα προς τα έξω δεν σημαίνει ότι μειώνει και αυτό που αισθάνεσαι.

Μια πειραματική μελέτη που αναφέρει το αρχικό κείμενο ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διαφορά. Οι συμμετέχοντες που προσπάθησαν να κρύψουν τις συναισθηματικές εκφράσεις τους έδειχναν λιγότερα, χωρίς να αναφέρουν αντίστοιχη μείωση στο συναίσθημα που βίωναν. Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν αλλαγές στη σωματική τους αντίδραση. Η εξωτερική εικόνα, λοιπόν, δεν περιγράφει πάντα ολόκληρη την εμπειρία μας.

Στην καθημερινότητα, μπορεί να παρατηρείς σφιγμένους ώμους, ένταση στη γνάθο ή δυσκολία να χαλαρώσεις πριν κοιμηθείς. Αυτές οι ενοχλήσεις έχουν πολλές πιθανές αιτίες και δεν αποδεικνύουν ότι καταπιέζεις συναισθήματα. Μπορούν, όμως, να σου δώσουν μια αφορμή να σταματήσεις για λίγο και να προσέξεις πώς περνάς, αντί να απαιτείς διαρκώς περισσότερη αντοχή από τον εαυτό σου.

Δεν χρειάζεται να υπακούσεις σε ένα συναίσθημα για να το ακούσεις

Μερικές φορές αποφεύγουμε όσα νιώθουμε επειδή φοβόμαστε τι θα ακολουθήσει αν τα παραδεχτούμε. Αν αναγνωρίσω τον θυμό μου, μήπως ξεσπάσω; Αν αφήσω τη στενοχώρια να φανεί, μήπως χαλάσω όλη τη μέρα μου; Κι όμως, η αναγνώριση δεν σε δεσμεύει σε καμία συγκεκριμένη αντίδραση.

Ο θυμός μπορεί να σε παρακινήσει να εξετάσεις αν κάποιος παραβίασε ένα όριό σου. Η λύπη μπορεί να σου θυμίσει πόση σημασία είχε για εσένα κάτι που έχασες. Αυτές είναι πιθανές ερμηνείες, όχι βέβαιες εξηγήσεις. Τα συναισθήματα προσφέρουν πληροφορίες, αλλά δεν αποτελούν από μόνα τους αποδείξεις ούτε αποφάσεις. Μπορείς να τα λάβεις υπόψη και μετά να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις.

Μια πιο ειλικρινής απάντηση στον εαυτό σου

Την επόμενη φορά που θα πεις «δεν έχω τίποτα», δεν χρειάζεται να πιεστείς να τα εξηγήσεις όλα. Αρκεί να αναρωτηθείς: «Τι ακριβώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή;». Ίσως πίσω από τον εκνευρισμό υπάρχει απογοήτευση. Ίσως σε πείραξε μια συμπεριφορά που προσπάθησες να δικαιολογήσεις πολύ γρήγορα. Δώσε λίγο χρόνο στην απάντηση, χωρίς να απαιτείς να βγάζει αμέσως νόημα.

Έπειτα, σκέψου τι θα σε βοηθούσε πρακτικά. Λίγη ησυχία, μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, μερικές γραμμές σε ένα χαρτί ή μια συζήτηση που αναβάλλεις. Δεν χρειάζεται κάθε δύσκολο συναίσθημα μεγάλη ανάλυση. Χρειάζεται, όμως, να μη βιάζεσαι να το απορρίψεις μόνο και μόνο επειδή δεν βολεύει το πρόγραμμά σου. Μπορείς να συνεχίσεις τη μέρα σου και συγχρόνως να παραδεχτείς ότι κάτι σε πείραξε. Δεν χρειάζεται να προσποιηθείς ότι πέρασε για να τα καταφέρεις.