Αν ψάχνεις ένα χορταστικό πιάτο χωρίς κρέας, που να έχει όμως έντονη γεύση και ενδιαφέρουσες υφές, αυτή η συνταγή αξίζει να μπει στη λίστα σου. Οι ψητές μελιτζάνες γίνονται τρυφερές και σχεδόν κρεμώδεις, ενώ τα ρεβίθια μαγειρεύονται με ντομάτα, κολοκυθάκι, πιπεριά και αρωματικά μπαχαρικά. Το κουσκούς με λεμόνι και φρέσκο κόλιανδρο συμπληρώνει το πιάτο, ενώ το γιαούρτι και τα φιστίκια Αιγίνης δίνουν την απαραίτητη δροσιά και τραγανή υφή. Είναι μια συνταγή που μπορεί να σταθεί άνετα ως κυρίως γεύμα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μαγειρική εμπειρία.

Υλικά

Για τις μελιτζάνες και τα ρεβίθια

2 μικρές μελιτζάνες

αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής ή λίγο ελαιόλαδο

½ μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. κόλιανδρο σε σκόνη

¼ κ.γ. καυτερό τσίλι σε σκόνη

1 πρέζα κανέλα

227 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες κονσέρβας

½ κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε κυβάκια

1 μέτριο κολοκυθάκι, κομμένο σε μικρά κομμάτια

400 γρ. ρεβίθια κονσέρβας, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

2 γεμάτες κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο

400 ml ζωμό λαχανικών

χυμό από ½ μικρό λεμόνι

15 γρ. φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα

100 γρ. φυσικό γιαούρτι χωρίς λιπαρά

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το κουσκούς

½ κύβο ζωμού λαχανικών

80 γρ. κουσκούς ολικής άλεσης

ξύσμα από ½ μικρό λεμόνι

2 γεμάτες κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Πώς θα ετοιμάσεις τις μελιτζάνες

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα.

Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος και χαράζουμε τη σάρκα τους χιαστί. Τις τοποθετούμε σε ένα ταψί, τις ψεκάζουμε με λίγο λάδι και προσθέτουμε μαύρο πιπέρι.

Τις ψήνουμε για περίπου 30 με 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά και να αποκτήσουν ελαφρώς χρυσαφένια επιφάνεια.

Η πικάντικη γέμιση με τα ρεβίθια

Όσο ψήνονται οι μελιτζάνες, ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε λίγο λάδι.

Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το κύμινο, τον κόλιανδρο, το τσίλι και την κανέλα και ανακατεύουμε για μερικά δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις ντομάτες, την κόκκινη πιπεριά, το κολοκυθάκι, τα ρεβίθια, τον φρέσκο κόλιανδρο και τον ζωμό λαχανικών.

Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά. Θέλουμε τα λαχανικά να μαλακώσουν και η σάλτσα να γίνει αρκετά πηχτή ώστε να σταθεί πάνω στις μελιτζάνες.

Λίγο πριν αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού.

Το κουσκούς με λεμόνι

Για το κουσκούς, διαλύουμε τον μισό κύβο λαχανικών σε 100 ml βραστό νερό.

Προσθέτουμε το κουσκούς, σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά.

Έπειτα προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού, τον φρέσκο κόλιανδρο και λίγο μαύρο πιπέρι. Ανακατεύουμε με ένα πιρούνι για να αφρατέψει και να χωρίσουν οι κόκκοι του.

Το σερβίρισμα που ολοκληρώνει το πιάτο

Μοιράζουμε τις ψητές μελιτζάνες στα πιάτα και από πάνω προσθέτουμε γενναιόδωρη ποσότητα από τα πικάντικα ρεβίθια.

Συνοδεύουμε με το κουσκούς και προσθέτουμε μία κουταλιά γιαούρτι. Τελειώνουμε με ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης και λίγο επιπλέον φρέσκο κόλιανδρο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, με τη γλυκιά γεύση της ψημένης μελιτζάνας να ισορροπεί το τσίλι και τα μπαχαρικά, ενώ το λεμόνι και το γιαούρτι χαρίζουν την απαραίτητη φρεσκάδα.

Καλή απόλαυση!