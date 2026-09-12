Έκανες μασάζ, έφυγες από το spa ήρεμη και ανάλαφρη και λίγες ώρες αργότερα άρχισες να αισθάνεσαι κούραση, δίψα, πονοκέφαλο ή ένα περίεργο πιάσιμο σε όλο το σώμα. Η αίσθηση μπορεί να θυμίζει τις πρώτες ώρες μιας ίωσης, όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρρώστησες. Στα social media αυτή η κατάσταση έχει αποκτήσει τη δική της ονομασία. Λέγεται massage flu, αλλά ο συγκεκριμένος όρος δεν περιγράφει κάποια αναγνωρισμένη ασθένεια ή επίσημη ιατρική διάγνωση. Χρησιμοποιείται απλώς για να συγκεντρώσει ορισμένες προσωρινές ενοχλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν έπειτα από ένα μασάζ, κυρίως όταν η πίεση ήταν αρκετά έντονη.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν

Μετά τη συνεδρία μπορεί να νιώσεις υπνηλία, μυϊκή ευαισθησία, έντονη ανάγκη για νερό ή μια γενικότερη έλλειψη ενέργειας. Ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν επίσης ήπιο πονοκέφαλο, ενώ άλλοι αισθάνονται συναισθηματικά πιο ευάλωτοι ή κάπως πεσμένοι.

Αυτό συμβαίνει επειδή το μασάζ επηρεάζει πραγματικά το σώμα. Οι μύες δέχονται μηχανική πίεση, η τοπική κυκλοφορία μεταβάλλεται και το νευρικό σύστημα λαμβάνει διαφορετικά ερεθίσματα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και έναν άλλον να θέλει απλώς να κοιμηθεί.

Γιατί μπορεί να σε εξαντλήσει η χαλάρωση

Όταν ζεις για μεγάλο διάστημα με στρες και συνεχείς υποχρεώσεις, το σώμα παραμένει συχνά σε κατάσταση εγρήγορσης. Ένα χαλαρωτικό μασάζ μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σύστημα να κατεβάσει ρυθμούς. Η μετάβαση από την ένταση στη βαθιά χαλάρωση ενδέχεται να φέρει απότομα στην επιφάνεια την κούραση που ήδη υπήρχε.

Ρόλο παίζει και το είδος του μασάζ. Ένα deep tissue ή αθλητικό μασάζ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στους μυς και μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία, όπως συμβαίνει μετά από μια απαιτητική προπόνηση. Αν δεν κάνεις συχνά μασάζ ή είναι η πρώτη σου συνεδρία, το σώμα σου ίσως αντιδράσει πιο έντονα.

Αντίθετα, ένα σουηδικό ή ήπιο χαλαρωτικό μασάζ συνήθως καταπονεί λιγότερο το μυϊκό σύστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο.

Ο μύθος με τις «τοξίνες»

Η δημοφιλής εξήγηση ότι το μασάζ απελευθερώνει αποθηκευμένες «τοξίνες» και γι’ αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι άρρωστη δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που αναπαράγεται συχνά online, χωρίς να εξηγεί με ακρίβεια τι συμβαίνει στο σώμα.

Η κόπωση και το πιάσιμο συνδέονται πιο λογικά με την πίεση που δέχθηκαν οι μύες και με την αλλαγή στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Στη λεμφική μάλαξη μπορεί επίσης να υπάρξουν προσωρινές μεταβολές στην κίνηση των υγρών, όμως ούτε αυτό αποδεικνύει ότι το σώμα αποβάλλει μυστηριώδεις «τοξίνες».

Πότε χρειάζεται προσοχή

Μια ήπια ενόχληση, λίγη κούραση ή ένα ελαφρύ πιάσιμο μετά από έντονο μασάζ συνήθως υποχωρούν μέσα σε 24 έως 48 ώρες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε σύμπτωμα πρέπει να αποδίδεται στη συνεδρία.

Αν εμφανίσεις πυρετό, έντονο ή ασυνήθιστο πόνο, μεγάλη αδυναμία ή συμπτώματα που χειροτερεύουν, χρειάζεται να επικοινωνήσεις με γιατρό. Μπορεί απλώς να αρρώστησες την ίδια περίοδο ή να υπάρχει κάποια άλλη αιτία που δεν σχετίζεται με το μασάζ.

Τι να προσέξεις πριν από τη συνεδρία

Πήγαινε στο ραντεβού σου καλά ενυδατωμένη και απόφυγε τόσο την απόλυτη νηστεία όσο και ένα πολύ βαρύ γεύμα λίγο πριν. Ένα ελαφρύ γεύμα μερικές ώρες νωρίτερα αποτελεί συνήθως πιο άνετη επιλογή.

Ενημέρωσε τον επαγγελματία για τραυματισμούς, προβλήματα υγείας, φάρμακα ή εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη απαιτεί κατάλληλη τεχνική, ασφαλή στάση σώματος και επαγγελματία με σχετική εκπαίδευση.

Το σημαντικότερο είναι να μιλάς κατά τη διάρκεια του μασάζ. Ο έντονος πόνος δεν αποτελεί απόδειξη ότι η τεχνική λειτουργεί καλύτερα. Αν η πίεση σε δυσκολεύει, ζήτησε να μειωθεί. Το μασάζ δεν είναι δοκιμασία αντοχής.

Πώς θα φροντίσεις το σώμα σου μετά

Μετά τη συνεδρία πιες νερό σύμφωνα με τη δίψα σου και άφησε λίγο χρόνο στο σώμα σου να ηρεμήσει. Ένα ζεστό μπάνιο, οι ήπιες διατάσεις ή ένα χαλαρό περπάτημα μπορεί να σε βοηθήσουν, εφόσον σου προσφέρουν ανακούφιση.

Καλό είναι να αποφύγεις αμέσως μετά μια εξαντλητική προπόνηση, ειδικά αν έχεις κάνει deep tissue ή αθλητικό μασάζ. Οι μύες έχουν ήδη δεχθεί έντονη πίεση και ίσως χρειάζονται ξεκούραση.

Το σωστό μασάζ πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις αντοχές σου. Στόχος δεν είναι να φύγεις νιώθοντας ότι ολοκλήρωσες άλλη μία σκληρή προπόνηση, αλλά να αισθάνεσαι πιο άνετα μέσα στο σώμα σου.