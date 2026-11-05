Η Xiaomi παρουσιάζει το νέο Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro για πιο καθαρό αέρα και άνεση στο σπίτι

Η Xiaomi εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο έξυπνων οικιακών συσκευών της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το νέο Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro, μία συσκευή που συνδυάζει τον καθαρισμό και την ύγρανση του αέρα. Με επίκεντρο την άνεση και την πρακτικότητα, η νέα πρόταση της Xiaomi αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και έξυπνες λειτουργίες για να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος στο σπίτι.

Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro: Καθαρός αέρας και ισορροπημένη υγρασία σε μία συσκευή

Το Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro συνδυάζει δύο βασικές λειτουργίες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους: τον καθαρισμό και την ύγρανση. Ακολουθώντας τη διαδικασία «πρώτα καθαρισμός, μετά ύγρανση», ο αέρας περνά αρχικά από ένα σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων, το οποίο συγκρατεί σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια και αλλεργιογόνα, πριν οδηγηθεί στο σύστημα ύγρανσης.

Η συσκευή διαθέτει ρυθμό παροχής καθαρού αέρα (CADR) έως 422 m³/h¹ σε συνθήκες δοκιμών, ενώ προσφέρει αποτελεσματική απομάκρυνση σωματιδίων PM1 και PM2.5, με ποσοστό έως 99,99% μετά από μία ώρα λειτουργίας σε εργαστηριακές δοκιμές². Παράλληλα, το σύστημα φιλτραρίσματος έχει λάβει πιστοποίηση SGS για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων.

Με δυνατότητα ύγρανσης έως 2.000 ml/h³ και μεγάλη δεξαμενή νερού 8 λίτρων, το Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro συμβάλλει στη διατήρηση άνετων επιπέδων υγρασίας ακόμη και σε μεγάλους χώρους. Η τεχνολογία ύγρανσης μέσω εξάτμισης λειτουργεί χωρίς την παραγωγή ορατού νέφους, περιορίζοντας την εμφάνιση σταγονιδίων και υπολειμμάτων νερού στις επιφάνειες. Επιπλέον, η ενσωματωμένη τεχνολογία UV-C και ο ειδικός σχεδιασμός του κυκλώματος νερού συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας του συστήματος.

Πέντε αισθητήρες υψηλής ακρίβειας παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία και την υγρασία, επιτρέποντας στη συσκευή να προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα επίπεδα υγρασίας και την ποιότητα του αέρα, να προγραμματίζουν τη λειτουργία της συσκευής και να την ελέγχουν από απόσταση. Παράλληλα, υποστηρίζεται φωνητικός έλεγχος μέσω Amazon Alexa και Google Assistant.

Ο πρακτικός σχεδιασμός της περιλαμβάνει οθόνη LCD που προσαρμόζει τη φωτεινότητά της στον περιβάλλοντα φωτισμό, αφαιρούμενη δεξαμενή με δυνατότητα πλήρωσης και από το επάνω μέρος, καθώς και τροχούς για εύκολη μετακίνηση μεταξύ των δωματίων.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής 549€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και διανέμεται στην ελληνική αγορά μέσω της Info Quest Technologies, του επίσημου διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα.