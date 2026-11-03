Αντιγριπικό εμβόλιο: 7 πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις

Η εποχική γρίπη είναι μια μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα έως σοβαρές επιπλοκές. Για την περίοδο 2026–2027, το Υπουργείο Υγείας συστήνει τον έγκαιρο αντιγριπικό εμβολιασμό, με προτεραιότητα στις ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. moh.gov.gr

Πότε είναι προτιμότερο να εμβολιαστείς

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός γίνεται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει ο οργανισμός ανοσολογική απόκριση. Αν δεν προλάβεις αυτό το διάστημα, μπορείς να εμβολιαστείς και αργότερα, όσο διαρκεί η περίοδος της γρίπης.

Ποιες ομάδες έχουν προτεραιότητα

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών συστήνει κατά προτεραιότητα τον εμβολιασμό σε:

Άτομα 60 ετών και άνω .

. Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών .

. Παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα, καρδιοπάθειες, διαβήτη, νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια ή ανοσοκαταστολή.

Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, καθώς και όσους έχουν ορισμένα νευρολογικά νοσήματα, αιμοσφαιρινοπάθειες ή σύνδρομο Down.

Έγκυες, λεχώνες και γυναίκες που θηλάζουν.

Ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία, δηλαδή ΔΜΣ πάνω από 40.

Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη.

Στις ομάδες προτεραιότητας ανήκουν επίσης οι εργαζόμενοι στην υγεία, όσοι φροντίζουν ή ζουν με ευάλωτα άτομα και επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Ποιοι εμβολιάζονται για να προστατεύσουν τους γύρω τους

Ο εμβολιασμός αφορά και ανθρώπους που μπορεί να μεταδώσουν τη γρίπη σε όσους κινδυνεύουν περισσότερο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι ζουν ή φροντίζουν βρέφη κάτω των 6 μηνών, άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιωμένους.

Προτεραιότητα δίνεται ακόμη στους εργαζομένους σε νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας και δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κτηνιάτρους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και εργαζομένους σε σφαγεία.

Ποιο εμβόλιο χορηγείται ανάλογα με την ηλικία

Για την περίοδο 2026–2027 κυκλοφορούν διαφορετικά σκευάσματα. Τα συμβατικά αδρανοποιημένα εμβόλια καλύπτουν βρέφη από 6 μηνών, παιδιά και ενήλικες που ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός.

Για άτομα 65 ετών και άνω, καθώς και για ενήλικες 18 έως 64 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, συστήνεται ενισχυμένο εμβόλιο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί.

Για παιδιά και εφήβους από 2 έως κάτω των 18 ετών υπάρχει και ρινικό εμβόλιο. Δεν ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, για παιδιά με ανοσοκαταστολή, ιστορικό άσθματος ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, ούτε για όσα λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη.

Μπορεί να γίνει μαζί με το εμβόλιο COVID-19;

Ναι. Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, σε διαφορετικό σημείο του σώματος. Μπορεί επίσης να γίνει οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά από αυτό.

Τι γίνεται αν έχεις συμπτώματα

Αν έχεις συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, ο εμβολιασμός αναβάλλεται μέχρι να υποχωρήσουν. Αν δεν έχεις συμπτώματα, αλλά ήρθες σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, μπορείς να εμβολιαστείς εφόσον ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός.

Είναι ασφαλές και τι πρέπει να θυμάσαι

Το Υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει το αντιγριπικό εμβόλιο ασφαλές. Τα ενισχυμένα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν συχνότερα ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τα συμβατικά, όμως η συχνότητά τους παραμένει χαμηλή.

Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά τον χρόνο για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή έχουν λάβει μόνο μία δόση στο παρελθόν μπορεί να χρειαστούν δύο δόσεις, με απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.