Κοτόπουλο με χουρμάδες και κρεμμύδια στην κατσαρόλα: Μια ξεχωριστή γλυκόξινη συνταγή

Αν θέλεις να μαγειρέψεις το κοτόπουλο λίγο διαφορετικά, αυτή η συνταγή με χουρμάδες και κρεμμύδια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Η φυσική γλυκύτητα των χουρμάδων συνδυάζεται με τα μαλακά, μελωμένα κρεμμύδια και τα αρώματα της κανέλας και του κύμινου, δημιουργώντας ένα πιάτο με πλούσια γεύση.

Με επιρροές από την παραδοσιακή μαγειρική της Ανατολικής Μεσογείου, το κοτόπουλο σιγομαγειρεύεται σε μία κατσαρόλα μαζί με λευκό κρασί και ζωμό, χωρίς να χρειάζεται κρέμα γάλακτος ή κάποια περίπλοκη σάλτσα. Οι χουρμάδες μπαίνουν προς το τέλος και προσθέτουν μια ευχάριστη γλυκιά νότα που ισορροπεί με τα υπόλοιπα υλικά.

Είναι μια ωραία πρόταση για το κυριακάτικο τραπέζι, αλλά και για τις ημέρες που θέλεις να δοκιμάσεις μια διαφορετική συνταγή με κοτόπουλο, χωρίς να περάσεις πολλές ώρες στην κουζίνα.

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: Περίπου 45 με 55 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

800 γρ. μπούτια κοτόπουλου

150 γρ. χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

400 γρ. κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη

80 ml ελαιόλαδο

100 ml λευκό ξηρό κρασί

200 ml ζωμό κοτόπουλου

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα κρεμμύδια και το κοτόπουλο

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Αν οι χουρμάδες έχουν κουκούτσι, το αφαιρούμε και τους κόβουμε στη μέση. Σε μια μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε για περίπου 8 με 10 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να αποκτούν ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε τα μπούτια κοτόπουλου στην κατσαρόλα και τα σοτάρουμε από όλες τις πλευρές για περίπου 5 με 7 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Σιγομαγειρεύουμε το φαγητό

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να βράσει για 2 με 3 λεπτά, ώστε να μειωθεί ελαφρώς. Προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου, το κύμινο, την κανέλα, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Ανακατεύουμε απαλά, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Αφήνουμε το κοτόπουλο να σιγομαγειρευτεί για περίπου 30 λεπτά, ελέγχοντας κατά διαστήματα τα υγρά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό για να μην κολλήσει το φαγητό.

Προσθέτουμε τους χουρμάδες

Μόλις το κοτόπουλο πλησιάζει στο τέλος του μαγειρέματος, προσθέτουμε τους χουρμάδες κομμένους στη μέση. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 8 με 10 λεπτά, μέχρι οι χουρμάδες να μαλακώσουν και να δώσουν τη γλυκιά τους γεύση στη σάλτσα. Ελέγχουμε ότι το κοτόπουλο έχει ψηθεί πλήρως, με εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74°C στο πιο παχύ σημείο, χωρίς να ακουμπά το θερμόμετρο στο κόκαλο. Αν χρειάζεται, συνεχίζουμε το μαγείρεμα. Αν η σάλτσα έχει πολλά υγρά, αφαιρούμε το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για λίγα ακόμη λεπτά, μέχρι να δέσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το κοτόπουλο να σταθεί για περίπου 5 λεπτά πριν το σερβίρουμε.

Μικρά μυστικά για πιο νόστιμο αποτέλεσμα

Το αργό σοτάρισμα των κρεμμυδιών κάνει τη διαφορά. Όσο μαλακώνουν, αποκτούν πιο γλυκιά γεύση και δημιουργούν τη βάση για μια πλούσια σάλτσα. Δεν χρειάζεται να τα τηγανίσουμε έντονα, αλλά να τους δώσουμε χρόνο να μελώσουν.

Επίσης, προτίμησε μαλακούς χουρμάδες χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Οι χουρμάδες Medjool είναι μια καλή επιλογή, καθώς έχουν πλούσια γεύση και μαλακή υφή. Αν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, μπορείς να τους κόψεις σε περισσότερα κομμάτια.

Η κανέλα και το κύμινο χρειάζονται ισορροπία. Δεν θέλουμε να καλύψουν τη γεύση του κοτόπουλου, αλλά να προσθέσουν άρωμα και βάθος στη σάλτσα.

Με τι να το συνοδεύσεις

Το κοτόπουλο με χουρμάδες και κρεμμύδια ταιριάζει υπέροχα με αφράτο ρύζι μπασμάτι, που απορροφά τη γλυκόξινη σάλτσα. Μπορείς επίσης να το σερβίρεις με πλιγούρι, κουσκούς ή πουρέ πατάτας.

Αν θέλεις να προσθέσεις λίγη φρεσκάδα στο πιάτο, μια απλή πράσινη σαλάτα με λεμόνι αποτελεί ιδανικό συνοδευτικό, καθώς εξισορροπεί τη γλυκύτητα των χουρμάδων.

Μια εύκολη και ιδιαίτερα αρωματική συνταγή, που αποδεικνύει ότι ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να δώσουν στο κοτόπουλο έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Καλή απόλαυση!