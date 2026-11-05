MDA HELLAS: Νέο Ιατρείο Μελέτης Ύπνου για παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις

Το νέο Ιατρείο Μελέτης Ύπνου για παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε προς λειτουργία την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στη ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείου παίδων “η Αγία Σοφία”.

Το Ιατρείο αποτελεί δωρεά του MDA Ελλάς στο νοσοκομείο και υλοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Eurolife FFH, καθώς και με τη συμβολή των μελών και των φίλων του Σωματείου.

Η δημιουργία του καλύπτει ένα σημαντικό κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης πολυυπνογραφικής μελέτης στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Η εξέλιξη αυτή λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα παραπομπής των μικρών ασθενών σε άλλα κέντρα, γλιτώνοντας τις οικογένειες από καθυστερήσεις και οικονομική επιβάρυνση. Υπολογίζεται ότι ετησίως θα ωφελούνται 40 έως 50 παιδιά και έφηβοι που παρακολουθούνται στην ειδική Μονάδα νευρομυϊκών παθήσεων.

Όπως επισημάνθηκε από την Πρόεδρο του ΔΣ του MDA κ. Βάνα Λαβίδα, «Το ιατρείο αυτό δεν είναι απλώς ένας νέος χώρος. Είναι μία υπόσχεση, πως κανένα παιδί με νευρομυϊκή πάθηση δε θα μείνει χωρίς την παρακολούθηση που χρειάζεται».

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, δήλωσε από την πλευρά του: «Η δημιουργία του νέου Ιατρείου Μελέτης Ύπνου αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς έρχεται να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους όταν μας χρειάζονται. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τη συνεργασία μας με το MDA Ελλάς και το Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, η οποία θα προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα δεκάδων οικογενειών.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Διοικητή του νοσοκομείου, κ. Αναστάσιο Μίχα, την Προσωρινή Προϊσταμένη και Δ/ντρια Νευρολογικού Τμήματος και Συντονίστρια Ειδικής Μονάδας ΝΜΠ, κ. Μαρίνα Κατσαλούλη, τις Υπεύθυνες αναπνευστικού ιατρείου της Ειδικής Μονάδας ΝΜΠ, τη Δ/ντρια & Προσωρινή Προϊσταμένη ΜΕΘ Παίδων κυρία Χαρίκλεια Μπαρμπαρέσου- Αναισθησιολόγο/Εντατικολόγο, και την Δ/ντρια ΜΕΘ κυρία Δήμητρα Παράσχου- MSc Παιδίατρο/Εντατικολόγο, HERMES (ERS) Παιδοπνευμονολογίας καθώς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την άριστη συνεργασία τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurolife FFH, για την πολύτιμη υποστήριξή του.

Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια από πολλές πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να κάνει θαύματα. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 2000 οικογένειες εκ των οποίων κάποιες έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί.

Το MDA Ελλάς δεν έχει και δεν είχε καμία κρατική επιχορήγηση σε όλη την πορεία του έργου του. Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις μας υλοποιούνται με την ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους σκοπούς του MDA Ελλάς, αλλά και μέσο για τη γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύτερο κοινό αποτελούν οι εκδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του MDA Ελλάς μπορείτε να βρείτε στο www.mdahellas.gr