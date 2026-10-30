Περιποίηση προσώπου: 2 αγαπημένες επιλογές για πιο φωτεινή και ομοιόμορφη επιδερμίδα!

Στην περιποίηση προσώπου δεν χρειάζεσαι πάντα μια περίπλοκη ρουτίνα για να νιώσεις ότι φροντίζεις την επιδερμίδα σου. Μερικές φορές αυτό που αναζητάς είναι ένας ορός που ταιριάζει στις ανάγκες σου ή ένα προϊόν που συνδυάζει κάλυψη και περιποίηση στην ίδια εφαρμογή. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι νέες προτάσεις της bioten και της ISDIN, που θα μπουν στην καθημερινή σου ρουτίνα!

bioten DERMOBRIGHT: δύο οροί σε διαδοχικά βήματα

Αν σε απασχολεί η θαμπή όψη, οι σκούρες κηλίδες ή τα σημάδια μετά την ακμή, το νέο DERMOBRIGHT Duo της bioten συνδυάζει δύο ορούς με διαφορετικούς στόχους. Πρώτα εφαρμόζεις τον BRIGHTENING Face Serum, με 10% σύμπλεγμα βιταμίνης C, που, σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλει στην πιο φωτεινή όψη και σε πιο ομοιόμορφο τόνο. Στη συνέχεια ακολουθεί ο BLEMISH CONTROL Face Serum με 5% αζελαϊκό οξύ, για επιδερμίδα με τάση ακμής, ατέλειες και ερυθρότητα. Καλύτερα να αφήνεις τον πρώτο ορό να απορροφηθεί πριν προχωρήσεις στον δεύτερο. Αν τους χρησιμοποιείς το πρωί, ολοκλήρωσε τη ρουτίνα σου με αντηλιακή προστασία. Έτσι, μπορείς να εντάξεις τα δύο προϊόντα στη φροντίδα σου χωρίς να προσθέσεις πολλά και διαφορετικά βήματα.

ISDIN Acniben CC+: κάλυψη με ματ τελείωμα

Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα ή δέρμα με τάση ακμής, μπορεί να αναζητάς μια εναλλακτική στο foundation για τις ημέρες που θέλεις κάλυψη. Οι νέες Acniben CC+ Creams της ISDIN κυκλοφορούν σε τρεις αποχρώσεις, Light, Medium και Bronze, και συνδυάζουν χρώμα, ματ σατινέ αποτέλεσμα και SPF 30. Η κάλυψη προσαρμόζεται από ελαφριά έως υψηλή, ενώ η σύνθεση περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και Zinc PCA. Η ISDIN αναφέρει επίσης ότι το προϊόν βοηθά στον έλεγχο της γυαλάδας και στη μείωση των ατελειών. Η κρέμα δεν αντικαθιστά τον καθαρισμό, το βράδυ χρειάζεται να αφαιρείς προσεκτικά το προϊόν με χρώμα, ώστε η ρουτίνα σου να μην τελειώνει με υπολείμματα στην επιδερμίδα.

Κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικές ανάγκες, γι’ αυτό αξίζει να ξεκινήσεις από αυτό που θέλεις να αντιμετωπίσεις στην καθημερινότητά σου. Για λάμψη και πιο ομοιόμορφη όψη, η περιποίηση προσώπου με ορούς μπορεί να σου ταιριάξει περισσότερο. Για κάλυψη και περιορισμό της γυαλάδας, μια κρέμα με χρώμα ίσως είναι πιο πρακτική επιλογή.