Ο καθρέφτης βρίσκει νέα θέση: 3 ιδέες για να αλλάξεις την εικόνα του σπιτιού

Συνήθως ο καθρέφτης βρίσκεται πάνω από την κονσόλα ή δίπλα στην ντουλάπα, έτοιμος για μια τελευταία ματιά πριν φύγεις από το σπίτι. Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι τρόποι να τον εντάξεις στη διακόσμηση. Οι designers τον αντιμετωπίζουν σαν μέρος της αρχιτεκτονικής του χώρου, με στόχο να αναδείξουν το φως, να προσθέσουν βάθος ή να δώσουν ενδιαφέρον σε μια γωνιά. Δεν χρειάζεσαι πολλούς καθρέφτες για να αλλάξεις την αίσθηση ενός δωματίου. Σημασία έχει να σκεφτείς τι θα αντανακλούν και ποιο αποτέλεσμα θέλεις να πετύχεις.

Κάλυψε έναν τοίχο ή τις πόρτες μιας ντουλάπας

Ένας καθρέφτης μπορεί να καλύψει ένα μέρος του τοίχου ή να τοποθετηθεί στις πόρτες της ντουλάπας. Έτσι, το δωμάτιο αποκτά μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, ενώ μια ογκώδης επιφάνεια δείχνει λιγότερο βαριά. Για πιο διακριτικό αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις παλαιωμένο ή ελαφρώς χρωματισμένο καθρέφτη. Η αντανάκλασή του είναι πιο ήπια και δένει ευκολότερα με τη διακόσμηση, χωρίς να μοιάζει με καθρέφτη που τοποθέτησες απλώς για να μεγαλώσει ο χώρος.

Τοποθέτησέ τον κοντά σε παράθυρο

Ένας καθρέφτης δίπλα ή απέναντι από το παράθυρο μπορεί να βοηθήσει το φυσικό φως να φτάσει σε πιο σκοτεινά σημεία. Παράλληλα, κάνει το δωμάτιο να φαίνεται πιο ανοιχτό. Πριν αποφασίσεις πού θα τον βάλεις, σκέψου προσεκτικά τι θα φαίνεται μέσα του. Ένα δέντρο, ένα φωτιστικό ή ένα έργο τέχνης μπορούν να δημιουργήσουν μια δεύτερη ενδιαφέρουσα εικόνα. Αντίθετα, μια ακατάστατη γωνιά θα τραβήξει την προσοχή περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Στο παράδειγμα στο Instagram μπορείς να δεις πώς ο καθρέφτης συνδυάζεται με το φως του χώρου. Σε ένα μικρό σαλόνι ή σε ένα στενό χολ, η σωστή τοποθέτηση μπορεί να δώσει την αίσθηση μεγαλύτερου βάθους χωρίς να προσθέσεις έπιπλα.

Διάλεξε ένα σχέδιο που τραβά το βλέμμα

Ο καθρέφτης δεν χρειάζεται να έχει πάντα απλό σχήμα ή να καλύπτει μεγάλη επιφάνεια. Ένας κυρτός καθρέφτης θυμίζει περισσότερο γλυπτό, ενώ ένα μικρό σχέδιο με ιδιαίτερο σχήμα μπορεί να δώσει χαρακτήρα σε μια γωνιά. Υπάρχουν επίσης επιλογές για την πλάτη της κουζίνας ή για πόρτες, όπου ο καθρέφτης λειτουργεί και ως διακοσμητικό στοιχείο.

Μπορείς να δεις ένα διαφορετικό παράδειγμα στο Instagram. Αν θέλεις η διακόσμηση να παραμείνει ήρεμη, κράτησε τον καθρέφτη ως το βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης γωνιάς. Μερικές καλά μελετημένες αντανακλάσεις αρκούν για να αλλάξουν την εικόνα του χώρου. Πριν διαλέξεις θέση, αποφάσισε τι χρειάζεται το δωμάτιο. Θέλεις περισσότερο φως, την αίσθηση ότι είναι πιο ευρύχωρο ή μια λεπτομέρεια που θα ξεχωρίζει; Παρατήρησε επίσης πώς αλλάζει το φως μέσα στη μέρα και τι θα αντανακλά ο καθρέφτης κάθε στιγμή. Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσεις το σπίτι με αντανακλάσεις. Είναι να τοποθετήσεις τον καθρέφτη με τρόπο που εξυπηρετεί τον χώρο και τη δική σου καθημερινότητα.