Μικρές πρακτικές mindfulness για να βρείτε λίγο χώρο μέσα στην ημέρα

Η ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση βοηθούν το σώμα μας, όμως η φροντίδα της ψυχικής υγείας χρειάζεται κι αυτή τη θέση της στην καθημερινότητα. Οι υποχρεώσεις, οι γρήγοροι ρυθμοί και ο χρόνος μπροστά στις οθόνες συχνά μάς αφήνουν χωρίς ανάσα. Σε τέτοιες στιγμές, το mindfulness, δηλαδή η συνειδητή προσοχή σε όσα συμβαίνουν στο παρόν, μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε μια μικρή παύση. Έρευνες έχουν συνδέσει ορισμένες πρακτικές ενσυνειδητότητας με χαμηλότερα επίπεδα αντιλαμβανόμενου στρες και καλύτερη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων. Τα οφέλη, βέβαια, δεν είναι ίδια για όλους. Το mindfulness δεν λύνει κάθε δυσκολία και δεν αντικαθιστά τη βοήθεια ενός ειδικού όταν τη χρειαζόμαστε. Πολλοί θα ήθελαν να δοκιμάσουν τον διαλογισμό, αλλά δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για μεγάλες συνεδρίες. Υπάρχουν, όμως, και οι σύντομες «μικροπρακτικές», που χωρούν σε μικρά κενά της ημέρας. Δείτε τρεις ιδέες που μπορείτε να προσαρμόσετε στον δικό σας ρυθμό.

Κινηθείτε με προσοχή

Βάλτε ένα τραγούδι και κινηθείτε όπως σας βγαίνει. Δεν χρειάζονται χορευτικές κινήσεις ή ειδικός χώρος. Μερικά βήματα, ένα τέντωμα ή λίγες απλές κινήσεις αρκούν για να σπάσετε τη μονοτονία. Καθώς κινείστε, στρέψτε την προσοχή σας στο σώμα. Παρατηρήστε πώς πατούν τα πόδια στο έδαφος, πώς αλλάζει η αναπνοή σας και ποιες αισθήσεις γεννά η κίνηση. Για λίγο, αφήστε στην άκρη όσα έχετε να κάνετε.

Δείξτε περισσότερη κατανόηση

Δοκιμάστε να σκεφτείτε με καλοσύνη τους ανθρώπους γύρω σας, αλλά και τον εαυτό σας. Όταν κάνετε ένα λάθος ή περνάτε μια πιεστική περίοδο, προσπαθήστε να μιλήσετε στον εαυτό σας όπως θα μιλούσατε σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Η αυτοσυμπόνια δεν σημαίνει ότι αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τη δυσκολία χωρίς να προσθέτουμε περιττή αυστηρότητα.

Αφήστε τις συγκρίσεις και δείτε τη δική σας πορεία

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε συχνά τις χαρούμενες στιγμές και τις επιτυχίες των άλλων. Είναι φυσικό αυτές οι εικόνες να μας προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα. Αντί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας γι’ αυτά, αναγνωρίστε τα και θυμηθείτε πως η χαρά ή η επιτυχία κάποιου άλλου δεν μειώνει τη δική σας αξία. Μπορείτε να χαρείτε για έναν άνθρωπο που πέτυχε κάτι σημαντικό, χωρίς να αγνοήσετε τις δικές σας ανάγκες. Έτσι, στρέφετε σταδιακά την προσοχή σας στη δική σας διαδρομή και σε όσα έχουν σημασία για εσάς.

Μια σύντομη παύση αρκεί για αρχή

Δεν χρειάζεται να προσθέσετε άλλη μία υποχρέωση στο πρόγραμμά σας. Αξιοποιήστε μικρές στιγμές που υπάρχουν ήδη, όπως όσο περιμένετε να ετοιμαστεί ο καφές, σε ένα διάλειμμα από τη δουλειά ή στον δρόμο προς το σπίτι. Δεν υπάρχει μία πρακτική που να ταιριάζει σε όλους, ούτε χρειάζεται να περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Η ψυχική ευεξία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και οι σύντομες ασκήσεις δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε.

Μερικά δευτερόλεπτα συνειδητής προσοχής δεν αλλάζουν μαγικά μια απαιτητική ημέρα. Μπορούν, όμως, να σας δώσουν λίγο χώρο για να πάρετε μια ανάσα και να συνεχίσετε με μεγαλύτερη ηρεμία.