Ανανάς στην πίτσα; Ούτε για 15.000 δολάρια! Ιταλός σεφ στην Αυστραλία έχασε τη δουλειά του επειδή είπε «όχι»!

Για κάποιους η πίτσα με ανανά είναι ένας απολαυστικός συνδυασμός γλυκού και αλμυρού. Για άλλους, και ιδιαίτερα για αρκετούς Ιταλούς, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ως επιλογή στο μενού. Ένας Ιταλός σεφ στην Αυστραλία, πάντως, πήρε τόσο σοβαρά το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε αρνήθηκε να ετοιμάσει πίτσα με ανανά ακόμη και για μια μεγάλη παραγγελία πελάτη. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη δουλειά του και να βρεθεί αντιμέτωπος με μια αρκετά δύσκολη κατάσταση.

Ο λόγος για τον Νταβίντε Ταμπουρέλα, ο οποίος εργαζόταν ως επικεφαλής σεφ στο ιταλικό εστιατόριο La Costa, στην περιοχή Fortitude Valley του Μπρίσμπεϊν. Το εστιατόριο είχε ως φιλοσοφία την αυθεντική ιταλική κουζίνα, προσπαθώντας να μεταφέρει στους επισκέπτες του την ατμόσφαιρα της ιταλικής Ριβιέρας. Μόνο που μια φαινομενικά απλή παραγγελία στάθηκε αφορμή για μια σοβαρή σύγκρουση ανάμεσα στον σεφ και τον εργοδότη του.

Η παραγγελία των 15.000 δολαρίων που προκάλεσε τη διαφωνία

Όλα ξεκίνησαν όταν το εστιατόριο ανέλαβε να φιλοξενήσει μια μεγάλη εκδήλωση. Ο πελάτης που θα κάλυπτε τα έξοδα, τα οποία ξεπερνούσαν τα 15.000 δολάρια, είχε μία συγκεκριμένη επιθυμία. Να υπάρχει στο μενού πίτσα με ζαμπόν και ανανά.

Για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Έλιοτ Ίνγκραμ, το αίτημα δεν φαινόταν ιδιαίτερα περίπλοκο. Για τον Ιταλό σεφ, όμως, ήταν θέμα αρχής. Ο Ταμπουρέλα αρνήθηκε να φτιάξει τη συγκεκριμένη πίτσα, εξηγώντας ότι ο ανανάς δεν έχει θέση σε ένα παραδοσιακό ιταλικό πιάτο και ότι η προσθήκη του αποτελεί προσβολή για τη γαστρονομική κουλτούρα της χώρας του.

Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον εργοδότη του για το ίδιο θέμα. Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, είχε αρνηθεί άλλες δύο φορές να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη οδηγία. Αντί να αλλάξει γνώμη, προέτρεψε τον ιδιοκτήτη να ενημερωθεί για τη σημασία που έχει η αυθεντικότητα της πίτσας για τους Ιταλούς.

Από μια διαφωνία στην κουζίνα, στην απόλυση

Η υπόθεση δεν έμεινε σε μια απλή διαφωνία για τις γεύσεις. Στις αρχές Μαΐου, ο σεφ κλήθηκε σε συνάντηση με τον εργοδότη του, όπου συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την εργασιακή του απόδοση, μεταξύ των οποίων και η επανειλημμένη άρνησή του να ετοιμάσει πίτσα με ανανά.

Στις 20 Μαΐου ο Ταμπουρέλα απολύθηκε. Ωστόσο, η απώλεια της εργασίας του είχε συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από την αναζήτηση μιας νέας επαγγελματικής στέγης. Ο Ιταλός σεφ προσπαθούσε για περισσότερα από τρία χρόνια να εξασφαλίσει μόνιμη άδεια παραμονής στην Αυστραλία, μέσω διαδικασίας που απαιτούσε την υποστήριξη του εργοδότη του.

Μετά την απόλυσή του, η διαδικασία αυτή επηρεάστηκε σημαντικά. Ο πρώην εργοδότης του υποστήριξε ότι καθυστέρησε, εντός των νόμιμων χρονικών περιθωρίων, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τη λήξη της συνεργασίας τους, ελπίζοντας ότι στο μεταξύ θα είχε εγκριθεί η αίτηση.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη και ο σεφ βρέθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία για την απόκτηση μόνιμης άδειας παραμονής. Ο Ταμπουρέλα προσέφυγε στην αρμόδια αυστραλιανή Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του παραβίαζε την εργατική νομοθεσία. Η αίτησή του, ωστόσο, απορρίφθηκε.

Το εστιατόριο έκλεισε, αλλά ο σεφ βρήκε την ιδανική κουζίνα

Η συνέχεια της ιστορίας είχε μια μικρή δόση ειρωνείας. Το La Costa έκλεισε τον Ιούλιο, όταν ολοκληρώθηκε η μίσθωση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης απέδωσε την απόφαση στο υψηλό λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στην περιοχή.

Όσο για τον Νταβίντε Ταμπουρέλα, κατάφερε να βρει νέα δουλειά σε άλλο ιταλικό εστιατόριο και να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία. Και εδώ έρχεται η λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Στο μενού του νέου εστιατορίου δεν υπάρχει πίτσα με ανανά!

Τελικά, μια διαφωνία για ένα υλικό που άλλοι λατρεύουν και άλλοι δεν θέλουν ούτε να βλέπουν στην πίτσα εξελίχθηκε σε μια πραγματική εργασιακή διαμάχη. Και μπορεί ο Ιταλός σεφ να έχασε την προηγούμενη θέση του, τουλάχιστον όμως στη νέα του κουζίνα δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί τις απόψεις του για τον ανανά.