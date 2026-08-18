Η Lidl θέτει νέα πρότυπα στη διαφήμιση παιδικών προϊόντων: Συνεργασία με το PAW Patrol® αποκλειστικά για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πληρούν τα διατροφικά κριτήρια του ΠΟΥ

Η Lidl θέτει νέα πρότυπα στη διαφήμιση παιδικών προϊόντων: Συνεργασία με το PAW Patrol® αποκλειστικά για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πληρούν τα διατροφικά κριτήρια του ΠΟΥ

Από αυτόν τον Αύγουστο, η Lidl ξεκινά μια διεθνή συνεργασία με το PAW Patrol στην Ελλάδα και σε 29 ακόμα χώρες, θέτοντας ένα νέο πρότυπο στη διαφήμιση παιδικών προϊόντων. Η καμπάνια θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το δημοφιλές προσχολικό brand και τους χαρακτήρες του σε επιλεγμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πληρούν τα διατροφικά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σε συνδυασμό με τις πρόσθετες απαιτήσεις προϊόντων της Lidl.

Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της Lidl για την προώθηση πιο ισορροπημένων διατροφικών επιλογών για τις οικογένειες, το branding του PAW Patrol θα εμφανίζεται σε επιλεγμένα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας που πληρούν τα καθορισμένα διατροφικά κριτήρια, σημειώνοντας την πρώτη φορά που ένα παγκόσμιο παιδικό franchise αξιοποιείται με αυτή την ιδιότητα. Η καμπάνια ξεκινά ενόψει της επικείμενης κινηματογραφικής προβολής της ταινίας PAW Patrol: The Dino Movie™ και περιλαμβάνει 10 βρώσιμα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Lidl, καθώς και φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Η Lidl στηρίζει τις οικογένειες ώστε να κάνουν πιο συνειδητές διατροφικές επιλογές

Σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες, η παιδική παχυσαρκία παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, με το 25% των παιδιών στην περιοχή να θεωρούνται υπέρβαρα.¹ Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας με το PAW Patrol, η Lidl εντάσσει τους χαρακτήρες σε επιλεγμένα προϊόντα που πληρούν καθορισμένες διατροφικές απαιτήσεις. Στόχος είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας των εν λόγω χαρακτήρων για την ενθάρρυνση γονέων και παιδιών στην επιλογή πιο υγιεινών προϊόντων και τη λήψη πιο συνειδητών αγοραστικών αποφάσεων.

Η καμπάνια βασίζεται στα διατροφικά κριτήρια του ΠΟΥ και τις απαιτήσεις προϊόντων της Lidl

Η συνεργασία βασίζεται στο μοντέλο διατροφικού προφίλ του ΠΟΥ για την ευρωπαϊκή περιοχή, συμπληρωμένο από τις πρόσθετες απαιτήσεις προϊόντων της Lidl σχετικά με τα συστατικά και τη σύνθεση των προϊόντων, οι οποίες εγγυώνται ένα ακόμη πιο αυστηρό επίπεδο ποιότητας. Το branding PAW Patrol επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που πληρούν και τα δύο σύνολα κριτηρίων και περιλαμβάνει 10 τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας Lidl στην Ελλάδα, όπως τα Στικς λαχανικών Vemondo, το Smoothie mix μπανάνα – φράουλα Freshona και το σπαγγέτι Combino, καθώς και 6 ποικιλίες φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Ο Stefan Haensel, Head of Quality & Sustainability, Senior Vice President της Lidl Stiftung & Co. KG, αναφέρει σχετικά:

«Γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας ως εταιρεία λιανικού εμπορίου τροφίμων στην καθημερινή ζωή των οικογενειών. Κατανοούμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η προετοιμασία υγιεινών γευμάτων για τα παιδιά. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλουμε να διευκολύνουμε τις οικογένειες. Με την καμπάνια PAW Patrol, χρησιμοποιούμε διασκεδαστικούς, παιχνιδιάρικους τρόπους για να εμπνεύσουμε τα παιδιά να τρέφονται πιο υγιεινά και προσφέρουμε προϊόντα που οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν. Ακολουθούμε μια ξεκάθαρη αρχή: Τα προϊόντα ιδιωτικής μας ετικέτας που απευθύνονται σε παιδιά φτάνουν στα ράφια μόνο εάν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει ο ΠΟΥ καθώς και τα δικά μας πρόσθετα κριτήρια Lidl. Έτσι κάνουμε την υγιεινή διατροφή απλή υπόθεση.»

Ο Massimo Tortora, Head of Trade & Promotion της Lidl Stiftung & Co. KG προσθέτει:

«Με το PAW Patrol, εμείς στη Lidl αξιοποιούμε την αναγνωρισιμότητα ενός από τα πιο αγαπημένα παιδικά franchises παγκοσμίως και έναν ισχυρό διεθνή συνεργάτη όπως η Paramount, για να εμπνεύσουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς να κάνουν πιο συνειδητές διατροφικές επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο, η πιο υγιεινή διατροφή γίνεται μέρος του καλαθιού αγορών μέσα από το παιχνίδι και η επίσκεψη στο κατάστημα Lidl μετατρέπεται σε μια κοινή αποστολή για μικρούς και μεγάλους.»

Η Lidl έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί συσκευασίες προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά αποκλειστικά για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια

Για την “Παιδική Εβδομάδα” τον Αύγουστο 2026, στη Lidl τίθεται σε ισχύ ο εξής δεσμευτικός κανόνας: τα παιδικά τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας θα εισάγονται στην αγορά μόνο εάν πληρούν τόσο τα διατροφικά κριτήρια του ΠΟΥ όσο και τα πρόσθετα κριτήρια της Lidl. Αυτός ο κανόνας βασίζεται σε μια ήδη υπάρχουσα πολιτική απόφαση: από το 2023, η Lidl δεν προβάλλει διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που δεν πληρούν τα διατροφικά κριτήρια του ΠΟΥ. Οι εξαιρέσεις περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες εποχικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Halloween).

Η συνεργασία αποτελεί μέρος της CSR στρατηγικής της Lidl για τη «Συνειδητή Διατροφή»

Η συνεργασία είναι ενσωματωμένη στη συνολική CSR στρατηγική της Lidl για τη «Συνειδητή Διατροφή». Σημείο αναφοράς αποτελεί η Πλανητική Υγιεινή Διατροφή (Planetary Health Diet), ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο διατροφικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τόσο την υγιεινή όσο και τη βιώσιμη διατροφή εντός των πλανητικών ορίων. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των καταναλωτών ώστε να κάνουν πιο συνειδητές διατροφικές επιλογές, προσφέροντας μια γκάμα προϊόντων ευθυγραμμισμένη με τους διατροφικούς στόχους της εταιρείας.

Η καμπάνια θα διαρκέσει για 5 εβδομάδες ξεκινώντας στις 17/08/2026 στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει τους χαρακτήρες του PAW Patrol για την προώθηση των προϊόντων διατροφής ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας, καθώς και φρέσκων φρούτων και λαχανικών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με στόχο να εμπνεύσει γονείς και παιδιά να επιλέγουν πιο υγιεινά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια είναι διαθέσιμες εδώ.

¹ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επιτήρησης της Παιδικής Παχυσαρκίας του ΠΟΥ (COSI): έκθεση για τον έκτο γύρο συλλογής δεδομένων, 2022–2024. Κοπεγχάγη: Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, 2025.