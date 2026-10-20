Πρωινό, ύπνος και άσκηση: Τι σχέση έχουν με την ανθεκτικότητα στο στρες

Μια σταθερή ρουτίνα δεν λύνει από μόνη της τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μπορεί, όμως, να συνδέεται με τον τρόπο που προσαρμοζόμαστε στις δυσκολίες. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί μελέτη σε 401 φοιτητές στις ΗΠΑ, η οποία εξέτασε τη σχέση ανάμεσα σε διατροφικές συνήθειες, τρόπο ζωής, ψυχολογική ευελιξία και ανθεκτικότητα στο στρες. Οι ερευνητές συνέλεξαν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες συνήθειες συνδέονταν με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η ψυχολογική ευελιξία φάνηκε να εξηγεί μέρος αυτής της σχέσης. Επειδή, όμως, η έρευνα βασίστηκε σε συσχετίσεις, δεν αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες προκαλούν από μόνες τους καλύτερη διαχείριση του στρες.

Τι σημαίνει ψυχολογική ευελιξία

Ψυχολογική ευελιξία είναι η ικανότητα να προσαρμόζουμε τις σκέψεις και τις πράξεις μας στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν αγχωνόμαστε ή δεν απογοητευόμαστε. Σημαίνει ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό που νιώθουμε, να μην αφήσουμε το συναίσθημα να καθορίσει κάθε μας κίνηση και να αναζητήσουμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε.

Για παράδειγμα, όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το περιμέναμε, μπορούμε να σταθούμε για λίγο, να δούμε τι μας δυσκολεύει και να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Αυτή η στάση συνδέεται με την ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να προσαρμοζόμαστε μετά από αυτές.

Τέσσερις συνήθειες που εξετάζει η μελέτη

Να τρώμε πρωινό πιο συχνά. Οι φοιτητές που έτρωγαν πρωινό τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα εμφάνιζαν υψηλότερη ανθεκτικότητα μέσω της σχέσης της συνήθειας με την ψυχολογική ευελιξία. Το εύρημα δεν σημαίνει ότι το πρωινό εγγυάται καλύτερη διαχείριση του στρες, αλλά ότι οι δύο παράγοντες συνδέθηκαν στο δείγμα της έρευνας. Να προσέχουμε τη διάρκεια του ύπνου. Όσοι κοιμούνταν λιγότερο από έξι ώρες εμφάνιζαν χαμηλότερη ανθεκτικότητα μέσω της ψυχολογικής ευελιξίας. Η μελέτη δεν εξετάζει κάθε πλευρά της ποιότητας του ύπνου, επομένως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφορά τη διάρκειά του, όπως την ανέφεραν οι συμμετέχοντες. Να κινούμαστε καθημερινά. Η άσκηση για περισσότερα από 20 λεπτά την ημέρα συνδέθηκε άμεσα με υψηλότερη ανθεκτικότητα. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σε αυτό το εύρημα την ίδια διαδρομή μέσω της ψυχολογικής ευελιξίας που είδαν για το πρωινό και την κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Να περιορίζουμε το γρήγορο φαγητό. Η κατανάλωσή του έως τρεις φορές την εβδομάδα συνδέθηκε με υψηλότερη ανθεκτικότητα μέσω της ψυχολογικής ευελιξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα γεύμα γρήγορου φαγητού καθορίζει την ψυχική μας κατάσταση. Η έρευνα εξέτασε συνολικά τις συνήθειες των φοιτητών και τις σχέσεις μεταξύ τους. Get Access

Τα ευρήματα προσφέρουν μια χρήσιμη αφορμή να κοιτάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες, χωρίς να τις αντιμετωπίζουμε σαν μαγική λύση. Ο επαρκής ύπνος, η κίνηση και τα τακτικά γεύματα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υποστηρικτικής ρουτίνας. Η συγκεκριμένη μελέτη, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι αρκούν για να αντιμετωπίσει κανείς το στρες, ούτε ότι η ευθύνη για την ψυχική δυσφορία βαραίνει τον ίδιο ή τις επιλογές του.